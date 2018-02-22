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Московский листок

Когда же закончатся зарубежные активы семьи Грудининых?

Опубликовано 22.02.2018 в разделе комментариев 1

выборы зюганов цик явка грудинин
Когда же закончатся зарубежные активы семьи Грудининых?

У семьи кандидата в президенты России от КПРФ Павел Грудинин есть два особняка и несколько земельных участков в Латвии, причем сообщают об этом официальные источники - ТАСС, РИА "Новости" и т.п. 

Согласно данным из латвийских земельных реестров, старший сын Грудинина Артем владеет двухэтажным домом в городе Марупе неподалеку от центра Риги. Он приобрел актив в декабре 2009 года за 129 тысяч лат, что составляет более 200 тысяч евро по курсу на тот период. Вместе с домом Грудинин-младший приобрел у кооператива АСВ землю под особняком.

Журналисты также обнаружили участок размером 0,25 гектара у супруги Артема Грудинина Натальи. По информации издания, ей принадлежит особняк на побережье Балтийского моря, в селе Кестерциемс. В феврале 2015 года она приобрела его за 110 тысяч евро. В том же году Наталья Грудинина приобрела за 24 тысячи евро еще один участок площадью в 0,6 гектара. Всего у нее нашли четыре участка.

Отдельно отмечается, что покупка недвижимости обеспечила чету Грудининых видом на жительство и перспективой получить латвийской гражданство.

***

После всех предыдущих скадалов этот, конечно, уже не удивляет. Живут люди богато, могут себе позволить. Если б это была не семья кандидата в президенты, да еще от национально-патриотических и левых сил, то и вопросов бы не было - у нас и не такое видали...

Зюганов назвал эти данные "очередной провокацией" и на том успокоился. 

Но как это все выглядит в глазах сторонников Грудинина из числа патриотической общественности? Латвия - далеко не самая популярная страна у национал-патриотов. Так скажем, сильно русофобская. А сыну кандидата-патриота - нравится. Недвижимости накупили - второй совхоз имени Ленина можно открывать на Рижском взморье...

И все, кстати, прекрасно понимают, почему именно Латвия - это самый простой способ приобрести вид на жительство в ЕС. Что логично, но не совсем патриотично.

Особенно, когда папа Грудинин рассказывает, как они вообще скромно живут, в "совхозных" домах, ничего лишнего. Кем там сын у Грудинина в совхозе? Начальником отдела аренды? Ну да, зарплата в совхозе хорошая, в среднем 78 тысяч, можно покупать заграничную недвижимость...

Это, уже, конечно, левому сектору поддержки Грудинина приятно - такая вот социальная справедливость на деле, каждому по потребности. Или по труду - я запутался...

И один такой вопрос - до выборов еще 3,5 недели, чем еще удивит нас Павел Николаевич?

Как-то странно - у детей недвижимость и в Испании, и в Латвии. А сам Грудинин-старший так вот и живет в совхозной квартире? И нет у него ни дачи, ни бунгало какого в теплом месте?

Нет, может, конечно, у сыновей гостит. И виза у него в обычном паспорте проставлена - никаких видов на жительство и экзотических паспортов.

Подождем, в общем, недолго осталось.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!Q----QQDAJATOTBOG!!!& написал 22.02.2018 01:16
"Отдельно отмечается, что покупка недвижимости обеспечила чету Грудининых видом на жительство и перспективой получить латвийской гражданство."
- А может, у них таки нетрадиционная ориентация - эти страны славятся своими девиацими и на картах российских патриотов эту территорию таки закрасили голубым цветом и надписью "всякие 3,1416-дарасы! То таки да...
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