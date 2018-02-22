Анатолий Баранов: появления новых ядерных держав в Европе нельзя исключать

Дал комментарий "Свободной прессе" - генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Foreign Policy внезапно заявил, что Россия не угрожает ни одной из стран Североатлантического альянса. Однако при этом подчеркнул, что в случае, если повторится ситуация, подобная крымской и украинской, то со стороны блока последует ответ.

- Как понимать заявление Столтенберга? Недавно же нас главной угрозой называли?

- Одно другому не мешает: Россия никогда не угрожала ни одному из членов НАТО, но представляет собой некую экзистенциальную угрозу Западу. Странно, что это говорилось и во времена СССР, и говорится сегодня, когда Россия не имеет никакой контридеологии, не предлагает никаких альтернативных моделей государственного устройства. И самое главное — военная мощь России несопоставима с солидарной мощью альянса.

Вероятно, таким образом США и некоторые другие члены НАТО решают свои внутренние задачи. Для наращивания вооружений, расширения географии военного присутствия, увеличения оборонных бюджетов и как следствие — военных заказов, необходим адекватный противник. Москва своей независимой политикой любезно предоставляет НАТО себя как вероятного противника. Остается только выяснить: взаимовыгодно ли такое сотрудничество или нас используют втемную?

— По словам Столтенберга, модернизация ядерного вооружения в России может спровоцировать другие европейские страны на разворачивание своих ядерных программ. Какие страны он имеет в виду?

— Франция во времена де Голля практически сформировала собственную ядерную триаду. Как у США и СССР. Но позже эта программа была свернута, и пусковые установки наземного базирования, аналогичные нашим ракетам, стоящим на вооружении РВСН, были ликвидированы. Практически нынешние ядерные силы Франции концентрируются в воздухе. В виде ракет воздушного базирования с ядерными боеголовками.

Франция может снова начать развертывание ракет наземного базирования, а также создать собственный стратегический бомбардировщик, способный нести куда больше ракет, чем «Мираж».

Великобритания, ядерные силы которой сосредоточены на четырех атомных подводных лодках, причем с ракетами американского производства, тоже может приступить к производству собственной новой ракетной техники. В том числе и ракет наземного базирования. Как и Франция, она обладает всеми соответствующими технологиями. И это решение не будет требовать даже пересмотра глобальных соглашений по ограничению ядерных вооружений.

Остальным европейским странам для обладания ядерным оружием потребуется существенно менять глобальный порядок в этой области. Но мы должны помнить пример Румынии, одной из беднейших европейских стран. Во времена Чаушеску она практически получила собственное ядерное оружие.

У меня есть основания полагать, что государственный переворот в Румынии, приведший к наиболее радикальному результату, то есть — к физическому устранению главы этого государства и его семьи, имел основной целью ликвидацию руководства нового члена «ядерного клуба». И в этом американские и российские спецслужбы действовали заодно. При содействии ЦРУ румынские ядерные материалы оказались на хранении в России, на «Маяке».

Но сейчас ЦРУ и ФСБ вряд ли станут действовать сообща. Так что появления новых ядерных держав в Европе нельзя исключать.

— Столтенберг угрожает, что, если повторится ситуация, подобная крымской и украинской, то со стороны блока последует ответ. А она может повториться? И каким будет ответ?

— Во-первых, «украинская ситуация» еще не закончилась. НАТО потихоньку перевооружает и обучает украинскую армию, практически все внешнее финансирование Украины идет либо на военные нужды, либо для обслуживания прежних долгов.

К тому же украинскую программу по созданию собственного ядерного оружия тоже можно считать потенциально вполне вероятной. Сейчас Украина разрабатывает тактические ракеты, которые способны стать носителями ядерных зарядов. Украина обладает атомной промышленностью уровня японской. То есть -пятой в мире по мощности. Технологически она вполне способна создать ядерное оружие. Но это будет уже другая «украинская ситуация», непохожая на 2014-й год.

Ситуации, подобные украинской, могут развиться в любой из постсоветских стран, где есть русскоговорящее угнетенное меньшинство — в Прибалтике, например. Готов ли альянс подавлять национально-освободительное движение русских в Прибалтике? Думаю — да, готов. Готова ли Россия заявить о своих интересах в Прибалтике? Думаю — нет.

— Какое альянсу вообще дело до Украины и других не входящих в него стран?

— Это вопрос соотношения сил. Больше 100 лет назад крупным империалистическим державам, включая, кстати, и Россию, вдруг появилось дело до Китая. Китай не мог себя защитить, и его разделили. Крупнейшая страна мира потеряла государственность на полвека.

По тому же сценарию ликвидировали Османскую империю, и только чудо в лице Кемаля Ататюрка позволило сохраниться Турции как таковой.

Такое же чудо совершили большевики во время Гражданской войны, которую некоторые исследователи, ориентируясь на число участвовавших держав и их войск, называют репетицией Мировой войны.

После 1991 года в бывшем СССР сложилась ситуация, когда опыт столетней давности стало возможно повторить в новых условиях. Украина из важнейшей государствообразующей части СССР превратилась в таран против правопреемника СССР — РФ.

Это колоссальная геополитическая удача Запада. И он явно не намерен ей пренебрегать.