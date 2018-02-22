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Московский листок

Amnesty International заявила об ухудшении ситуации с правами человека в России

Опубликовано 22.02.2018 в разделе комментариев 2

Amnesty International заявила об ухудшении ситуации с правами человека в России

Международная некоммерческая правозащитная организация Amnesty International заявила об ухудшение ситуации с правами человека в России в 2017 году. В опубликованном в четверг ежегодном докладе правозащитники заявили о новых ограничениях свободы выражения мнений и свободы собраний, притеснении и запугивании правозащитников и независимых НКО.

"Культурные права ограничивались, в том числе из-за давления и самоцензуры. Не прекращались притеснения и преследования религиозных меньшинств. Право на справедливый суд часто нарушалось. На фоне непрекращающихся пыток и жестокого обращения происходило ослабление независимых наблюдателей в местах принудительного содержания. На Северном Кавказе продолжались серьёзные нарушения прав человека. Россия пользовалась своим правом вето в Совете Безопасности ООН, чтобы блокировать резолюции по Сирии. В стране не соблюдались права беженцев и мигрантов. Была отменена уголовная ответственность за некоторые виды семейного насилия. ЛГБТИ по-прежнему сталкивались с дискриминацией и насилием. Власти Чечни проводили на территории республики скоординированную кампанию похищения, пыток и убийства геев", - говорится в документе.

Правозащитники отметили, что в 2017 году в России прошли крупнейшие за последние годы акции протеста. Сотни мирных демонстрантов, случайных прохожих и журналистов были задержаны. "Многие подверглись жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Их подолгу произвольно удерживали в отделениях полиции и затем на несправедливых судах приговорили к большим штрафам, а в некоторых случаях — к административным арестам", - отметили в Amnesty International.

Также критике подвергся закон об "иностранных агентах". "Тринадцать организаций, получающих иностранное финансирование, были внесены в реестр «иностранных агентов» Министерства юстиции. Из реестра были исключены несколько десятков НКО в связи с их ликвидацией либо прекращением иностранного финансирования или "политической деятельности", - говорится в докладе.

Отмечается, что большинство российских СМИ остались под "фактическим государственным контролем и использовались властями для очернения правозащитников, политических оппонентов и прочих инакомыслящих".

"По всей стране лидеры протестов и политические активисты, поддерживающие критику власти, сталкивались с притеснениями, возбуждением административных и уголовных дел, и подвергались нападениям со стороны проправительственных активистов и «неустановленных» лиц, которые предположительно являются представителями силовых структур либо сотрудничают с ними", - подчеркивают авторы доклада.

Правозащитники также отметили усиление давления на свободу выражения мнений в интернете. "Среди прочего, власти запретили использование анонимайзеров и виртуальных частных сетей (VPN). В мае президент утвердил Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 -2030 годы, которая провозглашает «приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей» при использовании информационных и коммуникационных технологий. Еще более расширенное антиэкстремистское законодательство применялось для произвольного ограничения защищаемой свободы слова", - говорится в докладе.

Также правозащитники подвергли критике преследование религиозных меньшинств. "Их деятельность запрещали, сайты блокировали, публикации вносили в Федеральный список экстремистских материалов… Верховный суд 20 апреля запретил деятельность центральной организации «Свидетели Иеговы» и её отделений на территории России. Суд признал это объединение 395 местных организаций и свыше 170 000 последователей «экстремистским». Свидетели Иеговы, которые продолжают демонстрировать свои убеждения, рискуют подвергнуться уголовному преследованию и быть лишёнными свободы на срок до 12 лет. Произвольно применялись ограничения миссионерской деятельности, введённые в 2016 году. Например, в Санкт-Петербурге в январе была предпринята попытка привлечь к ответственности инструктора по йоге за публичную лекцию, а во Владивостоке у «Армии спасения» изымали библии из-за отсутствия необходимой маркировки распространяющей организации", - отметили в Amnesty International.

Отдельного правозащитники заострили внимание на ситуацию с правами человека на Северном Кавказе, откуда "не прекращали поступать сообщения о серьёзных нарушениях прав человека, включая насильственные исчезновения, незаконные задержания, пытки, жестокое обращение с задержанными и внесудебные расправы".

В частности, в докладе утверждается, что "ситуация в Чечне продолжала ухудшаться", а прошлые жестокие нападения на правозащитников в республике оставались безнаказанными. Amnesty International упоминает о скоординированной властями Чечни "кампании насилия" в отношении сексуальных меньшинств.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
йцук написал 22.02.2018 11:19
Ничего не сказано о посадке в тюрьму за попытку организации референдума ЗОВ.
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(без названия)
стоик1122 написал 22.02.2018 11:07
Славянам Украины - УВАЖЕНИЕ.
Савченко, поставившей на колени сортирного Карлика, - УВАЖЕНИЕ.
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