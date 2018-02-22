У обнищавшего за годы кризиса электората выросла избирательная способность, утверждает ВЦИОМ

Более 81% россиян готовы прийти 18 марта на избирательные участки и принять участие в предстоящих выборах главы государства. Лишь каждый десятый гражданин РФ пока не решил, пойдет ли он голосовать. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

По данным последнего опроса социологов, всего 7,3% респондентов заявили, что не собираются участвовать в голосовании. При этом "декларируемый уровень гражданского участия на выборах" составляет 81,1%. Это те люди, которые на вопрос об участии дали варианты ответа "приму", "точно приму", "скорее приму".

В начале февраля россиян, заявлявших о своем намерении голосовать 18 марта, было 80,4%. В январе этот показатель варьировался от 78,5%, до 81,3%.

Последний всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен с 12-го по 18 февраля, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 7 тыс. респондентов.

1 февраля социологи ВЦИОМ сообщили, что 69,9% респондентов намерены проголосовать на выборах за Путина. Специалисты тогда отмечали, что по этому показателю "было зафиксировано снижение с начала января (с 73,8% по данным опроса 8-10 января).

От редакции: Просто чудеса в решете! Из неделю в неделю, день за днём мы даём новости о том, как падают реальные доходы вынужденных россиян, а те, самые дорогие россияне, которые могут выводить капиталы за рубеж и сами туда эвакуироваться, - тоже убавляются в РФ. И из этого ВЦИОМ делает самый невероятный вывод: подавляющее число обманутых, обворованных властью граждан желает играть по правилам этой власти!

Да с какого перепою? Я вот, например, вообще такой должности не знаю - "президент". Это что-то вроде гауляйера, иноземное-навязанное. Родился я при Брежневе, при генеральном секретаре, вот эта должность мне понятна. И именно он повысил выплаты на детей, что дало даже под закат его правления, то есть в начале 1980-х беби-бум. А нынешний гауляйтер, то есть президент - чем отличился? Обещал 25 миллионов рабочих мест и надул всю Россию? Выдумал вместе со своим сменщиком "материнский капитал", который на руки получить невозможно, а только надо рассовывать по прохиндейским учреждениям, которые его тихо и едят? Да, просто дикое желание голосовать возникает при таких-то играх без правил - но голосовать, конечно, не на участке, а на площади, желательно - Красной... По-моему, пора вести собственный подсчёт опросом на ФОРУМе.мск - кто будет голосовать в этом надувАлове вообще.

Д.Ч.

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