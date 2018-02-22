Рыбкагейт продолжается: Настя разоткровенничалась и про Приходько

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал большое интервью с моделью Настей Рыбкой (Анастасией Вашукевич) и ее тренером по соблазнению Алексом Лесли (Александром Кирилловым). Именно фото, видео и рассказы девушки легли в основу нашумевшего расследования оппозиционера об отдыхе вице-премьера РФ Сергея Приходько на яхте бизнесмена Олега Дерипаски.

Благодаря этому интервью, как пояснил сам Навальный, его команде удалось выяснить "определенные детали про Приходько", получить "ясные свидетельские показания", опровергнуть "все конспирологические теории" вокруг расследования и не дать "властям просто тихо замять тему".

"Конечно, хорошо бы взять интервью у Приходько, у Дерипаски, у начальников Приходько, у подчиненных Приходько, у лидеров общественного мнения. Ну то есть сделать то, что делают западные журналисты в таких случаях. Но это задача СМИ. А мы всего лишь Фонд Борьбы с Коррупцией", - добавил оппозиционер (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ранее, 21 февраля, Таганский суд Москвы решил не рассматривать иск Навального к Роскомнадзору в связи с блокировкой страниц его блога с материалами о связях бизнесмена Дерипаски и вице-премьера Приходько.

В своем иске оппозиционер требовал признать незаконными действия Роскомнадзора по блокировке двух страниц его сайта. По его мнению, "Роскомнадзор, пользуясь определением Усть-Лабинского суда, вышел за пределы своих полномочий, внеся страницы в реестр запрещенной информации".

В свою очередь видеохостинг YouTube не прислушался к настойчивым призывам Роскомнадзора и не удалил аккаунты, внесенные в реестр запрещенной информации по решению Усть-Лабинского суда в ответ на иск миллиардера Олега Дерипаски. Тем не менее вопрос о блокировке видеохостинга на сегодняшний день не стоит, заявил Роскомнадзор.

"Остается сейчас пять аккаунтов в YouTube, которые еще не удалены в соответствии с иском. На сегодняшний день у нас нет официального ответа, но буквально с утра нам сообщили информацию, что руководство YouTube, точнее руководство компании Google (управляет YouTube), на самом деле склоняется к тому, чтобы дождаться основного судебного решения (по иску Дерипаски. - Прим.NEWSru.com), а потом принимать какие-то решения по блокировке или не блокировке этого судебного решения", - сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров (цитата по "Интерфаксу").

Учитывая эту позицию YouTube, в Роскомнадзоре намерены продолжать диалог. Там, в частности, учитывают, что блокировка одного аккаунта ведет к деградации всего сервиса на территории РФ, что может создать проблемы для пользователей. "Мы будем продолжать наблюдать, не стоит забывать об аудитории ресурса", - отметил Жаров. "На сегодняшний день вопрос о блокировке YouTube не стоит", - добавил он.

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