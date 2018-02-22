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Московский листок

Два новейших Су-57 замечены на авиабазе Хмеймим в Сирии

Опубликовано 22.02.2018 в разделе комментариев 3

Два новейших российских истребителя поколения Су-57 (ПАК ФА) приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии, утверждает сирийский военный обозреватель Wael Al Hussaini, разместивший в своем в своем Twitter кадры посадки боевых машин.

По его данным, Су-57 прибыли на базу 21 февраля в сопровождении четырех истребителей Су-37, четырех штурмовиков Су-25, самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У и пассажирского Ту-154.

О том, какие задачи будут решать Су-57 в Сирии не сообщается.

8 февраля замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что военные начали опытно-боевую эксплуатацию Су-57. "Госиспытания первого этапа закончились и мы берем Су-57 уже для опытно-боевой эксплуатации", - заявил Борисов.

По его словам, в текущем году будет подписан контракт на поставку в ВКС России установочной партии Су-57. "Мы будем контрактовать сначала первую эскадрилью — 12 самолетов", - цитирует РИА Новости заместителя министра обороны.

Он также отметил, что первые два самолета из установочной партии поступят в войска в 2019 году.

Напомним, ранее в рамках опытно-конструкторской работы по проекту ПАК ФА было изготовлено 12 самолетов, 10 из которых сейчас активно участвуют в летных испытаниях.

 

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
.Дмитрий г.Запорожье.-+ написал 22.02.2018 13:43
Надо срочно перебросить в Сирию наши модернизированные ЗРК БУК,Печора и С-300,для скорейшего превращения всего этого авиапарка в металолом.
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(без названия)
стоик1123 написал 22.02.2018 12:36
Советские допотопные самолеты закончились?
Жаль летчиков - гибнут с позором на чужой войне?
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империя уголовников - мордоркущевка
будет уничтожена написал 22.02.2018 11:57
псами в гитлеровских погонах галерного раба крысо карликового жыдорептилоида.
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