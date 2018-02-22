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Московский листок

Даже в смешном кёрлинге Путинскую Россию лишают бронзы

Опубликовано 22.02.2018 в разделе комментариев 3

олимпиада позор корея
Даже в смешном кёрлинге Путинскую Россию лишают бронзы

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российского керлингиста Александра Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом проинформировала в четверг пресс-служба суда. 

Из-за положительной допинг-пробы на мельдоний результаты Крушельницкого аннулированы. Россия лишена первой в истории бронзовой медали Игр-2018 в дабл-миксте, завоеванной этим атлетом вместе с его красавицей-женой Анастасией Брызгаловой.

Награда керлингистов пока находится в медальной копилке олимпийских атлетов из России, которые за три дня до окончания соревнований занимают 20-е место в общекомандном зачете Игр-2018. 

Дальнейшее разбирательство продолжит Всемирная федерация керлинга, которой предстоит определить срок дисквалификации Крушельницкого. Перераспределением медалей займется Международный олимпийский комитет (МОК). 

Накануне спортсмен опубликовал заявление, в котором отказался принимать участие в планировавшихся слушаниях CAS, так как в сложившейся ситуации идти в суд "бесполезно и бессмысленно". 

Крушельницкий признал факт формального нарушения им действующих антидопинговых правил, при этом еще раз подчеркнув, что сам никогда не принимал запрещенные препараты. Он выразил намерение выполнить все предусмотренные регламентом в его ситуации процессуальные процедуры. А дальше сделать все от него зависящее, чтобы в рамках расследования были найдены неопровержимые доказательства его невиновности. 

По одной из версий, мельдоний мог попасть в организм спортсмена в результате диверсии со стороны третьих лиц. Федерация керлинга России обратилась в МОК и Всемирную федерацию керлинга с просьбой помочь разобраться в ситуации. 

Кроме того, федерацией подано заявление в Следственный комитет РФ о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в пищу Крушельницкого, а также запрошены данные с видеокамер из Южной Кореи и Японии в поддержку предположения о диверсии.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный вздыхает:

- Как же хорошо, что моя бабушка не видит этих олимпийских игр, не дожила... И вообще - что это за вид спорта такой, ей было бы очень сложно объяснить. Его придумали уборщицы? Какие группы мышц, какие способности ума и воображения этот вид спорта развивает? Зрелище потешное - только и всего. Умения суетливо-быстро тереть лёд - могут пригодиться разве что при мытье пола... Времена домохозяек порождают соответствующие зрелища. И вот в этом смешном, постыдном соревновании Россия Путинская гордится даже бронзой? Да плюньте и забудьте, а не возитесь с этими тестами и мельдониями!.. Позор повсюду - вот такая вышла для РФ олимпиада, с самого начала. А вот в 1926-м - были у России и чемпионы, и победы, причём внутри, особенно напоказ не выставляемые. Смотрите по ссылке материал, финал.

Материал по теме:

Купавшиеся в парном молоке мои предки... 



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Всего комментариев к статье: 3
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Брызгалова не виновата
А.Головенко, пламенный публицист написал 22.02.2018 14:14
Если эту бронзу за подметание пола Крушельницкому дали на пару с супружницей Брызгаловой, наверно, нужно ей половину медали отпилить.
Она же этот допинг не глотала. Шум, я полагаю, не из-за этого дылды с бородкой начинающего гея, а из-за его напарницы-красотки
Ведь так хотелось гаранту повесить гос.награду на ее трепещущую грудь
Впрочем, даст и БМВ и 2 млн за бронзу из нашего кармана.
Да Димон еще 2 млн. подкинет
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Времена домохозяек порождают соответствующие зрелища.
Александр ДВ написал 22.02.2018 13:20
Под нынешний олимпийский комитет им рф - соответствующие псевдонаграды с псевдопобедителями. Дело - то...
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нет никакой сосии - территория смерти - садистов убийц в погонах
концлагерь написал 22.02.2018 12:00
крематорий русского народа.
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