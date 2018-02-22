На Революционном бульваре в Черногории пытались немножко взорвать посольство США

Неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в здание посольства США в столице Черногории Подгорице, а затем подорвал себя. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters. По его данным, инцидент произошел незадолго до полуночи в среду, 21 февраля. Портал Analitika.me сообщает, что местные жители слышали два взрыва.

Сотрудник полиции заявил, что "произошел инцидент". Других подробностей он не привел.

Сайт Cafe del Montenegro сообщает, что в результате происшествия как минимум один человек - сам нападавший - погиб. По данным полиции, взрывное устройство, которое он кинул в здание дипмиссии, было ручной гранатой. Мотивы нападавшего пока не ясны. Ведется расследование.

Фотограф Reuters в Подгорице рассказал, что улицу, на которой произошло ЧП, перегородил полицейский автомобиль. При этом никаких повреждений здания он не заметил.

Местные СМИ пишут, что полиция оцепила Революционный бульвар, где расположены посольства США и Агентство национальной безопасности Черногории.

В связи с происшествием посольство США в Черногории выпустило уведомление. Гражданам США рекомендовано избегать район, в котором расположена дипмиссия.

От редакции: Вообще, в Черногории, одной из недавно вполне дружественных России стран - с 2012-го года происходит что-то неладное. Кому-то покажется дальнейшее рассуждение конспирологией - но давайте просто возьмём события в их хронологии. В 2012-м году, когда под силовигархией шатался Кремль - и в Черногории начинается передел собственности. Алюминиевый комбинат, который контролировал Дерипаска, попадает в план национализации. Не проходит и четырёх лет, как силовигархия (к которой, по идее, Дерипаска изначально не относился - но быстро сменил ориентацию с "семьи" на "преемника") наносит ответный удар, мстя за обиженного системного олигарха: готовит государственный переворот в этой стране, но неудачный.

Со скандалом высылают нескольких националистов, МИД РФ отвечает официальной нотой, но тему всё же "спускают на тормозах". И вот, эта странная, явно настроенная только на СМИ - атака посольства США, причём совпадающая по времени с развитием нового скандала, в котором гремит имя Дерипаски, а в США до этого ездят эмиссары силовигархии, решая "вопросы по вкладам", и судя по их кислым лицам Нарышкина и Бортникова - не очень удачно... Вот так, видимо, бизнес и влияет на политику - хотя, мы ещё многого тут не знаем, воюет сырьевой империализм с американским, но непонятно пока, чьими руками.

Д.Ч.

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