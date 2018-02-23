Грудинин продолжает издеваться над ЦИК и избирателями

Позиция Грудинина в отношении закрытия его счетов за границей не может восприниматься ни избирателями, ни ЦИК иначе как издевательство. А именно вместо предоставления ДОКУМЕНТОВ имеем заявления типа «Мамой клянусь, все счета закрыл».

Понятно, что на избирателей Грудинину начхать, от нас требуется только прийти на избирательные участки. Но Центризбирком в данной ситуации выглядит весьма бледно, хотя имеет возможность если не поставить на место обнаглевшего кандидата, то хотя бы «сохранить лицо».

Предлагаю ЦИК ПРИОСТАНОВИТЬ действие удостоверения Грудинина и его избирательную кампанию до предоставления в ЦИК документов о закрытии известных на данный момент зарубежных счетов кандидата.

По СЛОВАМ Грудинина эти документы у него «на руках», т.е. могут быть предоставлены НЕМЕДЛЕННО. Ну а если они «утеряны», «встал на лыжи» (в смысле взял билеты на самолёт) и погнал по банкам за получением документов по новой. Скажем в воскресенье улетел, утром в понедельник получил документы, после обеда документы в ЦИК. Во вторник продолжил избирательную кампанию.

Пора заканчивать этот цирк со счетами.

Материалы по теме:

Павел Грудинин оказался в капкане: запутался в зарубежных счетах. http://www.mk.ru/politics/2018/02/02/pavel-grudinin-okazalsya-v-kapkane-zaputalsya-v-zarubezhnykh-schetakh.html

Грудинин просто издевается! https://forum-msk.org/material/news/14302117.html

А почему ЦИК вчера после 18.00 не снял Грудинина? https://forum-msk.org/material/news/14299426.html

ЦИК опровергла слова Грудинина о предоставлении сведений по закрытию иностранных счетов https://nation-news.ru/343568-cik-oproverg-poluchenie-ot-grudina-svedenii-o-zakrytykh-inostrannykh-schetakh

Обманщик Грудинин: зарубежные счета не закрыл, ЦИК не предупредил https://cont.ws/@eugenyantonov/852427

Налоговики так и не получили подтверждения о закрытии Грудининым зарубежных счетов https://forum-msk.org/material/news/14344550.html

Грудинин нарывается на вылет с выборов https://publizist.ru/blogs/4796/23335/-

Памфилова опять ставит Грудинина на лыжи https://forum-msk.org/material/news/14338829.html

Грудинин все сам рассказал: счета, оффшоры, недвижимость, дивиденды. (сопоставление фактов) https://www.youtube.com/watch?v=t1gPuWbxtZk