Грудинин продолжает издеваться над ЦИК и избирателями

Позиция Грудинина в отношении закрытия его счетов за границей не может восприниматься ни избирателями, ни ЦИК иначе как издевательство. А именно вместо предоставления ДОКУМЕНТОВ имеем заявления типа «Мамой клянусь, все счета закрыл».
Понятно, что на избирателей Грудинину начхать, от нас требуется только прийти на избирательные участки. Но Центризбирком в данной ситуации выглядит весьма бледно, хотя имеет возможность если не поставить на место обнаглевшего кандидата, то хотя бы «сохранить лицо».
Предлагаю ЦИК ПРИОСТАНОВИТЬ действие удостоверения Грудинина и его избирательную кампанию до предоставления в ЦИК документов о закрытии известных на данный момент зарубежных счетов кандидата.
По СЛОВАМ Грудинина эти документы у него «на руках», т.е. могут быть предоставлены НЕМЕДЛЕННО. Ну а если они «утеряны», «встал на лыжи» (в смысле взял билеты на самолёт) и погнал по банкам за получением документов по новой. Скажем в воскресенье улетел, утром в понедельник получил документы, после обеда документы в ЦИК. Во вторник продолжил избирательную кампанию.
Пора заканчивать этот цирк со счетами.
Материалы по теме:
Павел Грудинин оказался в капкане: запутался в зарубежных счетах. http://www.mk.ru/politics/2018/02/02/pavel-grudinin-okazalsya-v-kapkane-zaputalsya-v-zarubezhnykh-schetakh.html
Грудинин просто издевается! https://forum-msk.org/material/news/14302117.html
А почему ЦИК вчера после 18.00 не снял Грудинина? https://forum-msk.org/material/news/14299426.html
ЦИК опровергла слова Грудинина о предоставлении сведений по закрытию иностранных счетов https://nation-news.ru/343568-cik-oproverg-poluchenie-ot-grudina-svedenii-o-zakrytykh-inostrannykh-schetakh
Обманщик Грудинин: зарубежные счета не закрыл, ЦИК не предупредил https://cont.ws/@eugenyantonov/852427
Налоговики так и не получили подтверждения о закрытии Грудининым зарубежных счетов https://forum-msk.org/material/news/14344550.html
Грудинин нарывается на вылет с выборов https://publizist.ru/blogs/4796/23335/-
Памфилова опять ставит Грудинина на лыжи https://forum-msk.org/material/news/14338829.html
Грудинин все сам рассказал: счета, оффшоры, недвижимость, дивиденды. (сопоставление фактов) https://www.youtube.com/watch?v=t1gPuWbxtZk
ну Случайный прохожий написал 23.02.2018 14:06
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Не подскажете,СКОЛЬКО было кандидатов,и как Высок был результат.как по явке,так и по "за"?
Но вообще то пост не советских выборах.а о современных реалиях и о том.что нас ожидает в будущем.
алладин написал 23.02.2018 13:45
РЛМ написал 23.02.2018 13:40
Чуть-чуть "соврамши", и ушат грязи на советскую власть!
Один единственный раз, точно не помню год, но где-то ближе к середине 80-х, мне привелось участвовать в работе избирательной комиссии, знаю проблему изнутри.
Явка была большая, люди приходили к началу работы участка и шли потоком вплоть до обеда. Дальше вплоть до окончания подтягивались
остальные. Самое главное - было какое-то праздничное настроение у людей.
Были ли нежелающие голосовать? Были.Причем объявляли демонстративно, мы, члены комиссии ездили к ним на дом, узнавали причину, объясняли, что после выборов их проблемы будут решаться ( все брали на учет, затем передавали в соответствующие инстанции для решения этих проблем).
Были ли испорченные бюллетени? Были. Все отражалось в протоколе.
Были ли недостатки в работе избирательных комиссий?
Наверное, были. Но как помню, задача показать определенные цифры, перед нами не ставилась. Результат и так в пользу выставленных кандидатов был высоким.
Не повторяйте ложь современных махинаторов гражданским сознанием в России, оплевывающими все советское для того, чтобы оправдать воровскую суть сегодняшней власти, ограбившей внуков и правнуков советского народа в угоду собственной алчности и на потребу своих забугорных хозяев.
9y4tpv1vmsfwrf9h написал 23.02.2018 12:36
насреддин написал 23.02.2018 12:30
мутабор 55 написал 23.02.2018 12:26
И согласился этот подонок продав партию на этот только выборный момент всего лишь за 20 миллионов долларов производственнику воровства и лжи вору чурбанистого типа Грудинину.
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Вор социализма вору грудинину брат родной. Классовые враги трудящегося.
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И этим подонкам без разницы кого продавать производительно извлекая приьыль от мутных воровских продаж.
Один вор грудинин Россию продает выжимая соки с трудяг и сворованное по щаграницам рассовывая. Другой подонок зюганов партию кпрф с коммунистами продает и мандаты миллионерам.
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Вот так - "производственники"
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брэд написал 23.02.2018 12:06
Получили вместо государства какие-то группировки, которые пишут какие-то бумажки - типа законы, требования, нормы, на которые сами не обращают внимания.
Ну а насчет человеческого лица - то это лицо в маске и с дубиной. Достаточно посмотреть, кто партнеры на украине, и все понятно.
Ну не закрыл Грудинин счета за рубежом - ну и пусть.
Нужно войти в положение человека. Если бы он думал, что станет президентом, то счета закрыл бы, так как потом его победу можно было бы оспорить в суде из-за незакрытых счетов. А если он знает, что он только массовка, то зачем закрывать? Это большие проблемы и потери: закрыть счет, перевести большие суммы. Избирком тоже знает, что он массовка, так что смотрит на зарубежные счета сквозь пальцы - в массовку нынче не каждого уговоришь, такие времена. Вон Зюганов - не согласился.
Hggh написал 23.02.2018 11:33
Святой Пигидий написал 23.02.2018 10:52
ну Случайный прохожий написал 23.02.2018 10:28
P.S.Вот опять ник забанили,видимо за эту статью
ну Случайный прохожий написал 23.02.2018 10:26
Казалось бы, странный вопрос, почему власть старается повысить явку на выборах? Но давайте попробуем разобраться. Никогда, подчеркиваю никогда, сама проблема явки избирателей на выборы не была в приоритете для власти. Для любой власти в России, от советской до путинской. В СССР все было предельно просто 99,9% пришли и из них 99.8% отдали голоса за «единого кандидата нерушимого блока коммунистов и беспартийных», да и кандидат был единственным и считали так, как того требовала партия, тоже единственная. С установлением многопартийности и демократии задачи усложнились, но и тогда проблема простого повышения явки не стояла. Не было такой задачи ни у Горбачева, ни у Ельцина. Если выдвигался лозунг - «Голосуй, а то проиграешь», он подразумевал мобилизацию СВОЕГО электората, привлечение на участки СВОИХ сторонников, а не всех скопом. Мало того, для власти выгодно было СНИЖЕНИЕ явки, она активно добивалась снижения желания простого обывателя участвовать в выборах. Именно с такой целью были приняты все эти законы о ликвидации порога явки, об отмене выборов губернаторов и депутатов по мажоритарным округам, введение муниципальных фильтров и прочее. Власть справедливо полагала, что она сама и зависимые от нее люди (бюджетники, военные и др.) придут и проголосуют как надо, а остальным там делать нечего. И при Путине было то же самое, что и его предшественниках, даже с еще большей силой.
Но то, что происходит на этих «выборах» не имеет никаких аналогов в нашей истории. Казалось, допустив на «выборы» только удобных тебе «соперников», имея подконтрольные СМИ и административный ресурс, нужные законы, послушные суды и «понимающие» избирательные комиссии, сиди тихо, пусти на самотек всю эту компанию и будет Путину полное счастье.70% он получит или даже 60%, какая разница? Ну, придет 60% или даже 49%,что изменится? Все будет по закону, видимость демократии соблюдена, все свободны, можете расходиться.
Но вдруг возникла эта идея о 70% явке! Зачем, почему, для чего? Заметьте, о 70% в поддержку Путина почти не говорят, все и так понимают, что он их получит. Разговор идет только о повышении явки. Явка, явка, одна только явка. Задействованы все мыслимые и немыслимые ресурсы, привлечены все силы и средства, разосланы директивы и приказы. Администрация президента и чиновники на местах соревнуются, кто придумает еще какую-то новую завлекаловку. Референдумы в школах и на метах по любому поводу и без оного. Концерты, ярмарки, выступления артистов, юмористов, танцоров и фокусников. Конкурсы, лотереи, викторины, раздачи слонов и вынимание кроликов из шляп. Заклеивание всех билбордов, афиш, стендов, подъездов, машин и космических кораблей призывами к походу на участки. Прямые требования на предприятиях и учреждениях принять участие в голосование под угрозой увольнения и десяти лет расстрела на месте без права переписки. И так далее и тому подобное.
И это происходит по всей стране. От тайги до самых до окраин, с южных гор, до северных морей.