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Московский листок

Грудинин продолжает издеваться над ЦИК и избирателями

Опубликовано 23.02.2018 автором Козлов Виктор в разделе комментариев 11

выборы грудинин счета
Грудинин продолжает издеваться над ЦИК и избирателями

Позиция Грудинина в отношении закрытия его счетов за границей не может восприниматься ни избирателями, ни ЦИК иначе как издевательство. А именно вместо предоставления ДОКУМЕНТОВ имеем заявления типа «Мамой клянусь, все счета закрыл».

Понятно, что на избирателей Грудинину начхать, от нас требуется только прийти на избирательные участки. Но Центризбирком в данной ситуации выглядит весьма бледно, хотя имеет возможность если не поставить на место обнаглевшего кандидата, то хотя бы «сохранить лицо».

Предлагаю ЦИК ПРИОСТАНОВИТЬ действие удостоверения Грудинина и его избирательную кампанию до предоставления в ЦИК документов о закрытии известных на данный момент зарубежных счетов кандидата.

По СЛОВАМ Грудинина эти документы у него «на руках», т.е. могут быть предоставлены НЕМЕДЛЕННО. Ну а если они «утеряны», «встал на лыжи» (в смысле взял билеты на самолёт) и погнал по банкам за получением документов по новой. Скажем в воскресенье улетел, утром в понедельник получил документы, после обеда документы в ЦИК. Во вторник продолжил избирательную кампанию.

Пора заканчивать этот цирк со счетами.

Материалы по теме:

Павел Грудинин оказался в капкане: запутался в зарубежных счетах. http://www.mk.ru/politics/2018/02/02/pavel-grudinin-okazalsya-v-kapkane-zaputalsya-v-zarubezhnykh-schetakh.html

Грудинин просто издевается! https://forum-msk.org/material/news/14302117.html

А почему ЦИК вчера после 18.00 не снял Грудинина? https://forum-msk.org/material/news/14299426.html

ЦИК опровергла слова Грудинина о предоставлении сведений по закрытию иностранных счетов https://nation-news.ru/343568-cik-oproverg-poluchenie-ot-grudina-svedenii-o-zakrytykh-inostrannykh-schetakh

Обманщик Грудинин: зарубежные счета не закрыл, ЦИК не предупредил https://cont.ws/@eugenyantonov/852427

Налоговики так и не получили подтверждения о закрытии Грудининым зарубежных счетов https://forum-msk.org/material/news/14344550.html

Грудинин нарывается на вылет с выборов https://publizist.ru/blogs/4796/23335/-

Памфилова опять ставит Грудинина на лыжи https://forum-msk.org/material/news/14338829.html

Грудинин все сам рассказал: счета, оффшоры, недвижимость, дивиденды. (сопоставление фактов) https://www.youtube.com/watch?v=t1gPuWbxtZk



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Всего комментариев к статье: 11
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Re: ну Случайный прохожий написал 23.02.2018 10:26 Зачем Им нужна явка?
ну Случайный прохожий написал 23.02.2018 14:06
"Результат и так в пользу выставленных кандидатов был высоким."
-----------
Не подскажете,СКОЛЬКО было кандидатов,и как Высок был результат.как по явке,так и по "за"?
Но вообще то пост не советских выборах.а о современных реалиях и о том.что нас ожидает в будущем.
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Re: А вам не кажется, что
алладин написал 23.02.2018 13:45
только дошло? А Ксюша? ажно ноги расставила, в косяки уперлась
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ну Случайный прохожий написал 23.02.2018 10:26 Зачем Им нужна явка?
РЛМ написал 23.02.2018 13:40
Не лгите о выборах в СССР.
Чуть-чуть "соврамши", и ушат грязи на советскую власть!
Один единственный раз, точно не помню год, но где-то ближе к середине 80-х, мне привелось участвовать в работе избирательной комиссии, знаю проблему изнутри.
Явка была большая, люди приходили к началу работы участка и шли потоком вплоть до обеда. Дальше вплоть до окончания подтягивались
остальные. Самое главное - было какое-то праздничное настроение у людей.
Были ли нежелающие голосовать? Были.Причем объявляли демонстративно, мы, члены комиссии ездили к ним на дом, узнавали причину, объясняли, что после выборов их проблемы будут решаться ( все брали на учет, затем передавали в соответствующие инстанции для решения этих проблем).
Были ли испорченные бюллетени? Были. Все отражалось в протоколе.
Были ли недостатки в работе избирательных комиссий?
Наверное, были. Но как помню, задача показать определенные цифры, перед нами не ставилась. Результат и так в пользу выставленных кандидатов был высоким.
Не повторяйте ложь современных махинаторов гражданским сознанием в России, оплевывающими все советское для того, чтобы оправдать воровскую суть сегодняшней власти, ограбившей внуков и правнуков советского народа в угоду собственной алчности и на потребу своих забугорных хозяев.
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(без названия)
9y4tpv1vmsfwrf9h написал 23.02.2018 12:36
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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(без названия)
насреддин написал 23.02.2018 12:30
А вам не кажется, что Грудинин все это делает осознанно? Он делает все, чтобы его сняли с этих позорных выборОв, которые ему нах не нужны. Прямо отказаться нельзя, но не мытьем, так катанием.
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Re: вот и построили правовое госмударство
мутабор 55 написал 23.02.2018 12:26
Зюганов подонок антикоммунист кпрф еще как согласился , хотя ему просто приказали согласится.
И согласился этот подонок продав партию на этот только выборный момент всего лишь за 20 миллионов долларов производственнику воровства и лжи вору чурбанистого типа Грудинину.
.
Вор социализма вору грудинину брат родной. Классовые враги трудящегося.
.
И этим подонкам без разницы кого продавать производительно извлекая приьыль от мутных воровских продаж.
Один вор грудинин Россию продает выжимая соки с трудяг и сворованное по щаграницам рассовывая. Другой подонок зюганов партию кпрф с коммунистами продает и мандаты миллионерам.
.
Вот так - "производственники"
.
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вот и построили правовое госмударство
брэд написал 23.02.2018 12:06
Была когда-то такая цель: правовое государство, с человеческим лицом.
Получили вместо государства какие-то группировки, которые пишут какие-то бумажки - типа законы, требования, нормы, на которые сами не обращают внимания.
Ну а насчет человеческого лица - то это лицо в маске и с дубиной. Достаточно посмотреть, кто партнеры на украине, и все понятно.
Ну не закрыл Грудинин счета за рубежом - ну и пусть.
Нужно войти в положение человека. Если бы он думал, что станет президентом, то счета закрыл бы, так как потом его победу можно было бы оспорить в суде из-за незакрытых счетов. А если он знает, что он только массовка, то зачем закрывать? Это большие проблемы и потери: закрыть счет, перевести большие суммы. Избирком тоже знает, что он массовка, так что смотрит на зарубежные счета сквозь пальцы - в массовку нынче не каждого уговоришь, такие времена. Вон Зюганов - не согласился.
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(без названия)
Hggh написал 23.02.2018 11:33
Ну и молодец. Он больше Путину нужен, чем ему вся эта вакханалия. Царь уже выбран на очередные 6 лет, кто верит в то что власть сменится через выборы, тот идиот, извиняюсь за выражение.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 23.02.2018 10:52
Грудинин из той категории, про кого говорят: сам никто и звать никак. Шестерка на подтанцовках. Думаю, все эти фокусы с Грудининым происходят исключительно по сценарию Киндер-сюрприза, чтоб придать, с одной стороны, унылому ЛОХОТРОНУ видимость какбэ борьбы и неоднозначности, а с другой стороны - мышиной возней вокруг Грудинина отвлекать внимание быдломассы от Вовы Плешивого (от его "успехах" за срок предыдущий и от его несуществующей программы на срок следующий).
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статья,которую редакция не сочла нужной опубликовать9продолжение)
ну Случайный прохожий написал 23.02.2018 10:28
Но вопрос зачем, остается открытым. ЗАЧЕМ? Можно придумать десятки объяснений - от так захотелось Владимиру Владимировичу, ему так будет комфортнее, до - чтобы показать Западу, как его любят и что он, демократично избранный большинством. Но все это не выдерживает критики. По закону, явка абсолютно не имеет значения, &#171;выборы&#187; состоятся, даже если на них только один Путин проголосует (вот такие у нас законы). Но власть упорно старается затащить как можно больше народа на участки. И тут у меня начинают закрадываться смутные подозрения. А не желает ли Кремль превратить эти &#171;выборы&#187; в нечто большее? Не захотят ли они объявить данное голосование неким плебисцитом, референдумом о доверии и поддержке одному всем известному лицу? Или может быть даже неким Земским Собором, и не приравняют ли данное &#171;волеизъявление&#187; к решениям принятым на Земских Соборах 1598 и 1613годов? Если допустить подобное, то тут сразу становится ясен смысл идеи 70/70,большинство население верноподданнически просит - прими Батюшка Шапку тезки твоего! Как бы дико не звучало это предположение, но развивающиеся события определенно наводят на такие мысли.
P.S.Вот опять ник забанили,видимо за эту статью
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статья,которую редакция не сочла нужной опубликовать
ну Случайный прохожий написал 23.02.2018 10:26
Зачем Им нужна явка?
Казалось бы, странный вопрос, почему власть старается повысить явку на выборах? Но давайте попробуем разобраться. Никогда, подчеркиваю никогда, сама проблема явки избирателей на выборы не была в приоритете для власти. Для любой власти в России, от советской до путинской. В СССР все было предельно просто 99,9% пришли и из них 99.8% отдали голоса за &#171;единого кандидата нерушимого блока коммунистов и беспартийных&#187;, да и кандидат был единственным и считали так, как того требовала партия, тоже единственная. С установлением многопартийности и демократии задачи усложнились, но и тогда проблема простого повышения явки не стояла. Не было такой задачи ни у Горбачева, ни у Ельцина. Если выдвигался лозунг - &#171;Голосуй, а то проиграешь&#187;, он подразумевал мобилизацию СВОЕГО электората, привлечение на участки СВОИХ сторонников, а не всех скопом. Мало того, для власти выгодно было СНИЖЕНИЕ явки, она активно добивалась снижения желания простого обывателя участвовать в выборах. Именно с такой целью были приняты все эти законы о ликвидации порога явки, об отмене выборов губернаторов и депутатов по мажоритарным округам, введение муниципальных фильтров и прочее. Власть справедливо полагала, что она сама и зависимые от нее люди (бюджетники, военные и др.) придут и проголосуют как надо, а остальным там делать нечего. И при Путине было то же самое, что и его предшественниках, даже с еще большей силой.
Но то, что происходит на этих &#171;выборах&#187; не имеет никаких аналогов в нашей истории. Казалось, допустив на &#171;выборы&#187; только удобных тебе &#171;соперников&#187;, имея подконтрольные СМИ и административный ресурс, нужные законы, послушные суды и &#171;понимающие&#187; избирательные комиссии, сиди тихо, пусти на самотек всю эту компанию и будет Путину полное счастье.70% он получит или даже 60%, какая разница? Ну, придет 60% или даже 49%,что изменится? Все будет по закону, видимость демократии соблюдена, все свободны, можете расходиться.
Но вдруг возникла эта идея о 70% явке! Зачем, почему, для чего? Заметьте, о 70% в поддержку Путина почти не говорят, все и так понимают, что он их получит. Разговор идет только о повышении явки. Явка, явка, одна только явка. Задействованы все мыслимые и немыслимые ресурсы, привлечены все силы и средства, разосланы директивы и приказы. Администрация президента и чиновники на местах соревнуются, кто придумает еще какую-то новую завлекаловку. Референдумы в школах и на метах по любому поводу и без оного. Концерты, ярмарки, выступления артистов, юмористов, танцоров и фокусников. Конкурсы, лотереи, викторины, раздачи слонов и вынимание кроликов из шляп. Заклеивание всех билбордов, афиш, стендов, подъездов, машин и космических кораблей призывами к походу на участки. Прямые требования на предприятиях и учреждениях принять участие в голосование под угрозой увольнения и десяти лет расстрела на месте без права переписки. И так далее и тому подобное.
И это происходит по всей стране. От тайги до самых до окраин, с южных гор, до северных морей.
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