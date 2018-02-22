Песков побоялся обсуждать новую версию национальной идеи в сырьевой империи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на негативное высказывание актера Алексея Серебрякова о национальной идее. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 22 февраля. «Кремль не относится к его позиции», — сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении к высказыванию артиста.

В интервью видеоблогеру Юрию Дудю Серебряков выразил мнение, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. «Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей», — отметил он.

Мнение артиста вызвало резонанс в культурной среде. С его позицией не согласился народный артист России Александр Панкратов-Черный, а режиссер Владимир Бортко усомнился в умственных способностях Серебрякова.

53-летний Серебряков известен по ролям в фильмах «Девятая рота», «Груз 200», дилогии «Обитаемый остров», «Пирамммида», «Легенда о Коловрате» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Левиафан». Кроме того, он сыграл русского бандита-иммигранта в британском сериале «МакМафия».

- Странно, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - что такая мелкая тема получает столь широкий резонанс, ну вот и писатель Сорокин, виднейший антисоветчик и литлИб, на нашем языке, недавно заговорил на подзабытом языке про "эту страну"... чего тут нового? да, деградация культурная в РФ есть следствие деградации экономической, вот чего не хотят в упор замечать либералы, которым мерещатся 90-е, и вообще это примитивное деление нравов по временам, оно уже многое говорит об "интеллигенции": пока существует базис, будет и всё то, что возмущает актёра, писателя и много ещё кого - но никто из них не делает в размышлениях следущего шага, к революции социалистической, которая одна только и может на базисном уровне решить проблему, тут они спотыкаются и катятся назад - ведь для них капитализм есть рай на Земле ("как во всех цивилизованных странах" - которые грабят и эксплуатируют Третий мир, но литлибам это не заметно, им нужна культура, причём сразу же, без механизмов обеспечения свобод, без социального равенства и прочих "рудиментов социализма" - вот и не ворчите, фекалии нации!)...

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