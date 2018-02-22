Навального "свинтили" после посещения зубного

Алексей Навальный сообщил о своем задержании. "Заболел зуб, пошел в стоматологию. Вышел из стоматологии - здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то", - написал он на своей странице в твиттере.
Юрист ФБК Иван Жданов подтвердил "Интерфаксу" задержание оппозиционера. "Навальный задержан. Больше пока ничего не понятно", - сказал он.
Ранее в четверг стало известно о задержании главы штаба Навального Леонида Волкова в аэропорту Шереметьево. В штабе отметили, что Волков направлялся в Уфу на встречу со сторонниками кампании за забастовку избирателей. "Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.
Отметим, что задержание прошло на фоне обострения скандала, связанного с представителями путинской элиты - Дерипаской и Приходько.
Новость по теме:
Рыбкагейт продолжается: Настя разоткровенничалась и про Приходько
Чтобы не бойкотил, когда не велено написал 22.02.2018 15:56
Хреновод