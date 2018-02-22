Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Министр Скворцова пытается "обелить" оптимизированную медицину

Опубликовано 22.02.2018 в разделе комментариев 3

кризис здравоохранение минздрав
Министр Скворцова пытается "обелить" оптимизированную медицину

Число россиян, выезжающих за границу для получения медицинской помощи, снизилось в несколько раз, а количество иностранцев, приезжающих лечиться в РФ, наоборот, возросло, заявила в четверг, 22 февраля, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. Она отметила, что такая тенденция наблюдается уже на протяжении нескольких лет. 

"За последние два с половиной года у нас в разы снизилось число россиян, которые выезжают для получения специализированной медицинской помощи куда бы то ни было", - заявила министр (цитата по "Интерфаксу"). Число выезжающих в Германию, по словам Скворцовой, снизилось более чем в шесть раз, в Израиль - в десятки раз. 

Вместе с тем, по словам Скворцовой, резко увеличился объем въездного "медицинского туризма". Причем иностранцы едут не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие регионы РФ, где есть федеральные центры по тем или иным специализациям. 

Так, в Оренбург, по словам Скворцовой, и Орск приезжают граждане Казахстана, в Петрозаводск и Калининград - жители Скандинавии. "К нам приезжают немецкие пенсионеры через немецкие страховые компании, потому что мы оказываем высококачественную медицинскую помощь, из Средиземноморья, к нам приезжают соседи с Востока", - добавила министр. 

Эксперты объяснили отказ россиян от зарубежного лечения кризисом 

Аналогичную статистику Скворцова озвучивала и ранее. В частности, в августе 2016 года Скворцова говорила о росте числа россиян, которые предпочли лечиться внутри страны. По ее словам, количество таких граждан в 2015 году увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом. 

РБК писало, что, по данным Российской ассоциации медицинского туризма (АОММТ), в 2014-2015 годах на лечение за границу отправлялись более 100 тыс. человек ежегодно. В 2016 году количество таких туристов сократилось до 80 тыс. человек. 

"Выездной поток на лечение за границу резко сократился из-за кризиса", - заявлял ранее РИА "Новости" президент Российской ассоциации медицинского туризма (РАМТ) Константин Онищенко.

В РФ остро не хватает детских больниц, а половина тех, что есть, требует ремонта

Между тем, после оптимизации медучреждений, начавшейся в 2013-м ощущается острая нехватка не просто "медуслуг", а самих больниц. Почти в 40 регионах России не хватает больниц или их корпусов, на что потребуется не менее 80 миллиардов рублей, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В ответ спикер Совфеда Валентина Матвиенко анонсировала отдаленный горизонт решения проблем с детскими стационарами.

"Только в строительстве республиканских краевых и областных детских больниц и отдельных их корпусов нуждается 37 субъектов Российской Федерации", - цитирует "Интерфакс" слова Вероники Скворцовой, произнесенные на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации 7 февраля.

"По данным регионов, региональные бюджеты не позволяют сегодня решить эту проблему самостоятельно, что, безусловно, обосновывает необходимость федерального участия", - добавила министр.

По ее словам, даже в таких крупных регионах, как Санкт-Петербург, Мурманская область, Тюменская и Самарская области, Хакасия, Красноярский край, Новосибирская область, Республика Саха (Якутия), отсутствуют детские многопрофильные больницы регионального уровня. Их нет и в меньших по размерам регионах - Севастополе, Чукотке, Ненецком автономном округе. "Всего детские региональные больницы отсутствуют в 17 регионах", - посетовала министр.

Новость по теме:

В 37 регионах РФ не хватает детских больниц, а половина тех, что есть, требует ремонта



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
ф.а.нтомас написал 22.02.2018 19:27
Скворцова - лгунья. Ярко выраженная в очко-втирательница.
Ответить
(без названия)
Святой Пигидий написал 22.02.2018 18:02
Ишь ты, как все быстро меняется! Помнится, еще совсем недавно физкультурник Плющенко, поблагодарив Плешивого за шикарную сочинскую олимпиадку, поехал лечиться в Израиль, а небезызвестный Ося Лугандонский посылал на кисель-тв проклятия в адрес мерзких гейропейцев и укрофашистов за то, что его, Осю, не впускают в Германию полечить простату , а вот уже нет отбоя от всяких желающих полечиться в Путлерастии... как все сказочно меняется! Еще бы самой Скворцовой, в случае чего, полечиться в какой-нибудь районной больничке, и вообще будет просто благодать.
Ответить
По плодам их узнаете их
Сергей 58 написал 22.02.2018 15:35
Сохранение текущих темпов ликвидации медицинских учреждений в РФ может привести к откату к инфраструктурным показателям времен царской России уже в ближайшие годы. Об этом заявили эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) в докладе "ЗдравоЗахоронение. Оптимизация российской системы здравоохранения в действии".
По их расчетам, сделанным на основе официальной статистики, если власти продолжат закрывать медучреждения такими темпами (353 больницы в год), к 2020 году их количество в стране достигнет 3 тыс., то есть уровня Российской империи в 1913 году.
https://medvestnik.ru/content/news/Bolnichnyh-koek-skoro-ostanetsya-menshe-chem-v-carskoi-Rossii.html
-
Вот так - приватизация, монетизация, оптимизация - плоды буржуазных реформ смерти.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваш выбор 18 марта:
Результаты
Интернет-ТВ
Руслан Осташко: Настоящие выборы будут через шесть лет
Руслан Осташко: Настоящие выборы будут через шесть...
21.02.2018
Ирина Комолова: Грудинин - симптом кризиса левого движения
Ирина Комолова: Грудинин - симптом кризиса левого ...
21.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Российским военным выдали отечественные мобильники за 115 тыс рублей (9)
На Урале проверят, часто ли насилую воспитанников детских домов (4)
Трамп против разоружения граждан - наоборот, за вооружение даже учителей (3)
От газовых войн с Украиной РФ перешла к молочным войнам с Белоруссией (5)
Соучастнику убийства Немцова добавили срока (0)
Донецк грозит Киеву трибуналом, если тот попробует аннексировать ДНР (6)
Министр Скворцова пытается "обелить" оптимизированную медицину (3)
Навального "свинтили" после посещения зубного (1)
Песков побоялся обсуждать новую версию национальной идеи в сырьевой империи (11)
На Революционном бульваре в Черногории пытались немножко взорвать посольство США (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Артём Кирпичёнoк: Стратегическая ошибка Левого Фронта
Максим Калашников Максим Калашников: Тучи над лохами... Обзор нашей истории с 1985 года
Дарья Митина Дарья Митина: Владимир Вoльфoвич Жиринoвский на 100% прав:
Максим Калашников Максим Калашников: М.Калашников, АПН Северо-Запад и В.Боглаев
Дарья Митина Дарья Митина: Руслан Oсташкo: Настоящие выборы будут через шесть лет
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss