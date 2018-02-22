Министр Скворцова пытается "обелить" оптимизированную медицину

Число россиян, выезжающих за границу для получения медицинской помощи, снизилось в несколько раз, а количество иностранцев, приезжающих лечиться в РФ, наоборот, возросло, заявила в четверг, 22 февраля, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. Она отметила, что такая тенденция наблюдается уже на протяжении нескольких лет.

"За последние два с половиной года у нас в разы снизилось число россиян, которые выезжают для получения специализированной медицинской помощи куда бы то ни было", - заявила министр (цитата по "Интерфаксу"). Число выезжающих в Германию, по словам Скворцовой, снизилось более чем в шесть раз, в Израиль - в десятки раз.

Вместе с тем, по словам Скворцовой, резко увеличился объем въездного "медицинского туризма". Причем иностранцы едут не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие регионы РФ, где есть федеральные центры по тем или иным специализациям.

Так, в Оренбург, по словам Скворцовой, и Орск приезжают граждане Казахстана, в Петрозаводск и Калининград - жители Скандинавии. "К нам приезжают немецкие пенсионеры через немецкие страховые компании, потому что мы оказываем высококачественную медицинскую помощь, из Средиземноморья, к нам приезжают соседи с Востока", - добавила министр.

Эксперты объяснили отказ россиян от зарубежного лечения кризисом

Аналогичную статистику Скворцова озвучивала и ранее. В частности, в августе 2016 года Скворцова говорила о росте числа россиян, которые предпочли лечиться внутри страны. По ее словам, количество таких граждан в 2015 году увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом.

РБК писало, что, по данным Российской ассоциации медицинского туризма (АОММТ), в 2014-2015 годах на лечение за границу отправлялись более 100 тыс. человек ежегодно. В 2016 году количество таких туристов сократилось до 80 тыс. человек.

"Выездной поток на лечение за границу резко сократился из-за кризиса", - заявлял ранее РИА "Новости" президент Российской ассоциации медицинского туризма (РАМТ) Константин Онищенко.

В РФ остро не хватает детских больниц, а половина тех, что есть, требует ремонта

Между тем, после оптимизации медучреждений, начавшейся в 2013-м ощущается острая нехватка не просто "медуслуг", а самих больниц. Почти в 40 регионах России не хватает больниц или их корпусов, на что потребуется не менее 80 миллиардов рублей, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В ответ спикер Совфеда Валентина Матвиенко анонсировала отдаленный горизонт решения проблем с детскими стационарами.

"Только в строительстве республиканских краевых и областных детских больниц и отдельных их корпусов нуждается 37 субъектов Российской Федерации", - цитирует "Интерфакс" слова Вероники Скворцовой, произнесенные на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации 7 февраля.

"По данным регионов, региональные бюджеты не позволяют сегодня решить эту проблему самостоятельно, что, безусловно, обосновывает необходимость федерального участия", - добавила министр.

По ее словам, даже в таких крупных регионах, как Санкт-Петербург, Мурманская область, Тюменская и Самарская области, Хакасия, Красноярский край, Новосибирская область, Республика Саха (Якутия), отсутствуют детские многопрофильные больницы регионального уровня. Их нет и в меньших по размерам регионах - Севастополе, Чукотке, Ненецком автономном округе. "Всего детские региональные больницы отсутствуют в 17 регионах", - посетовала министр.

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