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Московский листок

Донецк грозит Киеву трибуналом, если тот попробует аннексировать ДНР

Опубликовано 22.02.2018 в разделе комментариев 6

украина кризис днр лнр
Донецк грозит Киеву трибуналом, если тот попробует аннексировать ДНР

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил о создании народного трибунала, который будет заниматься оценкой военных преступлений украинских силовиков. 

Как сообщает «РИА Новости», таким образом он отреагировал на подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса. 

«Мы сделаем народный трибунал, который будет осуждать действия... руководства страны», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, какие действия предпримет ДНР в ответ на подписание Порошенко закона о реинтеграции. 

Захарченко добавил, что подписанный президентом Украины документ «узаконивает военные преступления... дает полную свободу на нарушение конституции и законов Украины». 

Порошенко 20 февраля подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке страны.

Напомним, 17 февраля Европейский союз дал понять, что может начать пошаговое снятие санкций с России, если удастся реализовать идею о вводе миссии ООН в Донбасс. Об этом сообщил в субботу глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на полях Мюнхенской конференции по безопасности. МИД Германии давно выступает за поэтапную отмену санкций, но руководство страны придерживается единой с Евросоюзом политики. 

"Мы должны добиться перемирия на Украине. Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции", - цитирует Габриэля ТАСС. 

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Всего комментариев к статье: 6
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Re:
старый написал 22.02.2018 22:22
а что лнр теперь территория рф?там юрисдикция рф?
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Re: Молитесь на Путьку...бандерье..он ваш Бог..
А Бандера его Опостол написал 22.02.2018 18:16
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Генералу куриных окорочков Захеру на заметку
Светослав,, написал 22.02.2018 17:28
Соплеменник дамбабвийского куриного генерала Захера по безмозглости Плотва после свержения с главной табуретки Луганды переехал на ПМЖ в СИЗО нумер раз Санкт-Петербурга, известное также как "Кресты", где поет-заливается петушком.
.
Благодаря показаниям Плотвы, за хищение выделенных россiей денежных средств на сумму более миллиарда долларов арестован его куратор-подельник О.Мкртчан, генеральный директор Алчевского меткомбината.
.
Сам экс-вошак Луганды был арестован за махинации с деньгами и озверелую уголовщину, в том числе и за зачистку вошаков лугандонского обдрочения.
.
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(без названия)
да, печалька... написал 22.02.2018 16:38
захара жалко, такой бред не от хорошей жизни человек несет. Трибунал состоящий из Абхазии, Приднестровья и ЛНР - полнейший сюр какой-то...
А программа денацификации РФ давно разработана и пошагово приводится в действие.Именно поэтому клоун захарка и визжит в свинячий голос...
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Разработать программу денацификации Украины и разработать план
+Что это? написал 22.02.2018 16:28
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(без названия)
Завидовать нечему написал 22.02.2018 16:02
Дружбан Захарченко Плотницкий сидит в "крестах". Жить ему долго не дадут, знает много. Захарченко тоже замочат или те , или эти. Русский мир пришел в жизнь кремлевских холуев. Россия че...
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