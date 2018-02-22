Донецк грозит Киеву трибуналом, если тот попробует аннексировать ДНР

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил о создании народного трибунала, который будет заниматься оценкой военных преступлений украинских силовиков.
Как сообщает «РИА Новости», таким образом он отреагировал на подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса.
«Мы сделаем народный трибунал, который будет осуждать действия... руководства страны», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, какие действия предпримет ДНР в ответ на подписание Порошенко закона о реинтеграции.
Захарченко добавил, что подписанный президентом Украины документ «узаконивает военные преступления... дает полную свободу на нарушение конституции и законов Украины».
Порошенко 20 февраля подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке страны.
Напомним, 17 февраля Европейский союз дал понять, что может начать пошаговое снятие санкций с России, если удастся реализовать идею о вводе миссии ООН в Донбасс. Об этом сообщил в субботу глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на полях Мюнхенской конференции по безопасности. МИД Германии давно выступает за поэтапную отмену санкций, но руководство страны придерживается единой с Евросоюзом политики.
"Мы должны добиться перемирия на Украине. Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции", - цитирует Габриэля ТАСС.
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старый написал 22.02.2018 22:22
А Бандера его Опостол написал 22.02.2018 18:16
Светослав,, написал 22.02.2018 17:28
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Благодаря показаниям Плотвы, за хищение выделенных россiей денежных средств на сумму более миллиарда долларов арестован его куратор-подельник О.Мкртчан, генеральный директор Алчевского меткомбината.
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Сам экс-вошак Луганды был арестован за махинации с деньгами и озверелую уголовщину, в том числе и за зачистку вошаков лугандонского обдрочения.
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да, печалька... написал 22.02.2018 16:38
А программа денацификации РФ давно разработана и пошагово приводится в действие.Именно поэтому клоун захарка и визжит в свинячий голос...
+Что это? написал 22.02.2018 16:28
Завидовать нечему написал 22.02.2018 16:02