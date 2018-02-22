Соучастнику убийства Немцова добавили срока

Темирлана Эскерханова, уже осужденного за участие в убийстве Бориса Немцова, Басманный суд Москвы 22 февраля признал виновным в оскорблении следователя Александра Камышева. К ранее назначенному фигуранту 14-летнему сроку добавили еще месяц.

"Эскерханов проявил неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судебного разбирательства. Он умышленно оскорбил свидетеля, чем унизил его честь и достоинство", - цитирует РИА "Новости" судью Юлию Сафину, огласившую приговор.

Сам следователь заявил, что это оскорбление нанесло ему "глубокую моральную травму", отмечает агентство в другом материале. В качестве наказания по статье об оскорблении Эскерханову добавили месяц колонии к сроку за участие в убийстве Немцова.

Эскерханов, со своей стороны, утверждал, что не хотел унизить следователя, а просто был расстроен. Осужденный напомнил, что извинился перед потерпевшим.

Между тем ранее Александр Камышев отнесся с пониманием к выпаду фигуранта и просил суд назначить Темирлану Эскерханову минимальное наказание. Поначалу следователь подал гражданский иск к Эскерханову о защите чести и достоинства и взыскании 100 тысяч рублей компенсации, но потом отказался от него.

По версии следствия, выступая перед присяжными в суде, Эскерханов нецензурно высказался в адрес следователя, который пришел в качестве свидетеля на заседание суда по делу об убийстве Немцова.

Политика Бориса Немцова убили в центре Москвы на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года Московский окружной военный суд признал виновными в убийстве пятерых фигурантов дела. Наибольший срок получил Заур Дадаев, которого суд признал исполнителем убийства: его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Анзору Губашеву дали 19 лет колонии строгого режима, Шадиду Губашеву - 16 лет, Темирлану Эскерханову - 14 лет, Хамзату Бахаеву - 11 лет.

Напомним, 16 февраля стало известно, что власти Томска, Чебоксаров и Ульяновска вслед за Санкт-Петербургом запретили организаторам акций в честь политика Бориса Немцова проводить памятные мероприятия, намеченные на 25 февраля. Столичная мэрия, напомним, ранее разрешила провести марш памяти Немцова в центре города.

Об отказе в согласовании акции в Томске сообщает местный портал ТВ2 со ссылкой на заявление организаторов в соцсетях. "Мероприятие не согласовали, сославшись на то, что там будет проводиться иное мероприятие. Несмотря на отказ в согласовании, акция памяти в Томске состоится, только не в формате пикета, а в форме встречи граждан с целью почтить память Бориса Немцова и возложить цветы к Камню Скорби", - говорится в публикации.

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