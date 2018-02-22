От газовых войн с Украиной РФ перешла к молочным войнам с Белоруссией

Россия с 26 февраля запрещает ввоз из Белоруссии молока, сливок, сыворотки и другой молочной продукции. Как сообщается в письме Россельхознадзора в адрес своих теруправлений и ФТС, под запрет попадают пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко и сливки наливом, сухие, концентрированные, консервирование и сгущенные молоко и сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотка, а также сывороточный концентрат и молочный белок.
Это решение Россельхознадзор принял "в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ", поясняется в письме.
Как сообщалось, Россельхознадзор последнее время не раз высказывал беспокойство по поводу обнаружения опасных веществ и антибиотиков в молочной продукции, поставляемой из Белоруссии.
В 2016 году из выявленных 723 случаев нарушений белорусскими предприятиями ветеринарно-санитарных норм и требований ЕАЭС и РФ 386 случаев приходилось на молоко и молочную продукцию, в десяти случаях обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ. В 2017 году было выявлено 596 нарушений, в том числе, 376 по молоку и молочной продукции, в 201 случае обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ. По данным на 20 февраля 2018 года, уже зафиксировано 32 нарушения в молоке и молочной продукции, в том числе в 21 случае были выявлены остатки запрещенных и вредных веществ.
Напомним, Белоруссия с 1 февраля повысила тарифы на транзит российской нефти по своей территории на 6,7%. Решение об индексации цен на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» по транспортировке топлива было принято в январе 2018 года, сообщается на сайте министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики.
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старый написал 22.02.2018 22:12
Эффект от запрета на ввоз в Россию белорусской продукций будет ощутим не сразу. Например, сухим молоком участники рынка уже успели закупиться в достаточном количестве. Только в ПФО в прошлом году было ввезено сухого молока на 6 млн долларов. Первые результаты от запрета мы увидим через месяц - два. В Татарстане перестанут падать и поднимутся цены на сырое молоко, вырастет спрос на сырье. Таким образом будет решена задача по поддержке молокопроизводителей. Так что -правильное решение.А быдло сожрет смесь из пальмового масла.
( норд - ман ) написал 22.02.2018 18:38
Как сообщалось, Россельхознадзор последнее время не раз высказывал беспокойство по поводу обнаружения опасных веществ и антибиотиков в молочной продукции, поставляемой из Белоруссии.
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Что характерно - ВЕЩЕСТВА не названы.
Между тем:
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- http://biofile.ru/bio/22202.html
Америций-241 (продукт распада плутонии-241 — излучателя) - единственный радионуклид в зоне загрязнений от чернобыльской аварии, концентрация которого возрастает и достигнет максимальных значений через 50-70 лет, когда его концентрация на земной поверхности увеличится почти в десять раз.
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- https://gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=112764
(уровень альфа-загрязнения в Белоруссии сегодня в 2 раза ВЫШЕ (!) , чем сразу после Чернобыльского Эксперимента)
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- https://belaruspartisan.by/m/life/376833/
2056 год - пик нарастания америция, и некоторые ученые говорят о том, что жителей Беларуси ждет постчернобыльский ад и деградация биологического вида в четвертом поколении из-за генетических изменений. Действительно ли последствия аварии на ЧАЭС таят в себе скрытую угрозу для наших правнуков?
"Внутреннее облучение организма человека приводит к мутациям, эти мутации могут вызывать рак, могут сказываться на здоровье последующих поколений. Как - судить сложно. Факт - это не пройдет бесследно, об этом говорит статистика онкологической заболеваемости в Беларуси, ее темпы выше, чем в других странах. Человеческий организм не будет приспосабливаться, как иногда думают, к повреждению ДНК, не будет вырабатывать иммунитет к раку или радиации, это то, что сегодня говорят ученые, занимающиеся медицинскими, эпидемиологическими последствиями Чернобыля - Алексей Яблоков, Крис Басби, Юрий Бандажевский, многие другие", - уверена Татьяна Новикова.
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- http://news.21.by/society/2017/04/14/1317687.html
straus написал 22.02.2018 18:10
Как сообщалось, Россельхознадзор последнее время не раз высказывал беспокойство по поводу обнаружения опасных веществ и антибиотиков в молочной продукции, поставляемой из Белоруссии.====
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Одновременно с запретом закупок продуктов из Беларуссии, Россельхознадзор отменил ограничения на поставку в Россию живой птицы, мяса птицы, инкубационного яйца и другой птицеводческой продукции из США.
Но продукты из из США - напичканы гормонами роста, антибиотиками и ко всему прочему обработаны радиацией. "В 1997 году и Министерство сельского хозяйства США в 1999 году разрешили облучение свежего и замороженного красного мяса, включая говядину, баранину и свинину. Что касается курятины, то ее облучать разрешили еще в 1992 году". В США облучению подвергаются: свежее мясо и птица, яйца, белый картофель, сухие овощи, многие пряности, свежие продукты.
Но это никакого беспокойства у Россельхознадзора не вызывает.
И что интересно. "Из 58 стран, покупающих белорусскую продукцию, претензии к качеству имеет только Россия. Такие данные озвучил БелТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло. В числе зарубежных партнеров государства Африканского и Азиатского континентов, США. Более трех десятков наших молокоперерабатывающих предприятий сертифицированы для организации поставок в Китай".
Если как утверждает Россельхознадзор белорусская продукция сомнительна по качеству и огорчает главу Россельхознадзора, почему ее так массово подделывают в России?
Белорусские эксперты убеждены, что претензии - это завуалированное отстаивание своих корпоративных интересов. Главная цель - "выбить белорусских производителей с российского рынка, в чем заинтересованы определенные структуры".
Чем Россельхознадзор и занимается все последние годы. Глава этой организации Донкверт, проводит политику двойных стандартов. Запрет на ввоз экологически чистых и качественных продуктов из Белоруссии и одновременно увеличение закупок продуктов напичканных гормонами, антибиотиками и обработанных радиацией, продуктов из США.
о да... написал 22.02.2018 18:03
Белорусожиды написал 22.02.2018 17:01