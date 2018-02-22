От газовых войн с Украиной РФ перешла к молочным войнам с Белоруссией

Россия с 26 февраля запрещает ввоз из Белоруссии молока, сливок, сыворотки и другой молочной продукции. Как сообщается в письме Россельхознадзора в адрес своих теруправлений и ФТС, под запрет попадают пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко и сливки наливом, сухие, концентрированные, консервирование и сгущенные молоко и сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотка, а также сывороточный концентрат и молочный белок.

Это решение Россельхознадзор принял "в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ", поясняется в письме.

Как сообщалось, Россельхознадзор последнее время не раз высказывал беспокойство по поводу обнаружения опасных веществ и антибиотиков в молочной продукции, поставляемой из Белоруссии.

В 2016 году из выявленных 723 случаев нарушений белорусскими предприятиями ветеринарно-санитарных норм и требований ЕАЭС и РФ 386 случаев приходилось на молоко и молочную продукцию, в десяти случаях обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ. В 2017 году было выявлено 596 нарушений, в том числе, 376 по молоку и молочной продукции, в 201 случае обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ. По данным на 20 февраля 2018 года, уже зафиксировано 32 нарушения в молоке и молочной продукции, в том числе в 21 случае были выявлены остатки запрещенных и вредных веществ.

Напомним, Белоруссия с 1 февраля повысила тарифы на транзит российской нефти по своей территории на 6,7%. Решение об индексации цен на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» по транспортировке топлива было принято в январе 2018 года, сообщается на сайте министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики.

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