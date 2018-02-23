КОИБ или тайна голосования?

Допустим, пришли вы на выборы. Получили от избирательной комиссии бюллетень, зашли в кабинку для голосования, занавешенную со всех четырех сторон, чтобы никто не видел за кого вы голосуете, поставили галочку в понравившемся вам квадратике, сложили бюллетень пополам (чтобы никто не видел за кого вы проголосовали), подошли к урне для бюллетеней и хотите опустить бюллетень в урну, но вдруг вы видите, что ... КОИБ.
КОИБ (Комплекс Обработки Избирательных Бюллетеней) - электронное устройство для подсчёта голосов избирателей, расположенное на избирательной урне. Чтобы опустить бюллетень в урну через КОИБ, надо бюллетень вставить в КОИБ и при опускании бюллетеня в урну вся информация, расположенная на вашем бюллетене (в том числе и информация за кого вы проголосовали) считывается и передаётся в компьютер.
Ну и что, скажет проницательный избиратель, ведь бюллетень анонимный, на нём не указана моя фамилия, и даже если урна с КОИБ всё равно никто не узнает за кого я проголосовал.
Постой, проницательный избиратель, не уходи так быстро от избирательной урны. Оглядись вокруг и поверху. Видишь видеокамеры подпотолком? Всё помещение избирательного участка оборудовано несколькими видеокамерами, а одна видеокамера (да, да, вот именно эта) направлена прямо на избирательную урну с КОИБ, куда ты только что опустил свой "анонимный" бюллетень.
А теперь будь внимателен, проницательный избиратель. Допустим, ты проголосовал за кандидата N и уверен, что об этом никто не знает (тайное голосование!).
КОИБ зафиксировал, что в 14 часов 35 минут 16 секунд в избирательную урну опущен бюллетень за кандидата N.
Видеокамера в помещении избирательного участка зафиксировала, что ровно в это же время, в 14 часов 35 минут 16 секунд, к избирательной урне подходил ты.
Скажи пожалуйста, проницательный избиратель, за кого ты проголосовали? Можешь не говорить, мы это и без тебя знаем (благодаря КОИБ и видеокамерам на избирательном участке) - ты проголосовал за кандидата N, правильно? Правильно. Но поступил ты неправильно, надо было голосовать за кандидата М, поэтому к тебе будут приняты меры. Какие? Сам узнаешь потом какие.
Избиратель, если идешь на выборы - помни!
Из трех вещей:
(1) КОИБ на урне,
(2) видеокамеры на избирательном участке,
(3) тайна голосования,
- одна лишняя.
между прочим написал 23.02.2018 13:04
Выхода только два - отменить анонимное голосование,
использовать принципиально новую фиксирующую схему вроде схемы, используемой для фиксации сделок с криптовалютой.
9y4tpv1vmsfwrf9h написал 23.02.2018 12:28
Левон Георгиевич Казарян написал 23.02.2018 10:10
"НИКАКОЙ "тайны" ,,голосования" - НЕТ!
От ДОСТИЖЕНИИ в Электронике -
В(н)ам ВСЕМ - "честный" ПРИВЕТ..."
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В 2010 в Актовом зале Черного здания ЕГУ (ул.Абовяна 52) проходили выборы декана факультета экономики, с кандидатурами фигуранта травли (ФТ), действующего декана, подозрительного на гомосексуализм, д.э.н., проф. Саргсяна (Саркисяна) Гайка Левоновича и его заместителя, ФТ, к.э.н., проф. Марзпаняна Арутюна. Пока члены Совета голосовали на сцене, я сидел в зале, за мною сидели двое ФТ, один из которых уставился в сотовый телефон. Когда голосование закончилось, но заседание еще не возобновилось, для оглашения результатов, и, возможно, голоса еще не были подсчитаны, этот никуда не отлучавшийся ФТ назвал _точные цифры_ голосовавших за каждого кандитата, которые и были затем, минут 15 спустя, зачитаны председателем счетной комиссии, ФТ, заведующим кафедрой математического моделирования в экономике, д.т.н., проф. Аракеляном Арамом.
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Потому, что действует система тотальной слежки, посредством проницающей стены микроволновой радиолокации. Независимо от систем более специализированного контроля, типа локальных видеокамер и КОИБ. И людям так намекают на ее существование, и на их заточенность в Глобальный Электронный Концлагерь (ГЭК).
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Но все еще хуже, поскольку из головы человека считываются уже мысли о том, за кого голосовать. Технологии считывания мыслей, о разработке которых не так давно говорила министр здравоохранения Скворцова - см. rns.online/consumer-market/Minzdrav-zayavil-o-razrabotke-v-Rossii-tehnologii-dlya-schitivaniya-misle
рс написал 23.02.2018 10:03
Чем большая массовка будет у участков 18 марта, тем потом объявят о большей поддержке населением своего собственного геноцида.
Но често говоря, многие пенсионеры и бюджетники уже находятся на низком старте на "выборы" - всем этим лицам пофиг на любые доводы. Пока физически жрать есть что, быдлороссияне думать своей головой и не начинают.
Сергей Петров написал 23.02.2018 09:48
23 февраля написал 23.02.2018 09:39
старик написал 23.02.2018 07:46
Аналитик-оборзреватель написал 23.02.2018 07:23
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 23.02.2018 07:16
~~~ Т.Н."выборы"...~~~
ВСЁ кругом ФИКСИРУЮТ!
ВСЁ кругом ПАСУТ...
Особенно ТО,что Мы-с-Тобой...
ЧИТАЕМ--и--ПИШЕМ тут...
Ну а насчет ,,тайны,,Т.Н."выборов"-
Так уши СВОИ НЕ смешите НАПРАСНО...
ТО,КАК Вы ,,голосуете,,- "тайно"...
ВСЁ "это" СРАЗУ видно прекрасно...
НИКАКОЙ "тайны" ,,голосования" - НЕТ!
От ДОСТИЖЕНИИ в Электронике -
В(н)ам ВСЕМ - "честный" ПРИВЕТ...
Однако ЕЩЁ ЕСТЬ те веруны,
Которые ,,ВЫБОРАМ,, доверяют!
Но КАК ИХ "ЛОХотронят" - они НЕ знают!
На "выборы",на "выборы" - идет ЛОХторат...
И вот ТАКИЕ "выборы" - который год ПОДРЯД!
* ВСЕ-кругом-довольные,ВСЕ-что`то НАЛИВАЮТ.
Хотя ВСЕ этот ЛОХОТРОН - Понимают!
* ГОВОРЯТ,что в России(или где-то...),
ОПЯТЬ...кого-то ТАМ "выбирают"...
* В данном случае Вовку Путина -
В России - "П Е Р Еизбирают".....
* Но Ему,как "Коренному"(жеребцу...)-
Пристяжные РАЗНЫЕ(i Клячi...)- МЕШАЮТ...
* Однако ТО,что Он БУДЕТ "выбран",
Кто-бы сомневался...в России Понимают!
* Но ПОЛИТ-спектакль,под названием -
,,ВЫБОРЫ,,- все равно УСТРАИВАЮТ...
--> Да Здравствует - "выбранный" Вова!
Ему ВСЕ в России...Аплодируют"...
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
* Хорошего Вам (ВСЕМ...)настроения!
-- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 22-02-18.
*****
P.S. С Праздником вас!
---> С Днем Защитника Отечества!
[с 23-им февраля - Днем Советской Армии
и Военно Морского Флота - Товарищи!]