КОИБ или тайна голосования?

Допустим, пришли вы на выборы. Получили от избирательной комиссии бюллетень, зашли в кабинку для голосования, занавешенную со всех четырех сторон, чтобы никто не видел за кого вы голосуете, поставили галочку в понравившемся вам квадратике, сложили бюллетень пополам (чтобы никто не видел за кого вы проголосовали), подошли к урне для бюллетеней и хотите опустить бюллетень в урну, но вдруг вы видите, что ... КОИБ.

КОИБ (Комплекс Обработки Избирательных Бюллетеней) - электронное устройство для подсчёта голосов избирателей, расположенное на избирательной урне. Чтобы опустить бюллетень в урну через КОИБ, надо бюллетень вставить в КОИБ и при опускании бюллетеня в урну вся информация, расположенная на вашем бюллетене (в том числе и информация за кого вы проголосовали) считывается и передаётся в компьютер.

Ну и что, скажет проницательный избиратель, ведь бюллетень анонимный, на нём не указана моя фамилия, и даже если урна с КОИБ всё равно никто не узнает за кого я проголосовал.

Постой, проницательный избиратель, не уходи так быстро от избирательной урны. Оглядись вокруг и поверху. Видишь видеокамеры подпотолком? Всё помещение избирательного участка оборудовано несколькими видеокамерами, а одна видеокамера (да, да, вот именно эта) направлена прямо на избирательную урну с КОИБ, куда ты только что опустил свой "анонимный" бюллетень.

А теперь будь внимателен, проницательный избиратель. Допустим, ты проголосовал за кандидата N и уверен, что об этом никто не знает (тайное голосование!).

КОИБ зафиксировал, что в 14 часов 35 минут 16 секунд в избирательную урну опущен бюллетень за кандидата N.

Видеокамера в помещении избирательного участка зафиксировала, что ровно в это же время, в 14 часов 35 минут 16 секунд, к избирательной урне подходил ты.

Скажи пожалуйста, проницательный избиратель, за кого ты проголосовали? Можешь не говорить, мы это и без тебя знаем (благодаря КОИБ и видеокамерам на избирательном участке) - ты проголосовал за кандидата N, правильно? Правильно. Но поступил ты неправильно, надо было голосовать за кандидата М, поэтому к тебе будут приняты меры. Какие? Сам узнаешь потом какие.

Избиратель, если идешь на выборы - помни!

Из трех вещей:

(1) КОИБ на урне,

(2) видеокамеры на избирательном участке,

(3) тайна голосования,

- одна лишняя.