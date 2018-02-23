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Московский листок

КОИБ или тайна голосования?

Опубликовано 23.02.2018 автором Макаронкин Иосиф в разделе комментариев 9

выборы коиб
КОИБ или тайна голосования?

Допустим, пришли вы на выборы. Получили от избирательной комиссии бюллетень, зашли в кабинку для голосования, занавешенную со всех четырех сторон, чтобы никто не видел за кого вы голосуете, поставили галочку в понравившемся вам квадратике, сложили бюллетень пополам (чтобы никто не видел за кого вы проголосовали), подошли к урне для бюллетеней и хотите опустить бюллетень в урну, но вдруг вы видите, что ... КОИБ.

КОИБ (Комплекс Обработки Избирательных Бюллетеней) - электронное устройство для подсчёта голосов избирателей, расположенное на избирательной урне. Чтобы опустить бюллетень в урну через КОИБ, надо бюллетень вставить в КОИБ и при опускании бюллетеня в урну вся информация, расположенная на вашем бюллетене (в том числе и информация за кого вы проголосовали) считывается и передаётся в компьютер.

Ну и что, скажет проницательный избиратель, ведь бюллетень анонимный, на нём не указана моя фамилия, и даже если урна с КОИБ всё равно никто не узнает за кого я проголосовал.

Постой, проницательный избиратель, не уходи так быстро от избирательной урны. Оглядись вокруг и поверху. Видишь видеокамеры подпотолком? Всё помещение избирательного участка оборудовано несколькими видеокамерами, а одна видеокамера (да, да, вот именно эта) направлена прямо на избирательную урну с КОИБ, куда ты только что опустил свой "анонимный" бюллетень.

А теперь будь внимателен, проницательный избиратель. Допустим, ты проголосовал за кандидата N и уверен, что об этом никто не знает (тайное голосование!).

КОИБ зафиксировал, что в 14 часов 35 минут 16 секунд в избирательную урну опущен бюллетень за кандидата N.

Видеокамера в помещении избирательного участка зафиксировала, что ровно в это же время, в 14 часов 35 минут 16 секунд, к избирательной урне подходил ты.

Скажи пожалуйста, проницательный избиратель, за кого ты проголосовали? Можешь не говорить, мы это и без тебя знаем (благодаря КОИБ и видеокамерам на избирательном участке) - ты проголосовал за кандидата N, правильно? Правильно. Но поступил ты неправильно, надо было голосовать за кандидата М, поэтому к тебе будут приняты меры. Какие? Сам узнаешь потом какие.

Избиратель, если идешь на выборы - помни!

Из трех вещей:

(1) КОИБ на урне,

(2) видеокамеры на избирательном участке,

(3) тайна голосования,

- одна лишняя.



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Всего комментариев к статье: 9
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(без названия)
между прочим написал 23.02.2018 13:04
Анонимное голосование это еще та хрень, рассчитывать на более менее правдивые результаты подсчета можно только в том случае, когда считают представители основных конкурирующих сторон. В противном случае, гарантировать отсутствие подтасовок невозможно.
Выхода только два - отменить анонимное голосование,
использовать принципиально новую фиксирующую схему вроде схемы, используемой для фиксации сделок с криптовалютой.
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(без названия)
9y4tpv1vmsfwrf9h написал 23.02.2018 12:28
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 23.02.2018 10:10
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 23.02.2018 07:16
"НИКАКОЙ "тайны" ,,голосования" - НЕТ!
От ДОСТИЖЕНИИ в Электронике -
В(н)ам ВСЕМ - "честный" ПРИВЕТ..."
- - - - - - -
В 2010 в Актовом зале Черного здания ЕГУ (ул.Абовяна 52) проходили выборы декана факультета экономики, с кандидатурами фигуранта травли (ФТ), действующего декана, подозрительного на гомосексуализм, д.э.н., проф. Саргсяна (Саркисяна) Гайка Левоновича и его заместителя, ФТ, к.э.н., проф. Марзпаняна Арутюна. Пока члены Совета голосовали на сцене, я сидел в зале, за мною сидели двое ФТ, один из которых уставился в сотовый телефон. Когда голосование закончилось, но заседание еще не возобновилось, для оглашения результатов, и, возможно, голоса еще не были подсчитаны, этот никуда не отлучавшийся ФТ назвал _точные цифры_ голосовавших за каждого кандитата, которые и были затем, минут 15 спустя, зачитаны председателем счетной комиссии, ФТ, заведующим кафедрой математического моделирования в экономике, д.т.н., проф. Аракеляном Арамом.
.
Потому, что действует система тотальной слежки, посредством проницающей стены микроволновой радиолокации. Независимо от систем более специализированного контроля, типа локальных видеокамер и КОИБ. И людям так намекают на ее существование, и на их заточенность в Глобальный Электронный Концлагерь (ГЭК).
.
Но все еще хуже, поскольку из головы человека считываются уже мысли о том, за кого голосовать. Технологии считывания мыслей, о разработке которых не так давно говорила министр здравоохранения Скворцова - см. rns.online/consumer-market/Minzdrav-zayavil-o-razrabotke-v-Rossii-tehnologii-dlya-schitivaniya-mislei-2017-09-15/ , действуют, во всяком случае, с 1970-х. Применяя их, людей исподтишка травят.
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ОПГ ЗАО РФ нужна явка терпил, для показа всеобщего одобрямся системы
рс написал 23.02.2018 10:03
Единственное чего еще сложно подделать властям РФ - это физическое посещение людьми выборного лохотрона.
Чем большая массовка будет у участков 18 марта, тем потом объявят о большей поддержке населением своего собственного геноцида.
Но често говоря, многие пенсионеры и бюджетники уже находятся на низком старте на "выборы" - всем этим лицам пофиг на любые доводы. Пока физически жрать есть что, быдлороссияне думать своей головой и не начинают.
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(без названия)
Сергей Петров написал 23.02.2018 09:48
Аффтар - ты чмо трусливое, прям как моя бывшая жена бюджетница, которая ходила на выборы из-за страха, что ее уволят. Но она хоть голосовала принципиально за Жирика(ну, дура!), а не за Путлера. Вот кому надо будет заморачиваться смотреть видео по ВСЕМ участкам РФ и сопостовлять это с временем голосования, чтобы тебе выговор влепить? Еще программу распознавания лиц туда подключить надо, не говоря о том чтобы извлечь данные о времени голосования из КОИБ в нормальный комп, ну кто-то должен же просматривать все это?
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С днем защитника отечества!
23 февраля написал 23.02.2018 09:39
С днем защитника отечества!
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(без названия)
старик написал 23.02.2018 07:46
Единственная возможность повлиять на ситуацию -это бойкотировать лохотрон.Но тщательно контролировать посещение участков избирателями, как предлагает Навальный.
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(без названия)
Аналитик-оборзреватель написал 23.02.2018 07:23
Так та же самая КОИБ позволяет и контролировать вброс бюллетеней!!! И все опять же сводится к тому кто ею управляет...
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Т.Н. "выборы"...
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 23.02.2018 07:16
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
~~~ Т.Н."выборы"...~~~
ВСЁ кругом ФИКСИРУЮТ!
ВСЁ кругом ПАСУТ...
Особенно ТО,что Мы-с-Тобой...
ЧИТАЕМ--и--ПИШЕМ тут...
Ну а насчет ,,тайны,,Т.Н."выборов"-
Так уши СВОИ НЕ смешите НАПРАСНО...
ТО,КАК Вы ,,голосуете,,- "тайно"...
ВСЁ "это" СРАЗУ видно прекрасно...
НИКАКОЙ "тайны" ,,голосования" - НЕТ!
От ДОСТИЖЕНИИ в Электронике -
В(н)ам ВСЕМ - "честный" ПРИВЕТ...
Однако ЕЩЁ ЕСТЬ те веруны,
Которые ,,ВЫБОРАМ,, доверяют!
Но КАК ИХ "ЛОХотронят" - они НЕ знают!
На "выборы",на "выборы" - идет ЛОХторат...
И вот ТАКИЕ "выборы" - который год ПОДРЯД!
* ВСЕ-кругом-довольные,ВСЕ-что`то НАЛИВАЮТ.
Хотя ВСЕ этот ЛОХОТРОН - Понимают!
* ГОВОРЯТ,что в России(или где-то...),
ОПЯТЬ...кого-то ТАМ "выбирают"...
* В данном случае Вовку Путина -
В России - "П Е Р Еизбирают".....
* Но Ему,как "Коренному"(жеребцу...)-
Пристяжные РАЗНЫЕ(i Клячi...)- МЕШАЮТ...
* Однако ТО,что Он БУДЕТ "выбран",
Кто-бы сомневался...в России Понимают!
* Но ПОЛИТ-спектакль,под названием -
,,ВЫБОРЫ,,- все равно УСТРАИВАЮТ...
--> Да Здравствует - "выбранный" Вова!
Ему ВСЕ в России...Аплодируют"...
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
* Хорошего Вам (ВСЕМ...)настроения!
-- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 22-02-18.
*****
P.S. С Праздником вас!
---> С Днем Защитника Отечества!
[с 23-им февраля - Днем Советской Армии
и Военно Морского Флота - Товарищи!]
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