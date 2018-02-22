Трамп против разоружения граждан - наоборот, за вооружение даже учителей

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не предлагал раздать оружие в США всем учителям для защиты учеников от вооруженного нападения. На своей странице в Twitter он уточнил, что его предложение касалось примерно 20% преподавателей, которые умеют обращаться с оружием.

"Я никогда не говорил: "Дайте учителям оружие", как утверждали передающие фальшивые новости [телекомпании] CNN и NBC, - написал Трамп. - Я предложил изучить возможность того, чтобы "выдать огнестрельное оружие, которое будет храниться скрытно, учителям, умеющим с ним обращаться, имеющим военный опыт или прошедшим специальное обучение", только самым лучшим. Около 20% учителей - а это много - смогли бы сразу открыть ответный огонь, если свирепый психопат пришел в школу с недобрыми намерениями".

"Хорошо обученные учителя могли бы стать сдерживающим фактором для трусов, которые делают такие вещи. Это дало бы намного больше сил при гораздо меньших затратах, - считает президент США. - Школа, свободная от оружия, притягивает дурных людей. Нападения должны прекратиться".

"История показывает, что стрельба в школе продолжается в среднем три минуты, - продолжил президент США. - Полиции и службам быстрого реагирования необходимо от пяти до восьми минут, чтобы прибыть на место преступления. Хорошо обученные, способные обращаться с огнестрельным оружием учителя/тренеры мгновенно решат проблему еще до прибытия полиции. Это очень хорошее сдерживающее средство".

Напомним, 15 февраля лидер фракции меньшинства в палате представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что именно конгресс "несет моральную ответственность за то, чтобы предпринять разумные действия по предотвращению случаев насилия с огнестрельным оружием, которые происходят по всей Америке каждый день".

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