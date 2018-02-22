На Урале проверят, часто ли насилую воспитанников детских домов

На фоне шокирующей истории в школе-интернате в Челябинской области, воспитанники которой рассказали об изнасилованиях, Генпрокуратура РФ распорядилась проверить все детские дома на Урале. В проверочных мероприятиях будут участвовать надзорные и правоохранительные органы.
Распоряжение о проверке отдал заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарёв, сообщает пресс-служба уральского управления Генпрокуратуры РФ. Замглавы надзорного ведомства поручил прокурорам субъектов РФ, входящих в Уральский федеральный округ, проверить, соблюдаются ли в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в иных организациях социального обслуживания требования законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
Решение принято на фоне вызвавшей "большой общественный резонанс" ситуации "с выявлением фактов совершения криминальных посягательств в отношении несовершеннолетних воспитанников одного из детских домов в Челябинской области", отметили в Генпрокуратуре.
Скандал на Урале разгорелся после того, как семьи, которые взяли приемных детей в интернате под Челябинском, начали рассказывать о том, что в заведении массово насиловали сирот.
Ужасные подробности преступлений рассказали трем приемным семьям взятые ими в опеку семеро мальчиков в возрасте 10-14 лет. По словам подростков, в преступлениях были замешаны четверо педагогов детдома и двое посторонних мужчин.
В конце января три приемные семьи отправились в интернат. Директор, представители органов опеки и психиатр заявили, что дети все придумали. Никаких повреждений на теле детей найдено не было. По версии приемных родителей, в интернате специально тянули с оформлением детей в семьи, чтобы нанесенные насильниками травмы успели зажить.
Центральный аппарат СК взял под контроль расследование уголовных дел
Следственное управление СК по Челябинской области возбудило уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14 лет). Кроме того, расследование идет и в рамках уголовного дела по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).
Официальный представитель СК Светлана Петренко уже сообщила о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин приказал передать расследование в центральный аппарат СК.
Он также поручил следователям провести "исчерпывающий комплекс следственных действий по указанным уголовным делам, установить все обстоятельства произошедшего и конкретных должностных лиц из числа руководства учреждения, контролирующих органов, допустивших нарушение прав несовершеннолетних".
4 февраля Центральный районный суд Челябинска арестовал первого подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних детей-сирот. У троих педагогов интерната уже были проведены обыски, но никого из сотрудников детдома не задержали, отмечает челябинский портал 74.ru.
По словам одной из мам приемных детей, воспитатели были отпущены за отсутствием доказательств. Теперь родители боятся, что воспитатели уйдут от ответственности и подобные истории могут повториться с другими детьми в интернате.
Педагоги-воспитатели были отстранены от работы приказом руководителя на период служебной проверки. К настоящему моменту она завершена, но эти лица продолжают находиться в отпуске без содержания, сообщали ранее в челябинской прокуратуре.
На днях местные СМИ написали об увольнении директора интерната. Журналисты уточняли, что в оказавшейся в центре скандала школе-интернате воспитываются и обучаются дети с задержкой развития. Это муниципальная организация, учредителем которой является администрация района. В целях защиты интересов потерпевших территория, где расположена школа, не называется.
В ходе проверки, начатой прокуратурой Челябинской области, выяснилось, что на территорию интерната могли попадать посторонние взрослые. Забор вокруг учреждения не был закрыт, и дирекция не предпринимала ничего для восстановления ограждения. За воспитанниками, которые самовольно покидали школу, не велся контроль. "Все это создавало условия для совершения преступлений в отношении детей", - отметили в прокуратуре.
С детскими больницами обстоят дела в Путинской РФ не лучше, чем с детдомами
После оптимизации медучреждений, начавшейся в 2013-м ощущается острая нехватка не просто "медуслуг", а самих больниц. Почти в 40 регионах России не хватает больниц или их корпусов, на что потребуется не менее 80 миллиардов рублей, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В ответ спикер Совфеда Валентина Матвиенко анонсировала отдаленный горизонт решения проблем с детскими стационарами.
"Только в строительстве республиканских краевых и областных детских больниц и отдельных их корпусов нуждается 37 субъектов Российской Федерации", - цитирует "Интерфакс" слова Вероники Скворцовой, произнесенные на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации 7 февраля.
"По данным регионов, региональные бюджеты не позволяют сегодня решить эту проблему самостоятельно, что, безусловно, обосновывает необходимость федерального участия", - добавила министр.
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!!!!!QQQ!BOG--TOTJA!!!& написал 23.02.2018 02:16
- Таки в долбостройку недоделанные гав-нолиик стенали, что в СССР "мало духовности"! Таки, захватив власть и устроив свою идиотическую диктатуру нераздавленные на тянямене беснотаые гав-нолики и безумные вчонкины, надо думать - таки подняли уровень духовности и довольны по самое йето дело? То таки да-аа?
\//\\//\/\/\//"Святой Пигидий написал 22.02.2018 22:07
Если б такое случилось в мерзкой Гейропе, то путлерастские пропагандоны уже бились бы в истерике, смакуя подробности и кукарекая из всех утюгов о загнивании этой самой Гейропы, о разгуле там гомосекса, о гейпарад, о неминуемом крахе Запада. "
-Ой я Вас таки умоля-яяю-юю! Таки ты успокойся и не нервничай - таки вонючей еуропке все духовные скрепы происходят, когда еуро-пейцы улице таки танцуют "Летку-Еньку"! А уж таки детей иметь - то таки у них просто наци-анальный вид спорта - то таки да!
23 февраля написал 22.02.2018 22:53
ой ли? написал 22.02.2018 22:50
кто в армии, кто на зоне, кто в детдоме
думаете в армии по обоюдному согласию русские солдатики кавказцев обслуживают?
Святой Пигидий написал 22.02.2018 22:07
Однако написал 22.02.2018 21:51
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И потом, почему только на Урале?
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Все никак не насладитесь РЕЗУЛЬТАТАМИ НЕЗАКОННОГО КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРЕВОРОТА ПОЛИТИЧЕСКОГО СТРОЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ С НЕЗАКОННОЙ ПОДМЕНОЙ ЗАКОННОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР НА НЕЗАКОННУЮ ЦРУШНИКАМИ НАПИСАННУЮ КОНСТИТУЦИЮ РФии с НЕЗАКОННЫМ ЗАБВЕНИЕМ ВОЛИ НАРОДА РЕФЕРЕНДУМО 17 марта 1991г, в котором более 76% населения нашей многонациональной страны высказалось "ЗА" Союз Советских СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ (!!!) Республик. А ЭТО ДОКАЗЫВАЕТ ТОТ ФАКТ, ЧТО ПРЕСТУПНИКИ УСТАНОВИЛИ В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРЕСТУПНЫЙ СТРОЙ В ИНТЕРЕСАХ ФРСа США, ПРЕВРАТИВ НАШУ СТРАНУ В МАРИОНЕТОЧНЫЙ СЫРЬЕВОЙ ПРИДАТОК США В ВИДЕ СЫРЬЕВОЙ КОЛОНИИ В СЛЕДСТВИИ ЧЕГО БУРЖУАЗНАЯ РФИЯ ВЫПЛАЧИВАЕТ В ПОЛЬЗУ ФРСа США около 2 млрд. в ДЕНЬ!!! Или 678 млрд. в ГОД по данным доктора экономических наук Касатонова!!! БРАВО ИУДУШКИ, не забудьте еще завтра, в день столетия со дня создания Красной Армии отпраздновать СВОЁ ПРЕДАТЕЛЬСТВО ТОЙ КРАСНОЙ АРМИИ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО ТОЙ СТРАНЫ ПОБЕДАМИ КОТОРОЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ВЫ ЧАСТЕНЬКО ПРИКРЫВАЕТЕСЬ, ХОТЬ И ПРЕДАЛИ ТУ СТРАНУ САМЫМ ПОДЛЫМ И БЕЗСОВЕСТНЫМ ОБРАЗОМ!!!