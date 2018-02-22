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Московский листок

Российским военным выдали отечественные мобильники за 115 тыс рублей

Опубликовано 22.02.2018 в разделе комментариев 9

Российским военным выдали отечественные мобильники за 115 тыс рублей

Российским офицерам ключевого командного звена начали выдавать отечественные мобильные телефоны М-663С "Атлас" стоимостью в 115 тыс. рублей. Как сообщают "Известия", аппараты, изготовленные научно-техническим центром "Атлас", могут выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций РФ через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы.

По данным издания, гаджеты выпускаются ограниченной партией - около ста штук в год, каждый телефон собирают вручную. При этом аппаратная часть и операционная система этих устройств полностью российские. Изделие выполнено в противоударном металлопластиковом корпусе, с сапфировым стеклом. Аппарат имеет цветной дисплей и MP3-плеер.

Отмечается, что телефоны могут работать при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов, а также после получасового погружения в воду на метровую глубину.

 



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Всего комментариев к статье: 9
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(без названия)
крыщнам написал 22.02.2018 23:11
внутри китайская электроника за 200рублей.
очередной распил бюджета.
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Мы один народ!
23 февраля написал 22.02.2018 22:52
С днем защитника отечества!
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(без названия)
Captain Obvious написал 22.02.2018 22:48
русо-недотехнологии по цене айфона :))))))
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(без названия)
Святой Пигидий написал 22.02.2018 22:21
"Всего в год производится около сотни таких телефонов, их сборка производится вручную и занимает около четырех месяцев" - на что Мальгин вполне резонно воскликнул: "Чего? Они четыре месяца собирают каждый телефон? Автомобиль "Роллс-Ройс" тоже собирается вручную. На сборку одного автомобиля уходит 450 часов" (https://avmalgin.livejournal.com/7538449.html).
.
Видимо, путлеры, как всегда, делают видимость наличия у них передовых технологий и под это дело распихивают бабосы по карманам. Это самое эффективное занятие в Путлерастии - надувать мыльные пузыри и пилить под это дело бюджет.
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Re: походу оставшиеся 112 т.р. идут в карман
Светослав,, написал 22.02.2018 21:33
\\\походу оставшиеся 112 т.р. идут в карман достопочтенного вицепремьера и его сыночка///
.
Круто бляха... Такого навара, по-моему, даже не наркоте не бывает ))
.
\\\судя по фото один в один с teXet ///
.
Какой-такой Тексет-шмексет? Написано ж "М-633С", значит свое, россiйское, а кто не верит -- изменник родiны и подлежит расстрелу.
.
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походу оставшиеся 112 т.р. идут в карман
корнхолио написал 22.02.2018 21:02
достопочтенного вицепремьера и его сыночка
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Re: судя по фото один в один с teXet
То Вова на выборы собираетт.. написал 22.02.2018 20:03
Бамбануть деньжонок...Солдатики не гордые ...все съедят и выпьють....Ждите гарнитуру...за 150..кусков...Вова жжет......
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Усовершенствованы
При отсутствии написал 22.02.2018 20:01
возможности зарядить аккумулятор работают на керосине
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судя по фото один в один с teXet
kerg написал 22.02.2018 19:37
за 3000 тысячи рублей.
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