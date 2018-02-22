Российским военным выдали отечественные мобильники за 115 тыс рублей

Российским офицерам ключевого командного звена начали выдавать отечественные мобильные телефоны М-663С "Атлас" стоимостью в 115 тыс. рублей. Как сообщают "Известия", аппараты, изготовленные научно-техническим центром "Атлас", могут выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций РФ через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы.
По данным издания, гаджеты выпускаются ограниченной партией - около ста штук в год, каждый телефон собирают вручную. При этом аппаратная часть и операционная система этих устройств полностью российские. Изделие выполнено в противоударном металлопластиковом корпусе, с сапфировым стеклом. Аппарат имеет цветной дисплей и MP3-плеер.
Отмечается, что телефоны могут работать при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов, а также после получасового погружения в воду на метровую глубину.
крыщнам написал 22.02.2018 23:11
очередной распил бюджета.
23 февраля написал 22.02.2018 22:52
Captain Obvious написал 22.02.2018 22:48
Святой Пигидий написал 22.02.2018 22:21
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Видимо, путлеры, как всегда, делают видимость наличия у них передовых технологий и под это дело распихивают бабосы по карманам. Это самое эффективное занятие в Путлерастии - надувать мыльные пузыри и пилить под это дело бюджет.
Светослав,, написал 22.02.2018 21:33
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Круто бляха... Такого навара, по-моему, даже не наркоте не бывает ))
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\\\судя по фото один в один с teXet ///
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Какой-такой Тексет-шмексет? Написано ж "М-633С", значит свое, россiйское, а кто не верит -- изменник родiны и подлежит расстрелу.
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корнхолио написал 22.02.2018 21:02
То Вова на выборы собираетт.. написал 22.02.2018 20:03
При отсутствии написал 22.02.2018 20:01
kerg написал 22.02.2018 19:37