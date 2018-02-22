Российским военным выдали отечественные мобильники за 115 тыс рублей

Российским офицерам ключевого командного звена начали выдавать отечественные мобильные телефоны М-663С "Атлас" стоимостью в 115 тыс. рублей. Как сообщают "Известия", аппараты, изготовленные научно-техническим центром "Атлас", могут выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций РФ через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы.

По данным издания, гаджеты выпускаются ограниченной партией - около ста штук в год, каждый телефон собирают вручную. При этом аппаратная часть и операционная система этих устройств полностью российские. Изделие выполнено в противоударном металлопластиковом корпусе, с сапфировым стеклом. Аппарат имеет цветной дисплей и MP3-плеер.

Отмечается, что телефоны могут работать при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов, а также после получасового погружения в воду на метровую глубину.