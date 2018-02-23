Идти или не идти жителям Крыма на выборы 18 марта?

Во-первых, потому что мы не знаем, где он и что с ним. Дьякон Андрей Кураев 19 января в ЖЖ авторитетно заявил: в крещенской проруби на Селигере окунался не президент, а его двойник. Он не крестился, как православный верующий, а на католический манер слева направо обмахнулся «треугольником». Явный двойник.
Особа духовного звания врать не будет. У нас тут на портале даже заметка 22 января была «Царя по время купания подменили!», (https://forum-msk.org/material/news/14252726.html).
Опровержений не последовало ни от г-на нырнувшего, ни от г-на вынырнувшего. Значит, прав слуга господа нашего Иисуса Христа. Получил, значит, знамение.
Во-вторых, любая предвыборная программа от имени г-на Путина тут же будет встречена укоризненными вопросами: «Ну, а кто вам мешал сделать это целых 18 лет? Ведь полномочий у вас больше, чем у Трампа и всех европейских лидеров вместе взятых». Верно, Геннадий Андреич?
Я бы вот, например, хотел увидеть программу социально-экономического возрождения Крыма, 4 года назад возвращенного в стойло… ээ… мм… в родную гавань.
Так и сразу вопрос: а почему только Крыма? А родной мне Брянщины, где самые низкие в России, а стало быть, и во всей Европе зарплаты? И откуда половина трудоспособных мужиков ездит в Москву на заработки.
А Курской, Орловской, Тульской и другим вымирающим областям разве не нужна программа возрождения? Да всей стране нужна. Она у нас глубоко в группе «ж», куда ее затащили медведевские либералы и примкнувшая к ним выученица Йеля мадам Наебулина (Мих. Шмаков).
18 лет не было никакой программы развития России, мчится она, как парусник на рифы, без руля и без ветрил. А тут вдруг появится. Здрасьте, я ваша тетя. В смысле, он ваша тетя. Отец родной и кормилец.
Но не все, как оказалось, особенно в Крыму, разделяют мои предначертания и упования. В заметке от 21 февраля «Нет никаких причин считать Путина кандидатом в президенты», мне в комментариях под ником «Владимир П» возразил, судя по всему, житель полуострова.
Он пишет: «Не знаю, как вообще по России, а в Крыму действительно нужно идти на выборы всем, кому дорог российский статус. Приход крымчан на выборы - это подтверждение нашего выбора четыре года назад… Для крымчан важнее не Путина убрать, а остаться в России. Думаю, большинство придет на выборы и проголосует за Путина как гаранта».
Как я уже неоднократно докладывал широкой публике, бывал в Крыму и на Украине и в советские годы, и в нынешние антисоветские. А однажды даже провел с детьми в Севастополе львиную часть отпуска.
Когда украинская девочка Няша ходила в деревенскую школу, я уже писал заметки в поддержку кандидата на пост первого президента Республики Крым Юрия Мешкова.
В общем, в первых строках ответа «Владимиру П», я написал, что никого и ни за что не агитирую. Идти на выборы или не идти и за кого голосовать - это дело совести самих избирателей. Я высказываю свою точку зрения и стараюсь ее аргументировать.
Похвально, конечно, что наш автор пишет от имени всех крымчан, но тут в данном случае от них мало что зависит. Увы и ах.
У них уже 3 бюста «Николая Кровавого». Это царебесие, видимо, им очень нравится, раз они против него не протестуют.
Но если вдруг они в едином порыве проголосуют за «государя императора», то окажется, что победил кандидат по фамилии В.Путин. С результатом… 76,82% или около того. При такой же явке. Не меньше.
Ибо еще в марте всем наместникам зам.главы незаконно существующей Админ.президента «киндер-сюрприз» Кириенко дал жесткую установку - помните? «Главный кремлевский кандидат» должен победить с результатом 70х70.
Понятно, что г-н Аксенов план выполнит и перевыполнит. По своему холуяжу он явный лидер среди глав автономий, краев и областей. По праву делит с главчеченцем 1-е место.
Не случайно же этот бывший кооператор заявил на голубом глазу: «Россия нужна диктатура, монархия и пожизненное правление». В Кремле прогиб зачли и от очистительной ротации освободили.
А есть за что. Шибко погряз он в семейственности. В 2016-м году, судя декларации, хозяин Кремля, заботясь обо всех нас и не щадя живота своего, заработал 8.9 млн.руб. А доходы дражайшей половины неутомимого Сержа подскочили в 10 раз. И она с улыбкой на устах принесла в семейный бюджет 33 полновесных миллиона.
При этом никакие «душеведы в штатском» интересоваться их происхождением не будут. Правильно, Юрий Яковлевич?
И это в Республике, напомню, где прозвучало всемирно-историческое «Денег нет, но вы держитесь».
Так что, по моему разумению, проголосовать за незнамо где обретающегося «главного кандидата Кремля» - значит, выразить поддержку и мафиозному клану Аксеновых и его братве.
Низкая же явка заставила бы, на мой взгляд, кремлевских мудрецов подумать, что с Крымом что-то не ладно…
А что может быть «ладно»? Никто из олигархов вкладываться в полуостров не собирается. Они умеют только отнимать и делить, а умножать могут только собственные капиталы. Прекрасно знают: обратной дороги у крымчан нет. Стерпят все.
Открытие курортов Турции для наших отпускников прошлым летом во славу доходов клана Эрдогана обескровило развитие крымских курортов.
А открытие египетских курортов и вовсе отбросит крымские здравницы в средневековье. Других особых источников пополнения бюджета у него нет. Как уже было объявлено, до 2030 года Крым будет дотационным.
Нет, я вовсе не хочу на манер знакомой публицистки из Тверской губернии («Смешинка 1») утверждать, что лозунг «Крымнаш» превратился в «Намкрыш».
Но при этом склонен думать, что жители Крыма должны знать про общий вклад тружеников страны в его развитие. В их зарплаты, пенсии, пособия, материнский капитал…
И учитывать настроение широких народных масс, не желающих еще 6 лет сидеть в дерьме и участвовать в спектакле под названием «выборы без выбора».
P.S. А так, всех кто служил, - с днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. «Все пропьём, но флот не опозорим».
сельпо написал 23.02.2018 14:13
3авидонов Нигодин написал 23.02.2018 14:08
докторжЫд0хохлокамунякобараномудаковед555ДальССкий написал 23.02.2018 13:51
поздравляю с ПРАЗДНИКОМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!===
(а,аааа... всяческим Шварцман-ДроЧеням и прочим руССофобским чЮркам типо: ХохловЁнко и жЫдоБлядОМухинга,- идти строго в Х_У_Й!
SvetaCed написал 23.02.2018 13:50
Убрать ПЕРЕД постингом:
В Домашняя страница: http://www.ledesire.vip/uslugi/eroticheskie-massazhi/massazh-tantricheskiy/
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Верность это такая редкость и такая ценность. Это не врожденное чувство быть верным. Это решение.
А. Головенко, автор заметки написал 23.02.2018 13:20
Я бы пошел к тому, который Няша поставила в Симферополе возле прокуратуры
Как теперь установлено, место прокурора Крыма она заняла незаконно.
Не имея российского высшего образования и прокурорской спецподготовки, не зная наших законов
А. ГоВовенко, авторУ заметки написал 23.02.2018 13:15
Владимир П написал 23.02.2018 12:57
А. Головенко, автор заметки написал 23.02.2018 12:42
Надо сбегать. С "мужским" праздником, с днем СА и ВМФ!
У этого "Володин П", как я погляжу, ну да ладно...
3авидонов Нигодин написал 23.02.2018 12:22
И не надо пугать - "вырежут как свиней", ибо твои предки-сралинисты ванючие и вырезали других россиян как свиней.
алексс настоящий написал 23.02.2018 12:22
9y4tpv1vmsfwrf9h написал 23.02.2018 12:21
Владимир П написал 23.02.2018 12:15
Владимир П написал 23.02.2018 11:56
Хватит мешать мух с котлетами. Если мы с коррупцией управимся, так уж не путем развала страны и не благодаря "помощи" Запада. Они нам "помогли" в 1991. Одну страну мы просрали под притчу о "слезинке ребенка", хватит. Не будет России - и нас не будет. Просто физически, как свиней вырежут. Тут на сайте некоторые Светославы аж визжат от нетерпения. И это не бред сумасшедшего, это недержание того, что в головах бывших "братьев", которых Запад для того и вырастил.
кто не хочет быть рабами жыдов написал 23.02.2018 11:50
3авидонов Нигодин написал 23.02.2018 11:50
А то что в Крыможопии вояки отираются, это и есть - сволота получающая ни за что большие деньги.
А если бы дальний восток был под желтой расой, то хоть местных бандитов и воров-чиновников перевешали бы.
Уж лучше пусть японцы управляют чем очередные российские банд-формирования.
Владимир П написал 23.02.2018 11:37
алексс настоящий написал 23.02.2018 11:33
Владимир П написал 23.02.2018 11:28
Ха-ха, Наполеон. "Предначертания" тебе лучше не крымчанам давать, а Юлиям Цезарям в лечебном заведении.
3авидонов Нигодин написал 23.02.2018 11:10
во вторых: туда запущены триллионы рублей - а это уже не дотация, а грабеж российских пенсионеров;
в третьих: в Крыможопию набилось под миллион военных пенсионеров с их семьями; и что (?) Я с дальнего востока должен этой сволоте своими деньгами улучшать жизнь?
А Гоблин это вообще провокатор с Молдовы.
Владимир П написал 23.02.2018 11:07