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Московский листок

Идти или не идти жителям Крыма на выборы 18 марта?

Опубликовано 23.02.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 43

путин выборы крым президент
Идти или не идти жителям Крыма на выборы 18 марта?
Вот говорят, будто Владимир Владимирович должен представить широкой публике свою предвыборную программу. Совершенно с этим несогласен.

Во-первых, потому что мы не знаем, где он и что с ним. Дьякон Андрей Кураев 19 января в ЖЖ авторитетно заявил: в крещенской проруби на Селигере окунался не президент, а его двойник. Он не крестился, как православный верующий, а на католический манер слева направо обмахнулся «треугольником». Явный двойник.

Особа духовного звания врать не будет. У нас тут на портале даже заметка 22 января была «Царя по время купания подменили!», (https://forum-msk.org/material/news/14252726.html).

Опровержений не последовало ни от г-на нырнувшего, ни от г-на вынырнувшего. Значит, прав слуга господа нашего Иисуса Христа. Получил, значит, знамение.

Во-вторых, любая предвыборная программа от имени г-на Путина тут же будет встречена укоризненными вопросами: «Ну, а кто вам мешал сделать это целых 18 лет? Ведь полномочий у вас больше, чем у Трампа и всех европейских лидеров вместе взятых». Верно, Геннадий Андреич?

Я бы вот, например, хотел увидеть программу социально-экономического возрождения Крыма, 4 года назад возвращенного в стойло… ээ… мм… в родную гавань.

Так и сразу вопрос: а почему только Крыма? А родной мне Брянщины, где самые низкие в России, а стало быть, и во всей Европе зарплаты? И откуда половина трудоспособных мужиков ездит в Москву на заработки.

А Курской, Орловской, Тульской и другим вымирающим областям разве не нужна программа возрождения? Да всей стране нужна. Она у нас глубоко в группе «ж», куда ее затащили медведевские либералы и примкнувшая к ним выученица Йеля мадам Наебулина (Мих. Шмаков).

18 лет не было никакой программы развития России, мчится она, как парусник на рифы, без руля и без ветрил. А тут вдруг появится. Здрасьте, я ваша тетя. В смысле, он ваша тетя. Отец родной и кормилец.

Но не все, как оказалось, особенно в Крыму, разделяют мои предначертания и упования. В заметке от 21 февраля «Нет никаких причин считать Путина кандидатом в президенты», мне в комментариях под ником «Владимир П» возразил, судя по всему, житель полуострова.

Он пишет: «Не знаю, как вообще по России, а в Крыму действительно нужно идти на выборы всем, кому дорог российский статус. Приход крымчан на выборы - это подтверждение нашего выбора четыре года назад… Для крымчан важнее не Путина убрать, а остаться в России. Думаю, большинство придет на выборы и проголосует за Путина как гаранта».

Как я уже неоднократно докладывал широкой публике, бывал в Крыму и на Украине и в советские годы, и в нынешние антисоветские. А однажды даже провел с детьми в Севастополе львиную часть отпуска.

Когда украинская девочка Няша ходила в деревенскую школу, я уже писал заметки в поддержку кандидата на пост первого президента Республики Крым Юрия Мешкова.

В общем, в первых строках ответа «Владимиру П», я написал, что никого и ни за что не агитирую. Идти на выборы или не идти и за кого голосовать - это дело совести самих избирателей. Я высказываю свою точку зрения и стараюсь ее аргументировать.

Похвально, конечно, что наш автор пишет от имени всех крымчан, но тут в данном случае от них мало что зависит. Увы и ах.

У них уже 3 бюста «Николая Кровавого». Это царебесие, видимо, им очень нравится, раз они против него не протестуют.

Но если вдруг они в едином порыве проголосуют за «государя императора», то окажется, что победил кандидат по фамилии В.Путин. С результатом… 76,82% или около того. При такой же явке. Не меньше.

Ибо еще в марте всем наместникам зам.главы незаконно существующей Админ.президента «киндер-сюрприз» Кириенко дал жесткую установку - помните? «Главный кремлевский кандидат» должен победить с результатом 70х70.

Понятно, что г-н Аксенов план выполнит и перевыполнит. По своему холуяжу он явный лидер среди глав автономий, краев и областей. По праву делит с главчеченцем 1-е место.

Не случайно же этот бывший кооператор заявил на голубом глазу: «Россия нужна диктатура, монархия и пожизненное правление». В Кремле прогиб зачли и от очистительной ротации освободили.

А есть за что. Шибко погряз он в семейственности. В 2016-м году, судя декларации, хозяин Кремля, заботясь обо всех нас и не щадя живота своего, заработал 8.9 млн.руб. А доходы дражайшей половины неутомимого Сержа подскочили в 10 раз. И она с улыбкой на устах принесла в семейный бюджет 33 полновесных миллиона.

При этом никакие «душеведы в штатском» интересоваться их происхождением не будут. Правильно, Юрий Яковлевич?

И это в Республике, напомню, где прозвучало всемирно-историческое «Денег нет, но вы держитесь».

Так что, по моему разумению, проголосовать за незнамо где обретающегося «главного кандидата Кремля» - значит, выразить поддержку и мафиозному клану Аксеновых и его братве.

Низкая же явка заставила бы, на мой взгляд, кремлевских мудрецов подумать, что с Крымом что-то не ладно…

А что может быть «ладно»? Никто из олигархов вкладываться в полуостров не собирается. Они умеют только отнимать и делить, а умножать могут только собственные капиталы. Прекрасно знают: обратной дороги у крымчан нет. Стерпят все.

Открытие курортов Турции для наших отпускников прошлым летом во славу доходов клана Эрдогана обескровило развитие крымских курортов.

А открытие египетских курортов и вовсе отбросит крымские здравницы в средневековье. Других особых источников пополнения бюджета у него нет. Как уже было объявлено, до 2030 года Крым будет дотационным.

Нет, я вовсе не хочу на манер знакомой публицистки из Тверской губернии («Смешинка 1») утверждать, что лозунг «Крымнаш» превратился в «Намкрыш».

Но при этом склонен думать, что жители Крыма должны знать про общий вклад тружеников страны в его развитие. В их зарплаты, пенсии, пособия, материнский капитал…

И учитывать настроение широких народных масс, не желающих еще 6 лет сидеть в дерьме и участвовать в спектакле под названием «выборы без выбора».

P.S. А так, всех кто служил, - с днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. «Все пропьём, но флот не опозорим».



Рейтинг:   1.65,  Голосов: 55
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Всего комментариев к статье: 43
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Идти или не идти
сельпо написал 23.02.2018 14:13
дык, куда жешь теленку от вымя
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Re: ХохлоГовновЁнкО = ГовновЁнкОХохлО
3авидонов Нигодин написал 23.02.2018 14:08
Дочкое6, иди внучек-дочек своих поздравь, придурок уЁ6анный.
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ХохлоГовновЁнкО = ГовновЁнкОХохлО
докторжЫд0хохлокамунякобараномудаковед555ДальССкий написал 23.02.2018 13:51
=== Всех РУССКИХ мужиков( которые с яйцами и служивших Родине)
поздравляю с ПРАЗДНИКОМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!===
(а,аааа... всяческим Шварцман-ДроЧеням и прочим руССофобским чЮркам типо: ХохловЁнко и жЫдоБлядОМухинга,- идти строго в Х_У_Й!
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SvetaCed
SvetaCed написал 23.02.2018 13:50
[url=http://www.ledesire.vip/uslugi/eroticheskie-massazhi/massazh-vetochka-sakury/ ] МАССАЖ Веточка сакуры отзывы [/url]
Убрать ПЕРЕД постингом:
В Домашняя страница: http://www.ledesire.vip/uslugi/eroticheskie-massazhi/massazh-tantricheskiy/
Подпись:
Верность это такая редкость и такая ценность. Это не врожденное чувство быть верным. Это решение.
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Re:Владимир П
А. Головенко, автор заметки написал 23.02.2018 13:20
А вы к какому, дружище из трех мироточащих бюстов "Николая Кровавого" ходите прикладываться?
Я бы пошел к тому, который Няша поставила в Симферополе возле прокуратуры
Как теперь установлено, место прокурора Крыма она заняла незаконно.
Не имея российского высшего образования и прокурорской спецподготовки, не зная наших законов
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Re: Re: Да здравствует крах марксизма-ленинизма!
А. ГоВовенко, авторУ заметки написал 23.02.2018 13:15
Изыди, бес марксизма-ленинизма!
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Re: Re: Святой Пигидий
Владимир П написал 23.02.2018 12:57
Рот раззявил, косноязыкий, а сказать то и нечего. Заткнулся - и ладно. Ты его пореже раззевай.
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Re: Святой Пигидий
А. Головенко, автор заметки написал 23.02.2018 12:42
Присоединяюсь, редкий случай, когда добавить нечего.
Надо сбегать. С "мужским" праздником, с днем СА и ВМФ!
У этого "Володин П", как я погляжу, ну да ладно...
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Re: История ничему не учит?
3авидонов Нигодин написал 23.02.2018 12:22
Владимир Пеdераст, если ты начал вонять про историю, то сравни Южную Корею (куда пришли американцы) и Северную (куда забросили советских Кимов).
И не надо пугать - "вырежут как свиней", ибо твои предки-сралинисты ванючие и вырезали других россиян как свиней.
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Согласно Фрейду, такое бывает на почве сексуальной несостоятельности.
алексс настоящий написал 23.02.2018 12:22
...или алкоголизма и наркомании.
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(без названия)
9y4tpv1vmsfwrf9h написал 23.02.2018 12:21
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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Re: почему в мордорисране ВОЙНА НЕИЗБЕЖНА - потому чими всех
Владимир П написал 23.02.2018 12:15
И жиды, и заградотряды НКВД, и упыри в гитлеровских погонах... Все в бедной головушке смешалось и крыша поехала. Согласно Фрейду, такое бывает на почве сексуальной несостоятельности.
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История ничему не учит?
Владимир П написал 23.02.2018 11:56
Под байки о "сталинских преступлениях" развален был СССР. Сегодня "борьбу с коррупцией" некоторые уже на развал России хотят направить.
Хватит мешать мух с котлетами. Если мы с коррупцией управимся, так уж не путем развала страны и не благодаря "помощи" Запада. Они нам "помогли" в 1991. Одну страну мы просрали под притчу о "слезинке ребенка", хватит. Не будет России - и нас не будет. Просто физически, как свиней вырежут. Тут на сайте некоторые Светославы аж визжат от нетерпения. И это не бред сумасшедшего, это недержание того, что в головах бывших "братьев", которых Запад для того и вырастил.
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почему в мордорисране ВОЙНА НЕИЗБЕЖНА - потому что такие твари как владимирП - готовы посадить всех
кто не хочет быть рабами жыдов написал 23.02.2018 11:50
война неизбежна и она будет, только вот такие мраззи как владимирП - как когда то заград отряды НКВД - будут жировать на русской крови - эту ***** - нужно давить вместе с самками и змеенышами - казнить максимально жестоко. нет хуже сраны на планете где такие как владимирП - бакланят за уголовников за убийц за ворье - что бы упыри и людоеды в гитлеровских погонах - жировали. твари. мерзкая поганая срана. думается мне - мировой концлагерь - будет очень скоро и такие мрази как владимирП - будет пытать и насиловать убивать последних умных и культурных честных и порядочных людей. поганая срана - владимировП - будет утоплена в океане крови. нет сил видеть как твари - бакланят залупутинскую пропаганду - смерть вам твари. смерть вам мрази.
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Re: Re: Re: ЗАВИДОНОВУ НЕГОДЯЮ
3авидонов Нигодин написал 23.02.2018 11:50
Владимир Пеdераст, "слуги Отечества" под крымским солнцем пиво не жрут - они в северных тундрах и на дальневосточных лесосеках гнус кормят.
А то что в Крыможопии вояки отираются, это и есть - сволота получающая ни за что большие деньги.
А если бы дальний восток был под желтой расой, то хоть местных бандитов и воров-чиновников перевешали бы.
Уж лучше пусть японцы управляют чем очередные российские банд-формирования.
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Re: Re: ЗАВИДОНОВУ НЕГОДЯЮ
Владимир П написал 23.02.2018 11:37
Эти военные - не "сволота", как ты, а слуги Отечества и свое заслужили. Без них Дальний Восток был бы под желтой расой, а тебе бы пинка под зад дали.
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об чем спор?
алексс настоящий написал 23.02.2018 11:33
Идти ли крымчанам на выборы-это им решать,не так ли?Про убыточные регионы-если весь крупный бизнес и предприятия в Маскве зарегистрированы и там налоги плотють,ну как им не быть убыточными?АвтоВАЗ в Питере зарегистрирован,недавно только узнал.
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Re: Головенке "левому"
Владимир П написал 23.02.2018 11:28
"не все, как оказалось, особенно в Крыму, разделяют мои предначертания"
Ха-ха, Наполеон. "Предначертания" тебе лучше не крымчанам давать, а Юлиям Цезарям в лечебном заведении.
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Re: ЗАВИДОНОВУ НЕГОДЯЮ
3авидонов Нигодин написал 23.02.2018 11:10
Владимир Пеdераст, дотационные районы России это официальные районы. А Крыможопия это во первых : отобрана незаконно;
во вторых: туда запущены триллионы рублей - а это уже не дотация, а грабеж российских пенсионеров;
в третьих: в Крыможопию набилось под миллион военных пенсионеров с их семьями; и что (?) Я с дальнего востока должен этой сволоте своими деньгами улучшать жизнь?
А Гоблин это вообще провокатор с Молдовы.
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НЕГОДЯЮ ЗАВИДУЩЕМУ
Владимир П написал 23.02.2018 11:07
А вот Яков Кедми, бывший глава разведслужбы Израиля, человек редкого ума и мудрости,с мышлением стратега, про Крым считает иначе, чем ты и прочие головенки. Ну, да ты наверное себя умнее всех ставишь, что и есть самый верный признак глупости.
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