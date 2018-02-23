Идти или не идти жителям Крыма на выборы 18 марта?

Вот говорят, будто Владимир Владимирович должен представить широкой публике свою предвыборную программу. Совершенно с этим несогласен.

Во-первых, потому что мы не знаем, где он и что с ним. Дьякон Андрей Кураев 19 января в ЖЖ авторитетно заявил: в крещенской проруби на Селигере окунался не президент, а его двойник. Он не крестился, как православный верующий, а на католический манер слева направо обмахнулся «треугольником». Явный двойник.

Особа духовного звания врать не будет. У нас тут на портале даже заметка 22 января была «Царя по время купания подменили!», (https://forum-msk.org/material/news/14252726.html).

Опровержений не последовало ни от г-на нырнувшего, ни от г-на вынырнувшего. Значит, прав слуга господа нашего Иисуса Христа. Получил, значит, знамение.

Во-вторых, любая предвыборная программа от имени г-на Путина тут же будет встречена укоризненными вопросами: «Ну, а кто вам мешал сделать это целых 18 лет? Ведь полномочий у вас больше, чем у Трампа и всех европейских лидеров вместе взятых». Верно, Геннадий Андреич?

Я бы вот, например, хотел увидеть программу социально-экономического возрождения Крыма, 4 года назад возвращенного в стойло… ээ… мм… в родную гавань.

Так и сразу вопрос: а почему только Крыма? А родной мне Брянщины, где самые низкие в России, а стало быть, и во всей Европе зарплаты? И откуда половина трудоспособных мужиков ездит в Москву на заработки.

А Курской, Орловской, Тульской и другим вымирающим областям разве не нужна программа возрождения? Да всей стране нужна. Она у нас глубоко в группе «ж», куда ее затащили медведевские либералы и примкнувшая к ним выученица Йеля мадам Наебулина (Мих. Шмаков).

18 лет не было никакой программы развития России, мчится она, как парусник на рифы, без руля и без ветрил. А тут вдруг появится. Здрасьте, я ваша тетя. В смысле, он ваша тетя. Отец родной и кормилец.

Но не все, как оказалось, особенно в Крыму, разделяют мои предначертания и упования. В заметке от 21 февраля «Нет никаких причин считать Путина кандидатом в президенты», мне в комментариях под ником «Владимир П» возразил, судя по всему, житель полуострова.

Он пишет: «Не знаю, как вообще по России, а в Крыму действительно нужно идти на выборы всем, кому дорог российский статус. Приход крымчан на выборы - это подтверждение нашего выбора четыре года назад… Для крымчан важнее не Путина убрать, а остаться в России. Думаю, большинство придет на выборы и проголосует за Путина как гаранта».

Как я уже неоднократно докладывал широкой публике, бывал в Крыму и на Украине и в советские годы, и в нынешние антисоветские. А однажды даже провел с детьми в Севастополе львиную часть отпуска.

Когда украинская девочка Няша ходила в деревенскую школу, я уже писал заметки в поддержку кандидата на пост первого президента Республики Крым Юрия Мешкова.

В общем, в первых строках ответа «Владимиру П», я написал, что никого и ни за что не агитирую. Идти на выборы или не идти и за кого голосовать - это дело совести самих избирателей. Я высказываю свою точку зрения и стараюсь ее аргументировать.

Похвально, конечно, что наш автор пишет от имени всех крымчан, но тут в данном случае от них мало что зависит. Увы и ах.

У них уже 3 бюста «Николая Кровавого». Это царебесие, видимо, им очень нравится, раз они против него не протестуют.

Но если вдруг они в едином порыве проголосуют за «государя императора», то окажется, что победил кандидат по фамилии В.Путин. С результатом… 76,82% или около того. При такой же явке. Не меньше.

Ибо еще в марте всем наместникам зам.главы незаконно существующей Админ.президента «киндер-сюрприз» Кириенко дал жесткую установку - помните? «Главный кремлевский кандидат» должен победить с результатом 70х70.

Понятно, что г-н Аксенов план выполнит и перевыполнит. По своему холуяжу он явный лидер среди глав автономий, краев и областей. По праву делит с главчеченцем 1-е место.

Не случайно же этот бывший кооператор заявил на голубом глазу: «Россия нужна диктатура, монархия и пожизненное правление». В Кремле прогиб зачли и от очистительной ротации освободили.

А есть за что. Шибко погряз он в семейственности. В 2016-м году, судя декларации, хозяин Кремля, заботясь обо всех нас и не щадя живота своего, заработал 8.9 млн.руб. А доходы дражайшей половины неутомимого Сержа подскочили в 10 раз. И она с улыбкой на устах принесла в семейный бюджет 33 полновесных миллиона.

При этом никакие «душеведы в штатском» интересоваться их происхождением не будут. Правильно, Юрий Яковлевич?

И это в Республике, напомню, где прозвучало всемирно-историческое «Денег нет, но вы держитесь».

Так что, по моему разумению, проголосовать за незнамо где обретающегося «главного кандидата Кремля» - значит, выразить поддержку и мафиозному клану Аксеновых и его братве.

Низкая же явка заставила бы, на мой взгляд, кремлевских мудрецов подумать, что с Крымом что-то не ладно…

А что может быть «ладно»? Никто из олигархов вкладываться в полуостров не собирается. Они умеют только отнимать и делить, а умножать могут только собственные капиталы. Прекрасно знают: обратной дороги у крымчан нет. Стерпят все.

Открытие курортов Турции для наших отпускников прошлым летом во славу доходов клана Эрдогана обескровило развитие крымских курортов.

А открытие египетских курортов и вовсе отбросит крымские здравницы в средневековье. Других особых источников пополнения бюджета у него нет. Как уже было объявлено, до 2030 года Крым будет дотационным.

Нет, я вовсе не хочу на манер знакомой публицистки из Тверской губернии («Смешинка 1») утверждать, что лозунг «Крымнаш» превратился в «Намкрыш».

Но при этом склонен думать, что жители Крыма должны знать про общий вклад тружеников страны в его развитие. В их зарплаты, пенсии, пособия, материнский капитал…

И учитывать настроение широких народных масс, не желающих еще 6 лет сидеть в дерьме и участвовать в спектакле под названием «выборы без выбора».

P.S. А так, всех кто служил, - с днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. «Все пропьём, но флот не опозорим».