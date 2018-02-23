На 100 лет Советской армии в Сирию отправили 2 пока не существующих Су-57

О прибытии самолетов Су-57 в Сирию стало известно в ночь на 22 февраля. Как объяснили источники в органах военного управления России, машины были отправлены в рамках программы испытания систем вооружения.

Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения.

Является ли Су-57 тем, что заявлено, не известно. Строго говоря, он еще не истребитель пятого поколения, а его прототип - на вооружение самолет еще не принят, госприемку не прошел. Так что правильно было бы сказать, что в Сирию отправлены две модели экспериментального самолета, еще не имеющего названия.

О том, стоит или нет испытывать сырую машину в реальных боевых условиях, вопрос открытый. Скажем, потеряй мы эту машину, окажись она в руках вероятного противника - и вот вам вся секретность коту под хвост. А вероятность потери машины в Сирии весьма большая, и это мало зависит от качеств самого летательного аппарата. Про риск для пилотов и не говорю - каждый полет над территорией, занятой противником, это смертельная опасность, а от отказов техники, находящейся на испытаниях, никто не застрахован.

Если говорить о традициях Советской армии, то такого рода эксперименты были не в ее стиле. Сначала новый самолет проходил испытания, ставился на вооружение, а потом уже поступал в действующую армию.

Но при чем тут Советская армия? Разве современная армия России - это рабоче-крестьянская Красная армия? С таким же успехом можно считать ее армией князя Святослава или Александра Невского. Никто не запретит, конечно, но исторической правды в этом будет не много. Как и в том, будто бы в Сирию прибыл не существующий пока российский истребитель пятого поколения Су-57.

И, кстати, в воздушных боях с кем его станут испытывать? Или его сразу станут использовать для несвойственной для него задачи нанесения ударов по наземным целям?

А.Б.