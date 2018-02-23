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Московский листок

На 100 лет Советской армии в Сирию отправили 2 пока не существующих Су-57

Опубликовано 23.02.2018 в разделе комментариев 27

истребитель самолет
На 100 лет Советской армии в Сирию отправили 2 пока не существующих Су-57

О прибытии самолетов Су-57 в Сирию стало известно в ночь на 22 февраля. Как объяснили источники в органах военного управления России, машины были отправлены в рамках программы испытания систем вооружения.

Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения.

Является ли Су-57 тем, что заявлено, не известно. Строго говоря, он еще не истребитель пятого поколения, а его прототип - на вооружение самолет еще не принят, госприемку не прошел. Так что правильно было бы сказать, что в Сирию отправлены две модели экспериментального самолета, еще не имеющего названия.

О том, стоит или нет испытывать сырую машину в реальных боевых условиях, вопрос открытый. Скажем, потеряй мы эту машину, окажись она в руках вероятного противника - и вот вам вся секретность коту под хвост. А вероятность потери машины в Сирии весьма большая, и это мало зависит от качеств самого летательного аппарата. Про риск для пилотов и не говорю - каждый полет над территорией, занятой противником, это смертельная опасность, а от отказов техники, находящейся на испытаниях, никто не застрахован.

Если говорить о традициях Советской армии, то такого рода эксперименты были не в ее стиле. Сначала новый самолет проходил испытания, ставился на вооружение, а потом уже поступал в действующую армию.

Но при чем тут Советская армия? Разве современная армия России - это рабоче-крестьянская Красная армия? С таким же успехом можно считать ее армией князя Святослава или Александра Невского. Никто не запретит, конечно, но исторической правды в этом будет не много. Как и в том, будто бы в Сирию прибыл не существующий пока российский истребитель пятого поколения Су-57.

И, кстати, в воздушных боях с кем его станут испытывать? Или его сразу станут использовать для несвойственной для него задачи нанесения ударов по наземным целям?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 27
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рЫдактору
.Дмитрий г.Запорожье.-+ написал 23.02.2018 13:56
Да не смешите.Кацапомойка населенная кацапопитеками,а это такая нация кацапорылых недочеловеков деградировавших за какие то 30 лет от уровня человека,причем практически нормального(кацап сапиенс)до современного кацапопитека(недосущества человекоподобного),населяющего территорию современной кацапомойки,в которую кацапопитеки превратили бывшую Р.Ф.Дарвин дорого бы заплатил за то,что бы иметь возможность наблюдать процесс деградации "кацапа сапиенс" до уровня "кацапопитека"и описать оный процесс в своей работе "Деградация видов".Так вот эти кацапопитеки,мало того,что начали захватнические войны против соседей,нарушив ранее взятые на себя обязательства,так еще и угрожают миру ядерным апокалипсисом,при этом нарушая договора о нераспространении оружия массового уничтожения помогая таким же деградировавшим от уровня "сапиенс" до уровня человекообразных существам обзавестись ЯО и средствами доставки.Тем самым подтверждая слова Гитлера утверждавшего что...любой договор подписанный с кацапами стоит не дороже бумаги на которой этот договор написан...Вполне понятно желание соседей иметь аналогичные средства сдерживания на случай,когда кацапопитеки и им подобные недосущества окончательно лишатся рассудка.И кстати совсем не долго ждать,ибо у кацапопитеков уже утверждают,что земля плоская и стоит на 3 слонах,а те на черепахе.Так вот предшественники кацапопитеков впервые создали прецендент,когда США создавали свой Ф-22 по образу и подобию МиГ-31,с учетов достижений НТП.Сегодня авиационный комплекс Ф-22 начинается в космосе.Именно оттуда поступает информация о наличии противника,непосредственно пилоту Ф-22,или самолетам АВАКС.Далее пилоту Ф-22 необходимо подойти к противнику на позицию запуска ракет и уничтожить цель не вступая ни в какие воздушные бои.Собственно для этого и нужна Ф-22 молозаметность.Так вот для выполнения подобной задачи необходимо иметь главное-постоянно действующую спутниковую группировку,причем в космосе,а не на дне Тихого океана.Именно поэтому ни кто не пытается создать аналог Ф-22 полномасштабно.Некое подобие планера создать не проблема.Спутниковую группировку создать сложно и дорого.Собственно поэтому страны НАТО и Украина создают аналоги Ф-35.Это самолет для выполнения тактических задач.А для уравновешивания ситуации в Сирии Украине надо надо поставить в повстанцам наши модернизированные зрк типа "Печора","Бук",С-300 и т.д.Пусть расчеты потренируются совместив "приятное с полезным".
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Светославу
.Дмитрий г.Запорожье.-+ написал 23.02.2018 13:55
Кацапопитетеки,они и есть кацапопитеки.Это такая нация кацапорылых недочеловеков деградировавших за какие то 30 лет от уровня человека,причем практически нормального(кацап сапиенс)до современного кацапопитека(недосущества человекоподобного),населяющего территорию современной кацапомойки,в которую кацапопитеки превратили бывшую Р.Ф.Дарвин дорого бы заплатил за то,что бы иметь возможность наблюдать процесс деградации "кацапа сапиенс" до уровня "кацапопитека"и описать оный процесс в своей работе "Деградация видов".Так вот эти кацапопитеки,мало того,что начали захватнические войны против соседей,нарушив ранее взятые на себя обязательства,так еще и угрожают миру ядерным апокалипсисом,при этом нарушая договора о нераспространении оружия массового уничтожения помогая таким же деградировавшим от уровня "сапиенс" до уровня человекообразных существам обзавестись ЯО,Хим.О и средствами доставки.Тем самым подтверждая слова Гитлера утверждавшего что...любой договор подписанный с кацапами стоит не дороже бумаги на которой этот договор написан...Вполне понятно желание соседей иметь аналогичные средства сдерживания на случай,когда кацапопитеки и им подобные недосущества окончательно лишатся рассудка.И кстати совсем не долго ждать.Вон у кацапопитеков уже утверждают,что земля плоская и стоит на 3 слонах,а те на черепахе.Поэтому надо поставить в Сирию наши модернизированные зрк типа "Печора","Бук",С-300 и т.д.Пусть расчеты потренируются совместив "приятное с полезным".(Вероятно опять забанят.Кацапопитеки,что с них взять)
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Слава Российской Армии!
Имперец44 написал 23.02.2018 13:19
Говноленинцы!
Российской Армии 400 лет.
Говнолениницы потерпели всемирно-исторический крах!
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Re: Re: Праздник иудокрасножопой большевитской мрази не празднуем.
алекССУ по-настоящему тупейшему написал 23.02.2018 12:35
Ну а ты празднуй Пурим, дважды в году, 23 и 8.
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(без названия)
9y4tpv1vmsfwrf9h написал 23.02.2018 12:25
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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(без названия)
насреддин написал 23.02.2018 11:53
Современную российскую армию скорее можно сравнивать с РОА генерала Власова, у них даже знамя одно. А в Красной Армии опытные истребители Поликарпова И-185 испытывались в боевых условиях на Калининском фронте, но на вооружение их товарищ Яковлев не пропустил.
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Re: Праздник иудокрасножопой большевитской мрази не празднуем.
алексс настоящий написал 23.02.2018 11:46
ну тогда Цусиму празднуй.Можешь так же праздновать победу Николашки-кровавого в первой мировой войне.
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Праздник иудокрасножопой большевитской мрази не празднуем.
это антирусский праздник написал 23.02.2018 11:33
.
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Re: Скучно, девочки
алексс настоящий написал 23.02.2018 11:11
Кстати поздравляю всех служивших.Хороший праздник,нужный.Был когда то.В отсутствии Советской Армии,поздравлять с днем ее основания?Ну как то,даже не знаю.А ты кстати не спекулируй на чужом героизме,он достоин уважения,но никак не оправдывает тот факт что нынешнее полицеское государство РФ-никакого касательства к славному Советскому прошлому не имеет.Задрапированный к 9 мая Мавзолей -прямое тому свидетельство.
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Скучно, девочки
Радар написал 23.02.2018 10:48
За Родину, за пацанов!
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Re: С пнем Совецкой Армии!!!
Светослав,, написал 23.02.2018 10:43
Странные эти русскiе -- считают праздником день, в который дидовоеватели получили пи3дюлей от небольшого отряда немцев, с перепугу обгадились и драпанули аж под под Самару...
.
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в мордоре всегда упырям ставят памятники и чествуют убийц и людоедов
жуков и ленин - были серийными убийцами написал 23.02.2018 10:42
сов.армия якобы была создана в этот день в 1918-м году. Все это ложь. Никакой Советской Армии в те времена не существовало, что можно понять из газет того периода. Постановление о формировании Красной Армии было подписано 23-го февраля 1922-го года.
Уже тогда многие военные начальники задавались вопросом, о несоответствии даты празднования и фактических исторических дат. Но 23-е февраля 1918-го года есть в истории. В этот день жидовское правительство новой власти подписало Брестский мир, в котором признала себя побежденной в Первой мировой войне.
Но во времена царской власти в России действовал другой календарь. После перехода на новый стиль 23 февраля стало 8 марта, или если хотите 8 марта по новому стилю стало 23 февраля по старому стилю. Так вот, в царской России многочисленные революционные кружки, сколоченные на деньги евреев и под их руководством, отмечали женский день именно 23-го февраля.
У нас принято называть 8 марта международным женским днем, но отмечают этот праздник только на территории бывшего СССР, так как это праздник женщины-революционерки, а не просто женщины. Первая женщина-революционерка &#8211; это Эсфирь, которая организовала массовое убийство персов, в чью честь появился праздник Пурим.
Вот и получается, что фактически оба наших праздника неразрывно связаны с иудейским празднованием Пурим.
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Разве современная армия России - это рабоче-крестьянская Красная армия?
алексс настоящий написал 23.02.2018 10:39
Ну чисто по кадровому составу-таки да!Или вы думаете что там дети чиновников и буржуев служат?Или в моб.резерве присутствуют?200 000 наемных солдат в сухопутных силах-вот и вся российская армия.Вся!Без реального резерва.Призыв резервистов моментально сделает эту рабоче-крестьянскую армию еще и Красной.Властя наши это понимают прекрасно,и с большей охотой проиграют любой конфликт любому противнику чем на это пойдут.На войну с Грузией хватит.На Украину-вже мало.Про других и разговора нет.Такова реальность.И именно поэтому есть то что есть в отношении бандеровского режима-нечем его одолеть.Не нападет Путин на Украину и не поможет русскому населению-некому нападать,нечем помочь.Зато как хорошо живут российские чиновники-любо дорого посмотреть.Вах,маладцы.
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...
', написал 23.02.2018 10:37
рашеговнии приходит ж...а
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С днем Советской Армии!!!
Лис написал 23.02.2018 10:02
Клерикальная помойка и сырьевая колония "цивилизованного" Запада под названием Рашка не имеет к этому празднику никакого отношения.Служу Советскому народу!
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Скучно, девочки
Радар написал 23.02.2018 09:55
Наши самолеты лучшие в мире!
Наше оружие лучшее в мире.
Англосаксы потерпят поражение.
За пацанов!
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Путлерский Су-57
рс написал 23.02.2018 09:46
Да нет в природе у Россиянии самолета 5-го поколения - есть пока только плохо летающий аэроплан, с двигателями прошлого века, и даже без вооружения.
А в Сирию пригнали эти штуки явно перед "выборами" и к 23 февраля, для поднятия упавшего боевого духа и чувства патриотизма у россиянского быдла.
И кто-то из быдла эту клоунаду непременно схавает (как и предстоящие "выборы").
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comment
ghost написал 23.02.2018 09:40
Нет, ну американцам же интересно на новый самолет посмотреть.
А уж как и кем это решение принималось, можете сами додумать.
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Последний бой Романа Филипова
Юрий2008 написал 23.02.2018 09:12
https://www.youtube.com/watch?v=Gk8_zEbT7AE
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С днем защитника отечества!
23 февраля написал 23.02.2018 09:03
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