На 100 лет Советской армии в Сирию отправили 2 пока не существующих Су-57

О прибытии самолетов Су-57 в Сирию стало известно в ночь на 22 февраля. Как объяснили источники в органах военного управления России, машины были отправлены в рамках программы испытания систем вооружения.
Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения.
Является ли Су-57 тем, что заявлено, не известно. Строго говоря, он еще не истребитель пятого поколения, а его прототип - на вооружение самолет еще не принят, госприемку не прошел. Так что правильно было бы сказать, что в Сирию отправлены две модели экспериментального самолета, еще не имеющего названия.
О том, стоит или нет испытывать сырую машину в реальных боевых условиях, вопрос открытый. Скажем, потеряй мы эту машину, окажись она в руках вероятного противника - и вот вам вся секретность коту под хвост. А вероятность потери машины в Сирии весьма большая, и это мало зависит от качеств самого летательного аппарата. Про риск для пилотов и не говорю - каждый полет над территорией, занятой противником, это смертельная опасность, а от отказов техники, находящейся на испытаниях, никто не застрахован.
Если говорить о традициях Советской армии, то такого рода эксперименты были не в ее стиле. Сначала новый самолет проходил испытания, ставился на вооружение, а потом уже поступал в действующую армию.
Но при чем тут Советская армия? Разве современная армия России - это рабоче-крестьянская Красная армия? С таким же успехом можно считать ее армией князя Святослава или Александра Невского. Никто не запретит, конечно, но исторической правды в этом будет не много. Как и в том, будто бы в Сирию прибыл не существующий пока российский истребитель пятого поколения Су-57.
И, кстати, в воздушных боях с кем его станут испытывать? Или его сразу станут использовать для несвойственной для него задачи нанесения ударов по наземным целям?
А.Б.
.Дмитрий г.Запорожье.-+ написал 23.02.2018 13:56
.Дмитрий г.Запорожье.-+ написал 23.02.2018 13:55
Имперец44 написал 23.02.2018 13:19
Российской Армии 400 лет.
Говнолениницы потерпели всемирно-исторический крах!
алекССУ по-настоящему тупейшему написал 23.02.2018 12:35
9y4tpv1vmsfwrf9h написал 23.02.2018 12:25
насреддин написал 23.02.2018 11:53
алексс настоящий написал 23.02.2018 11:46
это антирусский праздник написал 23.02.2018 11:33
алексс настоящий написал 23.02.2018 11:11
Радар написал 23.02.2018 10:48
Светослав,, написал 23.02.2018 10:43
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жуков и ленин - были серийными убийцами написал 23.02.2018 10:42
Уже тогда многие военные начальники задавались вопросом, о несоответствии даты празднования и фактических исторических дат. Но 23-е февраля 1918-го года есть в истории. В этот день жидовское правительство новой власти подписало Брестский мир, в котором признала себя побежденной в Первой мировой войне.
Но во времена царской власти в России действовал другой календарь. После перехода на новый стиль 23 февраля стало 8 марта, или если хотите 8 марта по новому стилю стало 23 февраля по старому стилю. Так вот, в царской России многочисленные революционные кружки, сколоченные на деньги евреев и под их руководством, отмечали женский день именно 23-го февраля.
У нас принято называть 8 марта международным женским днем, но отмечают этот праздник только на территории бывшего СССР, так как это праздник женщины-революционерки, а не просто женщины. Первая женщина-революционерка – это Эсфирь, которая организовала массовое убийство персов, в чью честь появился праздник Пурим.
Вот и получается, что фактически оба наших праздника неразрывно связаны с иудейским празднованием Пурим.
алексс настоящий написал 23.02.2018 10:39
', написал 23.02.2018 10:37
Лис написал 23.02.2018 10:02
Радар написал 23.02.2018 09:55
Наше оружие лучшее в мире.
Англосаксы потерпят поражение.
За пацанов!
рс написал 23.02.2018 09:46
А в Сирию пригнали эти штуки явно перед "выборами" и к 23 февраля, для поднятия упавшего боевого духа и чувства патриотизма у россиянского быдла.
И кто-то из быдла эту клоунаду непременно схавает (как и предстоящие "выборы").
ghost написал 23.02.2018 09:40
А уж как и кем это решение принималось, можете сами додумать.
Юрий2008 написал 23.02.2018 09:12
23 февраля написал 23.02.2018 09:03