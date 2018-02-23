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Московский листок

В Свердловской области учительница пригрозила школьнице статьей за то, что та нарисовала не Путина, а Грудинина

Опубликовано 23.02.2018 в разделе комментариев 8

В Свердловской области учительница пригрозила школьнице статьей за то, что та нарисовала не Путина, а Грудинина

В школе уральского поселка Пышма учительница отругала ученицу за то, что та на конкурсе рисунков "Я рисую выборы, я делаю свой выбор" вместо действующего президента Владимира Путина нарисовала Павла Грудинина. Как сообщила изданию Znak.com, мама ученицы 7 «В» Валерии - Тамара Новикова, инцидент произошел 15 февраля. Детям объявили, что в школе проходит конкурс рисунков и они должны нарисовать кандидата в президенты. Практически все дети стали рисовать действующего главу государства Владимира Путина, а Валерия решила нарисовать Павла Грудинина. «Она видела его рекламный ролик, в котором показана новая школа. И сказала, что хочет, чтобы у нас в Пышме была такая же школа», — рассказала Тамара Новикова.

Заметив это, педагог географии Светлана Хохрякова отобрала рисунок у школьницы и отругала ее при всем классе.

"Она сказала, что это незаконная агитация несовершеннолетними, сказала моей дочери: "сесть захотела?", назвала какую-то статью", - рассказала Тамара Новикова. По ее словам, педагог также отобрала у дочери календарик с рекламой кандидата от КПРФ и вышвырнула его в урну.

Она также отметила, что после этого инцидента 7"В" класс сняли с конкурса. Женщина беспокоится, что этот инцидент может повлиять на отношение одноклассников и педагогов к Валерии. "Дети это дети, они должны рисовать цветы, маму и папу. Зачем их вмешивать в политику? После конкурса эти рисунки разместят в ДК, школах, в общем, на избирательных участках. Это же манипуляция детьми. Получается, что, если ты нарисовал не Путина, а кого-то другого, ты становишься изгоем. Каждый должен делать свой выбор сам", - считает мать девочки.

 



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Всего комментариев к статье: 8
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Re: Вовану
Учительница Хохрякова написал 23.02.2018 13:59
теперь на повышение после выборов пойдет. Непременно директором школы станет. По личному распоряжению одного из кандидатов в президенты, который любит и умеет управлять страной в "ручном" режиме.
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Re: Мещанину
А у нас - что, написал 23.02.2018 13:53
таки был выбор? Между кем и кем: Брежневым, Андроповым и Черненко? А мы - идиоты такие - выбрали Горбачева с Ельциным (и его наследником)!
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Небольшое замечание - для автора заметки
Не бывает написал 23.02.2018 13:48
педагогов географии. Бывают преподаватели географии и учителя географии. Если в школе, то - учителя.
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Почему бы учительницу не посадить
Родительская общественность написал 23.02.2018 13:45
за незаконную агитацию в стенах школы в пользу кандидата в президенты Путина?
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(без названия)
Ego написал 23.02.2018 13:01
Все-таки необоснованно большие зарплаты у русо-"учителей"
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(без названия)
9y4tpv1vmsfwrf9h написал 23.02.2018 12:33
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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(без названия)
Вован написал 23.02.2018 11:06
Эта Хохрякова сука и фашистская *****. Ее сумку надо в урну выбросить.
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(без названия)
Мещанин написал 23.02.2018 10:31
Дети пошли подкованные, я в школе, помню, кота рисовал, политика меня не интересовала.
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