В Свердловской области учительница пригрозила школьнице статьей за то, что та нарисовала не Путина, а Грудинина

В школе уральского поселка Пышма учительница отругала ученицу за то, что та на конкурсе рисунков "Я рисую выборы, я делаю свой выбор" вместо действующего президента Владимира Путина нарисовала Павла Грудинина. Как сообщила изданию Znak.com, мама ученицы 7 «В» Валерии - Тамара Новикова, инцидент произошел 15 февраля. Детям объявили, что в школе проходит конкурс рисунков и они должны нарисовать кандидата в президенты. Практически все дети стали рисовать действующего главу государства Владимира Путина, а Валерия решила нарисовать Павла Грудинина. «Она видела его рекламный ролик, в котором показана новая школа. И сказала, что хочет, чтобы у нас в Пышме была такая же школа», — рассказала Тамара Новикова.
Заметив это, педагог географии Светлана Хохрякова отобрала рисунок у школьницы и отругала ее при всем классе.
"Она сказала, что это незаконная агитация несовершеннолетними, сказала моей дочери: "сесть захотела?", назвала какую-то статью", - рассказала Тамара Новикова. По ее словам, педагог также отобрала у дочери календарик с рекламой кандидата от КПРФ и вышвырнула его в урну.
Она также отметила, что после этого инцидента 7"В" класс сняли с конкурса. Женщина беспокоится, что этот инцидент может повлиять на отношение одноклассников и педагогов к Валерии. "Дети это дети, они должны рисовать цветы, маму и папу. Зачем их вмешивать в политику? После конкурса эти рисунки разместят в ДК, школах, в общем, на избирательных участках. Это же манипуляция детьми. Получается, что, если ты нарисовал не Путина, а кого-то другого, ты становишься изгоем. Каждый должен делать свой выбор сам", - считает мать девочки.
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