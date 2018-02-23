Мороз и солнце - День защитника Отечества

"День защитника Отечества в Москве стал самым холодным днем нынешней зимы. Предыдущий минимум сезона был зафиксирован 8 февраля, когда температура воздуха на основной метеостанции столицы составляла минус 16,8 градусов", — сказали в Гидрометцентре. Отмечается, что в подмосковных Черустях ночью температура опустилась до -29,6 градуса.
Ну, защитнику Отечества мороз нипочем, тем более 17 градусов - смешно даже для русской зимы. Просто до 10 января зимы в Москве вообще не было, и нормальная зима началась только с февраля, да и то не сначала. Вот и кажется, что мороз.
Вчера я, кстати, ехал на машине аж в Ростовскую область, так московский мороз - чепуха, я посматривал на датчик у меня в машине: как проехал Каширу, градусним встал на минус 19, а ближе к югу Тульской области и вовсе опустился до минус 24-х! И до самого Воронежа держалось до минус 17-ти. Причем день, как и положено в мороз, солнечный, уже конец февраля, реально припекает, а все равно холодно.
Как оно красиво, когда каждая льдинка переливается на солнце натуральным хрусталем, не описать даже. Но это в машине красиво, когда печка работает. А на заправке выскакиваешь таким цуциком, и все делаешь быстро-быстро. Потом бумажный стаканчик с горячим кофе в зубы - и поехал дальше любоваться.
Но недолго - хотелось бы задать вопрос защитникам Отечества из Ростовской области. Как это вам удалось укатать трассу, бывшую еще совсем недавно лучшей в стране, до такого печального состояния? С праздником, конечно, но асфальт иногда надо бы и свежий класть.
Кстати, именно на этой трассе в 2000-м году я обморозил ногу так, что год потом хромал. А дело было в марте. Такие случились снежные заносы, что ехал от Ростова до Москвы 2,5 суток, и счастлив был, что вообще доехал...
Только ближе к Ростову появились уже зеленые поля, но все равно со снегом на обочинах. И на плюс градусник так и не перевалил ни разу.
А ночью пошел снег, и весь мой юг стал белый-белый. И всех защитников Отечества завалило аж до самой Цукеровой балки, если кто знает, граница Дона и Кубани. Чтоб кто-то чистил - не видал пока. Праздник...
На завтра обещают снег и в Краснодаре. Надеюсь, врут все же...
Спутник и погром. написал 23.02.2018 13:55
В лед, тьму и неизвестность под постоянными атаками большевиков ушли менее 3000 человек - все, что на тот момент оставалось от некогда блистательной Российской Империи. Вернулось же... На пике Вооруженные Силы Юга России насчитывали 270 000 штыков и сабель (и это не считая сотен тысяч русских людей, поднявшихся на других фронтах). Ледяной поход - это не только история о русских отчаянии и отваге, но и о надежде вопреки всему, надежде, которая в конце концов оправдывается и превосходит все ожидания. Вряд ли те бредущие по ледяной степи 3000 надеялись, что станут искрой, которая зажжет пламя сопротивления по всей России, от Прибалтики до Владивостока. И тем не менее они стали этой искрой. И пусть в итоге Белая Россия проиграла, но она погибла с честью, ушла на дно, паля из всех орудий (в отличие от смешного и позорного развала СССР в 1991 году), оставаясь примером мужества и надежды даже 100 лет спустя.
Эта история нам кажется особенно важной сегодня, когда многие потеряли надежду, многие - смирились, многие - раздавлены пессимизмом и думают, что Многонациональная Федерация и ее бесчисленные полчища - это навсегда, " и что мы можем сделать, когда нас - тысячи, а их - тьмы, тьмы и тьмы".
НЕТ! СВЕТ - ЕСТЬ!
продолжение на "Спутнике и погроме"
Сопянин написал 23.02.2018 13:39
Если честно сказать - написал 23.02.2018 13:32
Троцкий (не Бронштейн) написал 23.02.2018 13:28
Нет Пуриму написал 23.02.2018 12:59
с Днем Красной Армии рабочих и крестьян написал 23.02.2018 12:46
хороший такой солнечный прогноз погоды написал 23.02.2018 12:43
Здоровый полкаш. Накусал защищая.
Неплохо бы таких лишить довольствия халявного и на дорожные работы. Лопату в руки.. Защитничкам х знает кого от трудового народа.
И тут и присяга вспоминается неисполненая белогвардейским офицерьем.
С праздником халявщиков бюджета!
докторжЫд0хохлокамунякобараномудаковед55ДальССкий9 написал 23.02.2018 12:42
Данные точные, у соседей через дом тоже имеется метео/станция, иногда разнятся в 0,1-0,2 градуса и не более.
Самое интересное, что перед тем, как свернуть с трассы температура за бортом машины всегда выше на 6-8 градусов, чем в самой Негодяевке.
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Но, это всЁ лирика...
=== Всех РУССКИХ мужиков( которые с яйцами и служивших Родине)
поздравляю с ПРАЗДНИКОМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!===
(а,аааа... всяческим Шварман-ДроЧеням и прочим руССофобским чЮркам типо: ХохловЁнко и жЫдоБлядОМухинга,- идти строго в Х_У_Й!
Ю С написал 23.02.2018 12:26
9y4tpv1vmsfwrf9h написал 23.02.2018 12:14
Свидетель Хачикян написал 23.02.2018 11:49
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Причем защитники Отечества из Ростовской области?
Фуры трассы укатывают до состояния полной ликвидации.
Основная нагрузка по перемещению грузов по России с железной дороги переместилась на автомобильный транспорт. Выгоднее. Даже с учетом Платонов и прочих Плутонов.
Сергей Петров написал 23.02.2018 11:44
Лис написал 23.02.2018 11:33