Мороз и солнце - День защитника Отечества

"День защитника Отечества в Москве стал самым холодным днем нынешней зимы. Предыдущий минимум сезона был зафиксирован 8 февраля, когда температура воздуха на основной метеостанции столицы составляла минус 16,8 градусов", — сказали в Гидрометцентре. Отмечается, что в подмосковных Черустях ночью температура опустилась до -29,6 градуса.

Ну, защитнику Отечества мороз нипочем, тем более 17 градусов - смешно даже для русской зимы. Просто до 10 января зимы в Москве вообще не было, и нормальная зима началась только с февраля, да и то не сначала. Вот и кажется, что мороз.

Вчера я, кстати, ехал на машине аж в Ростовскую область, так московский мороз - чепуха, я посматривал на датчик у меня в машине: как проехал Каширу, градусним встал на минус 19, а ближе к югу Тульской области и вовсе опустился до минус 24-х! И до самого Воронежа держалось до минус 17-ти. Причем день, как и положено в мороз, солнечный, уже конец февраля, реально припекает, а все равно холодно.

Как оно красиво, когда каждая льдинка переливается на солнце натуральным хрусталем, не описать даже. Но это в машине красиво, когда печка работает. А на заправке выскакиваешь таким цуциком, и все делаешь быстро-быстро. Потом бумажный стаканчик с горячим кофе в зубы - и поехал дальше любоваться.

Но недолго - хотелось бы задать вопрос защитникам Отечества из Ростовской области. Как это вам удалось укатать трассу, бывшую еще совсем недавно лучшей в стране, до такого печального состояния? С праздником, конечно, но асфальт иногда надо бы и свежий класть.

Кстати, именно на этой трассе в 2000-м году я обморозил ногу так, что год потом хромал. А дело было в марте. Такие случились снежные заносы, что ехал от Ростова до Москвы 2,5 суток, и счастлив был, что вообще доехал...

Только ближе к Ростову появились уже зеленые поля, но все равно со снегом на обочинах. И на плюс градусник так и не перевалил ни разу.

А ночью пошел снег, и весь мой юг стал белый-белый. И всех защитников Отечества завалило аж до самой Цукеровой балки, если кто знает, граница Дона и Кубани. Чтоб кто-то чистил - не видал пока. Праздник...

На завтра обещают снег и в Краснодаре. Надеюсь, врут все же...