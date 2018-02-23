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Московский листок

Дерипаска покинул пост президента "Русала"

Опубликовано 23.02.2018 в разделе комментариев 6

Дерипаска покинул пост президента "Русала"

Бизнесмен Олег Дерипаска покинул пост президента "Русала", говорится в пресс-релизе компании. Новым президентом "Русала" назначен Владислав Соловьев, занимавший до этого должность генерального директора "Русала". Также Соловьёв станет гендиректором En+ Group - подконтрольной Дерипаске индустриальной группы. Новым гендиректором "Русала" стала Александра Бурико, ранее занимавшая должность финансового директора.

В пресс-релизе компании отмечается, что ключевыми приоритетами нового руководства станут "обеспечение развития РУСАЛа за счет дальнейшего повышения эффективности предприятий компании, внедрения технологий, уменьшающих нагрузку на окружающую среду, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие внутреннего рынка и расширение сфер применения алюминия".

Ранее о намерении Дерипаски отойти от оперативного управления En+ и "Русалом" сообщала газета "Коммерсант".

По словам двух источников издания, это связано с попаданием миллиардера в так называемый кремлевский доклад США. По их мнению, такое положение может негативно сказываться на переговорах. Однако другие собеседники издания считают, что на решение Дерипаски не повлияли ни "кремлевский доклад", ни скандал вокруг его отдыха с заместителем председателя правительства Сергеем Приходько в компании девушек из эскорт-услуг. По их версии, Дерипаска решил сосредоточиться на развитии группы ГАЗ, в совет директоров которой пока не входит.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
9y4tpv1vmsfwrf9h написал 23.02.2018 12:39
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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но анал!!! Это вообще не Русского Мира тема.
алексс настоящий написал 23.02.2018 12:06
Да.Тяжелый случай.Срочно исключить из партии Дерипаску Олега Владимировича!За аморалку.Партбилет на стол!Никакого анала в партии!Даже с женщинами.Ужас,куда смотрит ЦК?
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(без названия)
Александр Загонов* написал 23.02.2018 11:44
Пауки в банке начали жрать друг друга.
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Re: к вопросу о роли обычной проститутки в движении капитала крупных компаний
Лис написал 23.02.2018 11:31
Коллега. Троллина. Наши люди на такси за хлебом не ездююют. Каждый русский мужик долбит бабенок и что теперь каждого кастрировать!? Здесь речь об анале! Ты за геев, прости господи, тьфу!?
Дери свою паску и не лезь комментировать, нет денег и не знаешь чуда , когда можешь купить бабского тела сколь душе угодно, но анал!!! Это вообще не Русского Мира тема.
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к вопросу о роли обычной проститутки в движении капитала крупных компаний
алексс настоящий написал 23.02.2018 11:04
Не бывает таких совпадений.Рыбку явно попользовал не Дерипаска,а совсем другие люди и похоже вместе с ним.Вообще явно что то происходит,Галицкий "Магнит" продал и рожа у него явно не радостная(никто не продает отлаженный и доходный бизнес),теперь Дерипаску двигают таким вот оригинальным способом(красиво кстати сыграли).Как говорил Винни-Пух "это жу жу не просто так".
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(без названия)
kirilis написал 23.02.2018 10:46
Рыбка ты моя!
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