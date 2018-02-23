Бизнесмен Олег Дерипаска покинул пост президента "Русала", говорится в пресс-релизе компании. Новым президентом "Русала" назначен Владислав Соловьев, занимавший до этого должность генерального директора "Русала". Также Соловьёв станет гендиректором En+ Group - подконтрольной Дерипаске индустриальной группы. Новым гендиректором "Русала" стала Александра Бурико, ранее занимавшая должность финансового директора.

В пресс-релизе компании отмечается, что ключевыми приоритетами нового руководства станут "обеспечение развития РУСАЛа за счет дальнейшего повышения эффективности предприятий компании, внедрения технологий, уменьшающих нагрузку на окружающую среду, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие внутреннего рынка и расширение сфер применения алюминия".

Ранее о намерении Дерипаски отойти от оперативного управления En+ и "Русалом" сообщала газета "Коммерсант".

По словам двух источников издания, это связано с попаданием миллиардера в так называемый кремлевский доклад США. По их мнению, такое положение может негативно сказываться на переговорах. Однако другие собеседники издания считают, что на решение Дерипаски не повлияли ни "кремлевский доклад", ни скандал вокруг его отдыха с заместителем председателя правительства Сергеем Приходько в компании девушек из эскорт-услуг. По их версии, Дерипаска решил сосредоточиться на развитии группы ГАЗ, в совет директоров которой пока не входит.