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Московский листок

Газпром празднично рапортует об успехах опустошения недр отечества

Опубликовано 23.02.2018 в разделе комментариев 7

газпром турция позор силовигархия сырьеваяимперия
Газпром празднично рапортует об успехах опустошения недр отечества

"Газпром" 21 февраля установил новый абсолютный исторический суточный рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье - 645,1 млн кубических метров.  Как отметили в управлении информации "Газпрома", это на 5,1 млн кубических метров превышает предыдущее максимальное значение, которое было зафиксировано 19 декабря 2017 года (640 млн куб. м).

Опубликованные "Газпромом" данные подтверждают (и даже корректируют вверх) оценки "Интерфакса", что в феврале 2018 года компания может экспортировать в дальнее зарубежье 17,2 млрд куб. м газа, что на 5% больше, чем за февраль 2017 года (16,31 млрд куб. м). Экспорт по итогам февраля 2018 года также может быть лучшим результатом для февральских поставок в истории "Газпрома".

В январе 2018 экспорт снижался на 9,9% - до 17,2 млрд куб. м после триумфального роста до нового рекорда (194,4 млрд куб. м) по итогам всего 2017 года. Январскую картину подпортила мягкая погода в январе и выросшие вслед за нефтью цены долгосрочных контрактов "Газпрома". Нарастающим итогом за два месяца экспорт "Газпрома" пока будет снижаться (примерно на 3% - до 34,4 млрд куб. м).

Напомним, что в период эконоического кризиса экспот газа в РФ всё время ускорялся и рос. "В период с 1 января по 31 марта 2017 года "Газпром" поставил в страны дальнего зарубежья 51 млрд куб. м газа. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года рост составил более 6,6 млрд куб. м газа или 15%", - отмечается в сообщении.

При этом в первом квартале 2017 года увеличился спрос на российский газ в целевых странах для проекта "Северный поток - 2". В частности, экспорт в Австрию вырос на 67,9%, в Германию - на 20,3%, во Францию - на 15%, в Венгрию - на 32%.

Ранее сообщалось, что "Газпром" в 2016 году увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% по сравнению с 2015 годом до более 179,3 млрд кубометров, что стало историческим максимумом.

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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
1uok6vcmvaczv написал 23.02.2018 21:57
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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Re: Пир во время чумы!!!!
мутабор 55 написал 23.02.2018 18:57
Потребили , отгрузили и .... раскосили.
Наврали с три короба, что везде и всюду газифицировали. Опять правда ща счет народа, но типа по федеральной программе.
А люди действительно отрезаны от газа , хотя и до газа рукой подать всего триста метров.
И это так по всей стране.
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Пир во время чумы!!!!
людмила написал 23.02.2018 18:43
Вы с ума сошли!!! Я живу почти в центре Хабаровска и топлю печку. Мы не можем добиться того, что бы провели газ на нашу улицу. хотя труба проходит в метров триста от нас на Сахалин или еще куда , простите точно не знаю, может на нашу ТЭЦ. Но газа мы не видим. У Газпрома нет денег на нас!!! Вы устраиваете такой концерт при том , что народ топит сапогами, груба говоря. При наших климатических условиях, газ просто необходим!!! Сколько обращались к чиновникам, ответ один - нет денег. При этом нам (России) достается только процент от прибыли. То бишь, Господа гуляют на НАШИ деньгИ?!!
иьи?!!
и
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(без названия)
Ego написал 23.02.2018 17:51
Регионы у которых маскаль выкачивал ресурсы, должны составить смету и по развалу парашки, предъявить ее маскалю паразиту. абрамовичи-пуйловичи-и прочие кремляди с баблом то сбегут, но маскаль паразит пусть за них всех расплачивается и еще проценты платит.
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(без названия)
Украли у Украины написал 23.02.2018 17:20
3,5 млрд на шельфе у Крыма. О чее и будет суд над газпромкремлядями.
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Re: Недра
Сухой написал 23.02.2018 15:27
Дык ,все ,что не освоят -фьчерсами продадут,даже в убыток (как Китаю ).
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Недра
Ким Чен Ын написал 23.02.2018 14:36
Что же после этих Сечиных и др. останется для будущих поколений при таких аппетитах истребления
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