Газпром празднично рапортует об успехах опустошения недр отечества

"Газпром" 21 февраля установил новый абсолютный исторический суточный рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье - 645,1 млн кубических метров. Как отметили в управлении информации "Газпрома", это на 5,1 млн кубических метров превышает предыдущее максимальное значение, которое было зафиксировано 19 декабря 2017 года (640 млн куб. м).

Опубликованные "Газпромом" данные подтверждают (и даже корректируют вверх) оценки "Интерфакса", что в феврале 2018 года компания может экспортировать в дальнее зарубежье 17,2 млрд куб. м газа, что на 5% больше, чем за февраль 2017 года (16,31 млрд куб. м). Экспорт по итогам февраля 2018 года также может быть лучшим результатом для февральских поставок в истории "Газпрома".

В январе 2018 экспорт снижался на 9,9% - до 17,2 млрд куб. м после триумфального роста до нового рекорда (194,4 млрд куб. м) по итогам всего 2017 года. Январскую картину подпортила мягкая погода в январе и выросшие вслед за нефтью цены долгосрочных контрактов "Газпрома". Нарастающим итогом за два месяца экспорт "Газпрома" пока будет снижаться (примерно на 3% - до 34,4 млрд куб. м).

Напомним, что в период эконоического кризиса экспот газа в РФ всё время ускорялся и рос. "В период с 1 января по 31 марта 2017 года "Газпром" поставил в страны дальнего зарубежья 51 млрд куб. м газа. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года рост составил более 6,6 млрд куб. м газа или 15%", - отмечается в сообщении.

При этом в первом квартале 2017 года увеличился спрос на российский газ в целевых странах для проекта "Северный поток - 2". В частности, экспорт в Австрию вырос на 67,9%, в Германию - на 20,3%, во Францию - на 15%, в Венгрию - на 32%.

Ранее сообщалось, что "Газпром" в 2016 году увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% по сравнению с 2015 годом до более 179,3 млрд кубометров, что стало историческим максимумом.

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