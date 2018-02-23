Погоня за криптовалютой привела к пожару в Томске

В Томске произошло возгорание в квартире в микрорайоне Зеленые Горки. В результате пожара никто не пострадал, сообщил vtomske.ru представитель управления МЧС России по Томской области. По сообщению источника vtomske.ru, в квартире находилась «ферма» для майнинга криптовалюты. Сообщение о возгорании в доме по улице Дизайнеров поступило в пожарно-спасательную службу в четверг, 22 февраля, в 19:55. На место пожара выехали десять человек и три единицы техники.
«В однокомнатной квартире на втором этаже десятиэтажного панельного дома по улице Дизайнеров загорелась компьютерная техника. В помещении никого не было, в результате пожара никто не пострадал», — сообщил представитель МЧС.
По сообщению источника vtomske.ru, в квартире находилась майнинговая «ферма». Возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки.
Майнинговая «ферма» — компьютер с подключенным к нему несколькими видеокартами. С помощью специальной программы выполняются определенные вычисления. Решив алгоритм, «ферма» получает криптовалюту.
Напомним, в декабре курс биткоина упал за сутки на 17%, сообщает портал CoinMarketCup. По его данным, к утру 22 декабря курс самой популярной криптовалюты составляет 14 207 долларов. Портал Coindesk отмечает, что минимальный уровень стоимости биткоина за истекшие сутки был зафиксирован на уровне 13 128 долларов.
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не баранов написал 24.02.2018 01:23
BW написал 24.02.2018 00:30
Пожар от короткого замыкания!
Ё-мое!
Дифференциальный выключатель изобрели в 1928 году.
Провод/кабель негорящий и имеющий малое дымо/газоотделение, типа нгLS, придумали, примерно, тогда же.
Кто-нибудь понял, что я написал?
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Какая криптовалюта у дикарей?
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1uok6vcmvaczv написал 23.02.2018 21:33
Сергей Петров написал 23.02.2018 16:22
неучам вход запрещен написал 23.02.2018 15:45
В русском языке есть мудрая пословица - заставь дурака богу молиться он и лоб расшибет!
Суть в том что еще Писемский говорил - счастье дается знающим!
Видеокарты выделяют туеву хучу тепла и жрут много электроэнергии. Люди занимающиеся майнингом отапливают этим свои квартиры.
а тут неграмотные суются туда куда неучам вход запрещен