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Московский листок

Погоня за криптовалютой привела к пожару в Томске

Опубликовано 23.02.2018 в разделе комментариев 5

томск биткоин криптовалюта
Погоня за криптовалютой привела к пожару в Томске

В Томске произошло возгорание в квартире в микрорайоне Зеленые Горки. В результате пожара никто не пострадал, сообщил vtomske.ru представитель управления МЧС России по Томской области. По сообщению источника vtomske.ru, в квартире находилась «ферма» для майнинга криптовалюты. Сообщение о возгорании в доме по улице Дизайнеров поступило в пожарно-спасательную службу в четверг, 22 февраля, в 19:55. На место пожара выехали десять человек и три единицы техники.

«В однокомнатной квартире на втором этаже десятиэтажного панельного дома по улице Дизайнеров загорелась компьютерная техника. В помещении никого не было, в результате пожара никто не пострадал», — сообщил представитель МЧС.

По сообщению источника vtomske.ru, в квартире находилась майнинговая «ферма». Возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки.

Майнинговая «ферма» — компьютер с подключенным к нему несколькими видеокартами. С помощью специальной программы выполняются определенные вычисления. Решив алгоритм, «ферма» получает криптовалюту.

Напомним, в декабре курс биткоина упал за сутки на 17%, сообщает портал CoinMarketCup. По его данным, к утру 22 декабря курс самой популярной криптовалюты составляет 14 207 долларов. Портал Coindesk отмечает, что минимальный уровень стоимости биткоина за истекшие сутки был зафиксирован на уровне 13 128 долларов.

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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Дикари! Дифференциальный выключатель изобрели в 1928 году.
не баранов написал 24.02.2018 01:23
А при чем здесь дифференциальный переключатель? Он срабатывает на пороговую разницу входящего и выходящего токов, а не на силу тока. Провода в стене тоже не опасны. Скорее всего между розеткой и компом, какой-нибудь удлинитель китайского производства и рядом что-нибудь горючее,вроде бумаги или тряпки.
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Дикари!
BW написал 24.02.2018 00:30

Пожар от короткого замыкания!
Ё-мое!
Дифференциальный выключатель изобрели в 1928 году.
Провод/кабель негорящий и имеющий малое дымо/газоотделение, типа нгLS, придумали, примерно, тогда же.
Кто-нибудь понял, что я написал?
.
Какая криптовалюта у дикарей?
.
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(без названия)
1uok6vcmvaczv написал 23.02.2018 21:33
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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(без названия)
Сергей Петров написал 23.02.2018 16:22
Ну щяс под эту новость начнутся запреты всего и вся.
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в квартире находилась ферма для майнинга криптовалюты
неучам вход запрещен написал 23.02.2018 15:45
в квартире находилась ферма для майнинга криптовалюты
В русском языке есть мудрая пословица - заставь дурака богу молиться он и лоб расшибет!
Суть в том что еще Писемский говорил - счастье дается знающим!
Видеокарты выделяют туеву хучу тепла и жрут много электроэнергии. Люди занимающиеся майнингом отапливают этим свои квартиры.
а тут неграмотные суются туда куда неучам вход запрещен
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