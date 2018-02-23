Погоня за криптовалютой привела к пожару в Томске

В Томске произошло возгорание в квартире в микрорайоне Зеленые Горки. В результате пожара никто не пострадал, сообщил vtomske.ru представитель управления МЧС России по Томской области. По сообщению источника vtomske.ru, в квартире находилась «ферма» для майнинга криптовалюты. Сообщение о возгорании в доме по улице Дизайнеров поступило в пожарно-спасательную службу в четверг, 22 февраля, в 19:55. На место пожара выехали десять человек и три единицы техники.

«В однокомнатной квартире на втором этаже десятиэтажного панельного дома по улице Дизайнеров загорелась компьютерная техника. В помещении никого не было, в результате пожара никто не пострадал», — сообщил представитель МЧС.

По сообщению источника vtomske.ru, в квартире находилась майнинговая «ферма». Возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки.

Майнинговая «ферма» — компьютер с подключенным к нему несколькими видеокартами. С помощью специальной программы выполняются определенные вычисления. Решив алгоритм, «ферма» получает криптовалюту.

Напомним, в декабре курс биткоина упал за сутки на 17%, сообщает портал CoinMarketCup. По его данным, к утру 22 декабря курс самой популярной криптовалюты составляет 14 207 долларов. Портал Coindesk отмечает, что минимальный уровень стоимости биткоина за истекшие сутки был зафиксирован на уровне 13 128 долларов.

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