"Праздничный погром" в Новокузнецке 23 февраля, не взирая на праздничный день, с нарушением всех регламентов по сносу дома находящегося в непосредственной близости от жилого многоквартирного и многоэтажного дома, признанного аварийным, но в котором ещё живут люди, Администрация города Новокузнецка с привлечением частных организаций устроила снос расселенного дома №15 который стоял пустым аж с августа прошлого года! Снос происходил с применением экскаватора, не смотря на то что в непосредственной близости, находится наш дом в котором уже треснул фундамент и стены!



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