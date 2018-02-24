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Московский листок

"Праздничный погром" в Новокузнецке

Опубликовано 24.02.2018 автором Игорь в разделе комментариев 1

23 февраля, не взирая на праздничный день, с нарушением всех регламентов по сносу дома находящегося в непосредственной близости от жилого многоквартирного и многоэтажного дома, признанного аварийным, но в котором ещё живут люди, Администрация города Новокузнецка с привлечением частных организаций устроила снос расселенного дома №15 который стоял пустым аж с августа прошлого года! Снос происходил с применением экскаватора, не смотря на то что в непосредственной близости, находится наш дом в котором уже треснул фундамент и стены!



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
mwkicmgjapd64wo написал 24.02.2018 11:42
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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