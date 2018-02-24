Огромный регион остался без транспортного сообщения

Движение для общественного транспорта в Ростовской области ограничили до 06:00. Напомним, что его ввели с 19:00. Это связано с сильным снегопадом. «Ограничения коснулись всех автодорог региона, включая федеральные трассы А-135 Подъезд к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон», А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинской, А-270 Новошахтинск – Майский и А-280 Ростов-Таганрог до границы с Украиной», - пояснили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Азов».

Я, собственно, уже отметился про погоду на юге в нынешнем феврале.

Мороз и солнце - День защитника Отечества

Но не исключено, что еще будет, о чем сообщить. Обычно снегопад в степных краях - это серьезное бедствие, особенно когда с ветром. Метель здесь не встречая никакого препятствия, несет снег вдоль поверхности земли, и любая кочка, столб или дерево может стать местом образования сугроба в 2-3 метра высотой. А дорога при таком раскладе превращается в полосу препятствий, часто непреодолимую.

Сколько людей гибнет в такую пору, не описать. Вот и вчера в сторону Волгограда слетели с трассы, побились несколько машин, люди пострадли сильно. А по мелочи никто и не считает.

Страшное дело попасть в снежный занос в степи - помощи ждать неоткуда, идти тоже некуда. Часто гибнут, угорая в машине, когда пытаются согреться. Бывает, что человек в метель при плохой видимости отходит от машины всего-то на десяток-другой метров, и там замерзает.

А ехать все равно бывает надо. И едут люди...

Ну, с утра посмотрим...

А.Б.