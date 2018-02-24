Хотите увидеть будущее России через пять или десять лет - посмотрите на современный Казахстан

Вступает на историческую арену новая эпоха, а именно период правления монархической династии Назарбаевых. Она первая в Центральной Азии, которая формируется прямо сейчас, под шум перехода на латиницу, конституционного скандала вокруг Байконура и других громких заявлений и дипломатических «побед» Елбасы.

Уже от различных «акныов» и общественных деятелей поступают предложения введения монархии. И это не шутки! Так из Конституции убрали право граждан самовыдвигаться на пост президента, вводится новый конституционный орган — Совет безопасности, находящийся выше парламента, правительства и верховного суда, в главный закон страны и в Уголовный Кодекс введено понятие «сословия», а выдвижение Дариги Назарбаевой в качестве будущего нового президента даже уже никем не оспаривается. В нынешней ситуации она будет играть роль регента при малолетних сыновьях отца от третьего брака.





Династическая система – итог контрреволюции и цель правящего класса

Как видим, контрреволюционная гора радикальных неолиберальных антисоциальных рыночных реформ на сцене стран СНГ родила мышь в лице современной монархии династии Назарбаевых. К сожалению, логика капиталистической реставрации именно такова.

В России в некоторых кругах ходит небезосновательная шутка о том, что если вы хотите увидеть будущее России через пять или десять лет, то посмотрите на современный Казахстан.

Ведь действительно Казахстан был и остается экспериментальным полигоном самых одиозных и антинародных реформ. И только затем, через целый промежуток времени, эти реформы внедрялись в других странах СНГ и в частности в России.

Например, реформ, связанных с приватизацией системы ЖКХ в 1994-м, перехода на частную накопительную систему пенсионного обеспечения по чилийской модели с повышением пенсионного возраста в 1996-м, коммерциализации медицины и образования, а также массовой приватизацией стратегических отраслей и привлечения иностранных и особенно западных компаний в добывающую отрасль.

Данные неолиберальные реформы в экономике не только уживались, но быстрее осуществлялись в условиях авторитарного правления и в рамках суперпрезидентских буржуазных республик. Собственно по-другому не могло и быть. Насаждение капитализма и радикальные рыночные преобразования в Казахстане, собственно как в России, могли происходить только в условиях буржуазной диктатуры.

В нашем случае в виде бонапартистского режима, при котором суперарбитр своим единоличным правлением и волей ускорял процессы массовой приватизации, передачи значительной части добывающей промышленности, цветной и черной металлургии, энергетики, транспорта в руки частных и иностранных корпораций, которые в свою очередь отдавали часть активов или процентов от прибыли Назарбаеву.

Государственно-монополистический капитализм – есть в наших условиях постоянный процесс концентрации активов и финансов в руках одной маленькой правящей группы семьи президента и ближайших олигархов.

Диктатура, как мы видим, вовсе не препятствует развитию капитализма, а наоборот способствует проникновению иностранного капитала, удешевляет через уничтожение профсоюзов и социальных прав трудящихся стоимость рабочей силы, создает благоприятные условия для максимизации прибыли и хищнической эксплуатации недр.

Не зря Маргарет Тэтчер назвала бывшего первого секретаря ЦК КПК своим самым лучшим учеником из числа президентов бывших республик СССР. Поэтому западному капиталу и нужна была эта буржуазная президентская диктатура в Казахстане в лице партократа Назарбаева, чтобы решительным образом сломать элементы плановой экономики и социальной системы обеспечения и открыть доступ к богатствам страны.

Именно из-за этого и был распущен в ноябре 1993 года Верховный Совет РК, самый демократический парламент в истории современного Казахстана и была выброшена в утиль первая Конституция. Тогдашний депутатский корпус, состоявший из «красных директоров» и популистов мог явно затормозить процесс рыночных преобразований и передела собственности.

Сейчас же режим суперпрезидентской республики, сформированный на базе Конституции 1995 года, подошел к своему логическому завершению и создал на вершине сырьевой модели казахстанского капитализма династическую систему власти, охраняемой новым высшим органом — Советом безопасности, возвышающимся над всеми ветвями власти.

Почему Назарбаев хочет задушить соседний Кыргызстан?

Всякая новая монархия, ряженная в конституционные одежды, желает легитимизации, оправдания и укрепления на национальной почве. Так как буржуазная либеральная оппозиция разбита внутри страны, другие группировки обескровлены и отодвинуты, а о расколе верхнего слоя бюрократии и олигархии пока не идет речи, то у правящей семьи сейчас есть все основания думать, что она удержится на троне даже после смерти Нурсултана Назарбаева.

Забитые репрессиями и угрозами народные массы, кроме рабочего движения и внутренних мигрантов, пока не способны серьезно помешать установлению династической системы. Но как кость в горле у Назарбаевых новая парламентская республика в соседнем Кыргызстане, рожденная революцией апреля 2010 года. Наличие такого форпоста, разбуженных к политике народных масс, родственных казахскому народу, всегда будет угрожать монархической Астане.

Именно на примере Кыргызстана любая протестная активность в Казахстане в своих политических лозунгах и практической программе будет пытаться повторить и воспроизвести опыт соседей. Поэтому такой резонанс вызвали в октябре прошлого года разоблачительные речи президента КР Алмазбека Атамбаева, обвинившего Елбасы и его родственников в расхищении национальных богатств казахского народа. И сразу же после этого начались забастовки горняков в Жезказгане и Караганде.

К тому же мало кто говорит, но одним из главных лозунгов и требований апрельской революции 2010 года была национализация энергетической системы, всех добывающих компаний и предприятий, попавших в руки семьи Курманбека Бакиева и иностранных компаний. Поэтому Назарбаев так усердно спасал жизнь свергнутого революцией диктатора, который был его политической копией.

Восставшие массы в апреле 2010 года выразили воочию свою ненависть к крупной частной собственности, показавшей абсолютную неэффективность и ставшей инструментом ограбления и закабаления народа. События в Кыргызстане предвосхитили и повлияли на умонастроения казахстанских нефтяников Мангистауской области и Жанаозена в 2011 году, стоявших в авангарде рабочего движения страны и выдвинувших требование национализации всей добывающей и крупной промышленности под контролем трудовых коллективов.

Кроме этого, постоянные социальные взрывы и политическая активность народных масс постоянно сдерживали развитие капитализма в Киргизии и не давали возможность создать основу для консолидации правящего класса в целях установления новой диктатуры.

Революционно-демократические традиции привели к формированию парламентской республики, а сама постановка вопроса национализации показала ненависть масс к олигархии. В результате именно этого, ставленник Астаны и самый богатый человек Кыргызстана — Омурбек Бабанов с треском провалился на президентских выборах.

Для Назарбаева расправа с нынешним Кыргызстаном является вопросом жизни и смерти, так как опыт киргизской революции и устоявшаяся парламентская политическая система в Бишкеке подрывает планы Астаны и направлена самим фактом своего существования против установления династической системы.

Восстановить контрреволюционный режим Курманбека Бакиева не удалось, транспортная блокада провалилась, но Елбасы ищет новые способы задушить Кыргызстан, подорвать его экономику, организовать массовые беспорядки и переворот. Это связано и с тем, что нынешнее руководство Кыргызстана пошло на сближение с Узбекистаном, являющегося соперником назарбаевского Казахстана в деле установления лидерства в Центральной Азии.

Байконур и Торговые войны в рамках ЕАЭС

Неспроста возникла 9 февраля и тема космодрома Байконур, когда вдруг Конституционный совет РК принял постановление о не конституционности передачи, как космодрома, так и города в аренду Российской Федерации в 1995 году. Как будто до этого власти в течение 23-х лет не могли провести оценку этого решения на соответствие так много менявшейся Конституции. Впрочем, впервые внутри страны и в России узнали о существования такого экзотического органа как Конституционный совет.

Кстати, запрос в КС по космодрому подали те самые марионеточные «народные коммунисты» из кукольной и искусственной «Коммунистической Народной Партии Казахстана», с которой якшается и дружит сейчас Геннадий Зюганов, плюнувший на запрещенную его личным другом Назарбаевым старейшую Компартию Казахстана.

Правда этот жест Астаны ничего уже не решает в условиях наличия у России еще двух космодромов, и является на самом деле попыткой выторговать увеличение арендной платы, а также желанием понравиться Вашингтону. В ответ в качестве издевки, Москва провела испытания противовоздушной ракеты нового поколения и как раз с одного из казахстанских полигонов.

До этого Астана оказывала давление на Москву руками таких же кукольных, как и «народные коммунисты», «национал-патриотов» под руководством Мухтара Тайжана. Как писал покойный Рахат Алиев, администрация президента в лице Марата Тажина в 2013-м году передала этому Мухтару Тайжану более 500 000 долларов США на организацию «экологического» движения «Антигептил» и других псевдонационалистических организаций с целью инициирования антироссийских выступлений в Казахстане.

Многопрофильный национал-патриот Мухтар Тайжан, который неоднократно заявлял о своем уходе из общественно-политической жизни, всегда выныривает, когда нужно акорде для выполнения очередных миссий. Сейчас он с 2016 года специализируется на уводе в сторону протестных групп, выступающих против продажи земли в частные руки и иностранным корпорациям, а также пытается доказать важность и полную безопасность сближения с Китаем.

Так вот, история с Байконуром показала еще раз всю фальшивость Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), который на самом деле оказывается искусственным объединением «заклятых друзей» диктаторов, соперничающих друг с другом и не желающих поступиться частью своих капиталов и власти, а на мировом сырьевом рынке выступающих в качестве жестких конкурентов.

На международном рынке Казахстан и Россия также выступают, как конкуренты показывают цифры. Так по данным Евразийской экономической комиссии, ферросплавы — основная статья конкуренции России и Казахстана среди прочих поставок в США, при этом динамика за последние три года неоднозначная.

В 2015 году доля Казахстана была 67,7% против доли РФ в 32,3%. В 2016 году Казахстан нарастил ее до 84,2%. Но за январь—октябрь 2017 года доля Казахстана снизилась до 71%, притом, что экспорт ферросплавов из ЕАЭС в США за этот период вырос в 2,9 раза в физических объемах и в 3,7 раза — в доходах.

Например, с января по октябрь 2017 года Казахстан продал в США ферросплавы на сумму $150 млн. и продукты неорганической химии на $102 млн. Кроме этого Нурсултан Назарбаев намерен добиваться увеличения поставок в США титана.

Российские металлурги уже подали жалобу в органы ЕАЭС о недополученной прибыли в 800 миллионов долларов из-за недобросовестной конкуренции и поддержки казахстанского правительства таких компаний как «Казахмыс», «Арселор Миттал Темиртау», «Казцинк», «Евразийская промышленная группа», значительные активы которых принадлежат семье Назарбаева.

Такая же ситуация острой конкуренции сложилась и нефтедобывающей отрасли. Дело в том, что, формально не входя в ОПЕК, Назарбаевский режим наращивал в последнее время добычу черного золота, несмотря на общую договоренность России, Саудовской Аравии и других добывающих стран отказаться от увеличения объемов с целью дальнейшего роста цен на мировом рынке.

Помимо этого Назарбаев продолжает работать с Анкарой, Баку и Пекином по освоению нового маршрута транспортировки нефти и грузов через Каспий и Грузию. Всё это дополняется непрекращающимися торговыми войнами между Астаной и Москвой внутри ЕАЭС, и тем, что через Казахстан из Китая и Турции идет поток контрабанды, организованный старшим братом Елбасы – Болатом Назарбаевым.

Это еще раз говорит о том, что бонапартистские режимы не заинтересованы в развитии ЕАЭС, так как он противоречит их целям и угрожает их положению и на деле означает неминуемую политическую гегемонию Москвы и создание конфедерации на территории стран СНГ. Тем более, что иллюзорной оказалась и сама идея создания такого союза на капиталистической основе с наличием родственных и конкурирующих сырьевых держав.

Это явное противоречие должно завершиться демонтажем режима престарелого казахстанского диктатора. Данный вопрос все более и более становится актуальным и даже необходимостью, особенно на фоне примера соседнего Узбекистана…

Накопившиеся противоречия готовят свержение этого режима

Несмотря на концентрацию всей полноты власти, и активов, крот истории готовит для новоявленной монархической династии в Центральной Азии большую могильную яму.

На деле Назарбаевский режим подходит к своему концу вместе с той моделью капитализма, который возник на постсоветском пространстве. Находясь впереди контрреволюционного процесса и доведя до совершенства формы общественного строя, этот плод уже достаточно созрел для того, чтобы упасть.

Несмотря на отсутствие ярко выраженного раскола в правящем классе, как теоретически необходимого условия революционного кризиса, борьба на верху идет постоянно и обостряется по мере приближения момента введения династической системы власти. Не все представители правящих групп будут аплодировать приходу Дариги Назарбаевой и всевластию Совета безопасности, где будет вечно восседать дряхлый Елбасы.

В случае смерти суперарбитра или длительной его госпитализации, все накопившиеся противоречия и недовольство, как на верху, так и внизу, могут в одночасье вызывать взрыв и стихийное народное восстание. Причем именно народные массы будут инициаторами радикальных и коренных изменений, а не нынешние реакционные олигархи, не способные даже на дворцовый переворот.

Революция становится единственно необходимым концом этого ужаса без конца для обездоленных масс, и в тоже время надеждой для них на изменение своего социального положения. Так как только революция способна произвести справедливое перераспределение национального дохода в пользу большинства, что невозможно без радикального вмешательства в нынешние отношения собственности и власти.

То есть речь не идет, о том, чтобы объявить произвольно будущую революцию «буржуазной» и отдать ее плоды и власть одной из новых группировок капиталистов, жаждущих передела собственности и утверждения их собственного режима даже под прикрытием «демократического» фасада и под разговоры о парламентской республике.

Эта революция может быть на деле только антикапиталистической революцией и должна довести до конца те цели и лозунги, которые были выдвинуты киргизскими народными массами в апреле 2010 года.

Способствовать этому будет такой важный фактор, как наличие рабочего движения, которое неминуемо превратится в мощную политическую силу, а также наличие огромной массы безработной молодежи из числа внутренних мигрантов, проживающих в гетто крупных городов и желающих разрушения всех старых порядков.

Важно для трудящихся сразу объединиться в свою политическую партию и совместно с широкими народными массами самозанятых, безработных, внутренних мигрантов не отдать завоевания, а самим овладеть властью на местах, на производстве и в целом в стране. Тем самым параллельно проводя снизу тотальную чистку государственного аппарата и изъятие собственности из рук крупных капиталистов и землевладельцев в явочном порядке.

Это означает создание на местах новых органов и комитетов самоорганизации и самоуправления трудящихся и местных жителей. Они будут должны добиться от Временного правительства или, войдя в него через своих представителей, произвести немедленно:

— Национализацию земли и отмены Земельного Кодекса, что означает отъем миллионов гектаров у сегодняшних латифундистов, не дожидаясь созыва нового парламента или других представительных органов.

— Пересмотр и отмену всех кабальных контрактов по недропользованию, засекреченных и подписанных режимом за спиной народа, под предлогом невыплаты иностранными компаниями природной ренты с 90-х годов.

— Национализацию под рабочим контролем всей крупной промышленности, добывающих отраслей, энергетики, транспорта и всех стратегических предприятий.

Именно эти мероприятия заложат основу будущих неотвратимых политических перемен и вырвут из рук правящей семьи Назарбаевых, его подручных олигархов и латифундистов собственность, капиталы и средства производства и выбьют почву из под ног тех буржуазных группировок мечтающих сесть на опустевший трон.