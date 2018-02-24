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Московский листок

Первый вернувшийся бизнесмен сразу сел

Опубликовано 24.02.2018 в разделе комментариев 5

лондон бизнес
Первый вернувшийся бизнесмен сразу сел

Первый из собравшихся возвращаться в Россию «лондонских сидельцев» Андрей Каковкин угодил в изолятор временного содержания, правда ненадолго. По информации РИА Новости, коллега Каковкина Александр Баскаков, который не успел сбежать за границу, был осужден на шесть лет за мошенничество и в данный момент отбывает наказание в колонии.

Скрывавшийся за границей ростовский бизнесмен Андрей Каковкин был арестован и помещен в изолятор временного содержания по приезде в Россию. Каковкин находится в федеральном розыске по обвинению в присвоении 10 миллионов рублей заемных средств. Благодаря вмешательству уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, Каковкинавскоре выпустили.

«Вчера ростовского бизнесмена Андрея Каковкина отпустили к семье. Андрей одним из первых подал заявку в «лондонский список», поверил в справедливость российского правосудия и приехал сдаваться. На денежные средства Андрея Каковкина был наложен арест, поэтому вернуть их в добровольном порядке он не имел возможности. Чтобы разрешить это противоречие, Андрею необходимо было вернуться в Россию, — прокомментировал Борис Титов на своей странице в Facebook. - Нам удалось сделать так, чтобы первую свою ночь, да и последующие до суда тоже, человек провел не в тюремной камере, а со своей семье. Мы рады, что человек дома, отмечает 23 февраля. Он поверил в то, что сможет защитить свою честь и достоинство в суде, не отбывая при этом наказание в СИЗО. То, что пресса называет моим «лондонским списком», работает. Продолжение следует, ждите».

- Российский бизнесмен, по-видимому, существо иррациональное, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Или воздух Лондона так на людей действует? Это правда - пробудешь в этом городе всего несколько дней, и уже домой хочется. Однако ж лучше рыться в лондонской помойке, чем сидеть в ростовском СИЗО, мне кажется. Неужели забывается, что в России в любой момент с тобой могут сделать все, что угодно? Особенно если есть повод. Или деньги не повод? И что значит поручительство какого-то омбудсмена, прости господи? Сегодня он ручается. а завтра сам сидит. В России и решения судов, и сами законы не всегда исполняются, а что значат какие-то обещания - по сути нарушить закон? Сегодня выборы, обещания кое-как действуют, через три недели будет уже совсем другая реальность. Нет, "спизнесменов" не жалко, они сами-то сильно кого жалели? Но сама ситуация ведь предсказанная - британцы обождут, когда наши все вывезут, а потом обдерут как липку. Однако наши разве не оберут? Только у нас это происходит обычно через тюрьму, а в Лондоне всего лишь через помойку. Вопрос выбора...



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: чего вы жалуетесь?
Тут вообще делать нечего. написал 24.02.2018 14:21
Ищите приличные ресурсы. Здесь банят беспощадно и незнамо за что. Зато матюков на каждой странице - как на заборе возле пивнушки. И банщиков это не смущает: видно и сами такие. Лично я ухожу отсель, чего и вам желаю. Это не форум, а притон.
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Мы одно стадо
Евро Говнюз написал 24.02.2018 14:20
Союз нерушимый республик свободных
Сплотил навеки великий шенген
Да здравствует созданый волей олигархов
Единый могучий Евро Союз
Слався,Отечество наше свободное
Дружбы мигрантов надежный оплот
Партия Меркель-сила народная
Нас к торжеству толерантности ведет
Сквозь дым марихуаны сияло нам солнце свободы
И Сорос великий нам путь озорил
На липовое дело поднял Сорос народы
На лень и безвиз нас вдохновил
В победе бессмертных идей толерантности
Мы видим грядущее нашей страны
И голубому знамени Славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!
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(без названия)
Азер ох..щий написал 24.02.2018 13:19
Дорогой главрыд. Мне, знаете ли, глубоко плевать на прыдпринимателей (ну такая уж я скотина), но вот имеется вопрос.
Я целых 2 недели писал текст "Тайны кремлевского доклада". Полагаю, вы лично его получили (чтобы избавиться от загогулин из-за смены шрифта - приходится добавлять текст без заполнения некоторых окон, чтобы загогулины появились. Потом я их удаляю и т. д. Но вот "так далее" не вышло. Оказывается, объем текста не должен превышать 4100 символов, т. е. полутора страниц. Хотя вы регулярно угощаете пипл килотонным срачем в исполнении говнова или мухена.
Хотя не можете не знать, что помещение общественно-политической тематики в полторы страниц - невозможно в принципе.
В итоге что получается. Что я 2 недели ипал свои мозги, чтобы просветить вас? Типа усе под контролем? что будете жить так, как позволит коллективный баранов? А потом обижаетесь, когда вас вполне заслуженно называют нехорошими словами. Не говоря уже о более.. Впрочем, дело ваше. память у меня хорошая..
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(без названия)
Ытак написал 24.02.2018 12:59
Он поверил в то, что сможет защитить свою честь и достоинство в суде....
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-
Какая может быть честь и достоинство у вора, мошенника, грабителя? Еще и такого масштаба. Ее по определению не может быть. А дело все в том, что он поверил ворью, более успешному и более могущественному, которое сидит сейчас во власти и создает под себя законы, и которое может простить ему его грешки и что он сможет избежать наказание. Ну, а те, кто сидит в тюрьме за мешок картошки, украденной у соседа, смогут получить прощение?
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а вот старика Чубайса хрен посадишь.
хэ хэ написал 24.02.2018 12:08
нет у них методов против Онотоля Чубайса
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