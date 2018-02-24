Первый вернувшийся бизнесмен сразу сел

Первый из собравшихся возвращаться в Россию «лондонских сидельцев» Андрей Каковкин угодил в изолятор временного содержания, правда ненадолго. По информации РИА Новости, коллега Каковкина Александр Баскаков, который не успел сбежать за границу, был осужден на шесть лет за мошенничество и в данный момент отбывает наказание в колонии.

Скрывавшийся за границей ростовский бизнесмен Андрей Каковкин был арестован и помещен в изолятор временного содержания по приезде в Россию. Каковкин находится в федеральном розыске по обвинению в присвоении 10 миллионов рублей заемных средств. Благодаря вмешательству уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, Каковкинавскоре выпустили.

«Вчера ростовского бизнесмена Андрея Каковкина отпустили к семье. Андрей одним из первых подал заявку в «лондонский список», поверил в справедливость российского правосудия и приехал сдаваться. На денежные средства Андрея Каковкина был наложен арест, поэтому вернуть их в добровольном порядке он не имел возможности. Чтобы разрешить это противоречие, Андрею необходимо было вернуться в Россию, — прокомментировал Борис Титов на своей странице в Facebook. - Нам удалось сделать так, чтобы первую свою ночь, да и последующие до суда тоже, человек провел не в тюремной камере, а со своей семье. Мы рады, что человек дома, отмечает 23 февраля. Он поверил в то, что сможет защитить свою честь и достоинство в суде, не отбывая при этом наказание в СИЗО. То, что пресса называет моим «лондонским списком», работает. Продолжение следует, ждите».

- Российский бизнесмен, по-видимому, существо иррациональное, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Или воздух Лондона так на людей действует? Это правда - пробудешь в этом городе всего несколько дней, и уже домой хочется. Однако ж лучше рыться в лондонской помойке, чем сидеть в ростовском СИЗО, мне кажется. Неужели забывается, что в России в любой момент с тобой могут сделать все, что угодно? Особенно если есть повод. Или деньги не повод? И что значит поручительство какого-то омбудсмена, прости господи? Сегодня он ручается. а завтра сам сидит. В России и решения судов, и сами законы не всегда исполняются, а что значат какие-то обещания - по сути нарушить закон? Сегодня выборы, обещания кое-как действуют, через три недели будет уже совсем другая реальность. Нет, "спизнесменов" не жалко, они сами-то сильно кого жалели? Но сама ситуация ведь предсказанная - британцы обождут, когда наши все вывезут, а потом обдерут как липку. Однако наши разве не оберут? Только у нас это происходит обычно через тюрьму, а в Лондоне всего лишь через помойку. Вопрос выбора...