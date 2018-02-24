СБУ обвинила Россию в попытке взорвать крейсер "Украина"

Российские спецслужбы пытались взорвать дислоцированный в Николаеве ракетный крейсер "Украина", заявил замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко.

По его словам, диверсию должен был осуществить гражданин России Давид Пономарев вместе с сообщниками в 2015 году в День Конституции Украины. Цель атаки, как заявляют в СБУ, — запугивание местного населения.

Кононенко отметил, что украинским спецслужбам удалось предупредить диверсию. Кроме того, по его словам, сотрудникам СБУ удалось сорвать планы российских спецслужб по поджогу здания «Общества венгерской культуры Закарпатья». Якобы после этого Россия была вынуждена привлечь исполнителей из Евросоюза, которые в итоге это здание и подожгли.

Крейсер "Украина", строительство которого началось в 1984 году, вывели из состава ВМФ России в 1993 году и передали ВМС Украины. В 1996 году из-за проблем с финансированием проект заморозили.