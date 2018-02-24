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Московский листок

СБУ обвинила Россию в попытке взорвать крейсер "Украина"

Опубликовано 24.02.2018 в разделе комментариев 2

СБУ обвинила Россию в попытке взорвать крейсер "Украина"

Российские спецслужбы пытались взорвать дислоцированный в Николаеве ракетный крейсер "Украина", заявил замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко.

По его словам, диверсию должен был осуществить гражданин России Давид Пономарев вместе с сообщниками в 2015 году в День Конституции Украины. Цель атаки, как заявляют в СБУ, — запугивание местного населения.

Кононенко отметил, что украинским спецслужбам удалось предупредить диверсию. Кроме того, по его словам, сотрудникам СБУ удалось сорвать планы российских спецслужб по поджогу здания «Общества венгерской культуры Закарпатья». Якобы после этого Россия была вынуждена привлечь исполнителей из Евросоюза, которые в итоге это здание и подожгли.

Крейсер "Украина", строительство которого началось в 1984 году, вывели из состава ВМФ России в 1993 году и передали ВМС Украины. В 1996 году из-за проблем с финансированием проект заморозили.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
новостной поток написал 24.02.2018 14:03
Здание "Общества венгерской культуры" подожгли поляки, из организации польских нацистов, которая финансируется россией
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.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 24.02.2018 13:36
Ну и чего тут удивительного?Кацапопитеки,это такая нация кацапорылых недочеловеков деградировавших за какие то 30 лет от уровня человека,причем практически нормального(кацап сапиенс)до современного кацапопитека(недосущества человекоподобного),населяющего территорию современной кацапомойки,в которую кацапопитеки превратили бывшую Р.Ф.Дарвин дорого бы заплатил за то,что бы иметь возможность наблюдать процесс деградации "кацапа сапиенс" до уровня "кацапопитека"и описать оный процесс в своей работе "Деградация видов".Так вот эти кацапопитеки,мало того,что начали захватнические войны против соседей,нарушив ранее взятые на себя обязательства,так еще и угрожают миру ядерным апокалипсисом,при этом нарушая договора о нераспространении оружия массового уничтожения помогая таким же деградировавшим от уровня "сапиенс" до уровня человекообразных существам обзавестись ЯО и средствами доставки.Тем самым подтверждая слова Гитлера утверждавшего что...любой договор подписанный с кацапами стоит не дороже бумаги на которой этот договор написан...Вполне понятно желание соседей иметь аналогичные средства сдерживания на случай,когда кацапопитеки и им подобные недосущества окончательно лишатся рассудка.И кстати совсем не долго ждать.Вон у кацапопитеков уже утверждают,что земля плоская и стоит на 3 слонах,а те на черепахе.Вот Украина и помогает тому жде Китаю создавать авианосный флот,производить судовые турбины и боевые корабли класса крейсеров,которые в Китае назвали эсминцами типа 055.Сейчас идут переговоры о продаже собственно крейсера.У кацапопитеков это вызывает животный гнев,ибо сами кацапопитеки уничтожили все,что им досталось от живших ранее на данной территории людей(какп сапиенс)в том числе и эти самые крейсера,да еще и более мощные типа Орлан(проект 1144).Вот и пытаются взорвать. И данный комментарий удалят.Кацапопитеки они и есть кацапопитеки.
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