Тульский избирком уже отчитался о рекордной явке на выборах президента

На сайте избирательной комиссии Тульской области опубликовали данные о явке на выборы президента, которые намечены на 18 марта, сообщает Znak.com со ссылкой на телеграм-канал Дабл Ять.

Так, по данным избиркома, явка на 10 утра по всей области составила 40,05%. В лидерах оказался УИК N2411, на котором была зафиксирована явка в 77%.

В избиркоме Тульской области объяснили накладку на сайте тестированием системы ГАС "Выборы".

"В рамках подготовки к выборам Президента Российской Федерации Федеральный центр информатизации при ЦИК России проводит тренировки дня голосования. Используются разные режимы введения данных в систему ГАС «Выборы». Информация, которая ошибочно была размещена на сайте в режиме тренировки, в настоящее время удалена», - цитирует "Тульские новости" председателя избирательной комиссии Тульской области Сергея Костенко.