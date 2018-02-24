Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Тульский избирком уже отчитался о рекордной явке на выборах президента

Опубликовано 24.02.2018 в разделе комментариев 2

Тульский избирком уже отчитался о рекордной явке на выборах президента

На сайте избирательной комиссии Тульской области опубликовали данные о явке на выборы президента, которые намечены на 18 марта, сообщает Znak.com со ссылкой на телеграм-канал Дабл Ять.

Так, по данным избиркома, явка на 10 утра по всей области составила 40,05%. В лидерах оказался УИК N2411, на котором была зафиксирована явка в 77%.

В избиркоме Тульской области объяснили накладку на сайте тестированием системы ГАС "Выборы".

"В рамках подготовки к выборам Президента Российской Федерации Федеральный центр информатизации при ЦИК России проводит тренировки дня голосования. Используются разные режимы введения данных в систему ГАС «Выборы». Информация, которая ошибочно была размещена на сайте в режиме тренировки, в настоящее время удалена», - цитирует "Тульские новости" председателя избирательной комиссии Тульской области Сергея Костенко.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Мы одно стадо
Евро Говнюз написал 24.02.2018 14:27
Союз нерушимый республик свободных
Сплотил навеки великий шенген
Да здравствует созданый волей олигархов
Единый могучий Евро Союз
Слався,Отечество наше свободное
Дружбы мигрантов надежный оплот
Партия Меркель-сила народная
Нас к торжеству толерантности ведет
Сквозь дым марихуаны сияло нам солнце свободы
И Сорос великий нам путь озорил
На липовое дело поднял Сорос народы
На лень и безвиз нас вдохновил
В победе бессмертных идей толерантности
Мы видим грядущее нашей страны
И голубому знамени Славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!
Ответить
Кто бы сомневался
ну Случайный прохожий написал 24.02.2018 13:25
Сейчас пришел из Ашана,так весь магазин заклеен плакатами с призывом приходить на "выборы!"МАГАЗИН!Такого не было никогда.Так что ИМ нужна явка и они добиваются ее всеми возможными и невозможными способами.И явка эта нужна явно не для переназначения Путина.А вот для чего,можно только гадать,но не удивляйтесь,что после этих 70/70 объявят,что это было нечто большее,чем просто выборы. Плебисцит,референдум,Земский Собор-нужное подчеркнуть.И вопрос там решался соответствующий.Можно ли сомневаться,что 86% населения поддержат,а депутаты единогласно проголосуют?
P.S.Ох не зря Жириновский пел "Боже Царя храни"
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваш выбор 18 марта:
Результаты
Интернет-ТВ
"Праздничный погром" в Новокузнецке
"Праздничный погром" в Новокузнецке
24.02.2018
Андрей Колганов: Экономическая программа Грудинина - не программа коммунистов
Андрей Колганов: Экономическая программа Грудинина...
24.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
МИД РФ предрёк Украине гибель от интеграции ДНР и ЛНР (1)
Тульский избирком уже отчитался о рекордной явке на выборах президента (1)
День РККА и краснофлотца Москва встречала почти как немецих оккупантов - льдом! (0)
СБУ обвинила Россию в попытке взорвать крейсер "Украина" (2)
Первый вернувшийся бизнесмен сразу сел (5)
"Праздничный погром" в Новокузнецке (1)
Хотите увидеть будущее России через пять или десять лет - посмотрите на современный Казахстан (7)
Андрей Колганов: Экономическая программа Грудинина - не программа коммунистов (2)
Огромный регион остался без транспортного сообщения (9)
Погоня за криптовалютой привела к пожару в Томске (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: ЦАРСТВО ЗАБИТЫХ ПАССИВЦЕВ
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Три дня опохмела на пути к социализму
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Я помню в Москве было минус 42
Дарья Митина Дарья Митина: Вспoмнилoсь
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss