Тульский избирком уже отчитался о рекордной явке на выборах президента

На сайте избирательной комиссии Тульской области опубликовали данные о явке на выборы президента, которые намечены на 18 марта, сообщает Znak.com со ссылкой на телеграм-канал Дабл Ять.
Так, по данным избиркома, явка на 10 утра по всей области составила 40,05%. В лидерах оказался УИК N2411, на котором была зафиксирована явка в 77%.
В избиркоме Тульской области объяснили накладку на сайте тестированием системы ГАС "Выборы".
"В рамках подготовки к выборам Президента Российской Федерации Федеральный центр информатизации при ЦИК России проводит тренировки дня голосования. Используются разные режимы введения данных в систему ГАС «Выборы». Информация, которая ошибочно была размещена на сайте в режиме тренировки, в настоящее время удалена», - цитирует "Тульские новости" председателя избирательной комиссии Тульской области Сергея Костенко.
Евро Говнюз написал 24.02.2018 14:27
Сплотил навеки великий шенген
Да здравствует созданый волей олигархов
Единый могучий Евро Союз
Слався,Отечество наше свободное
Дружбы мигрантов надежный оплот
Партия Меркель-сила народная
Нас к торжеству толерантности ведет
Сквозь дым марихуаны сияло нам солнце свободы
И Сорос великий нам путь озорил
На липовое дело поднял Сорос народы
На лень и безвиз нас вдохновил
В победе бессмертных идей толерантности
Мы видим грядущее нашей страны
И голубому знамени Славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!
ну Случайный прохожий написал 24.02.2018 13:25
P.S.Ох не зря Жириновский пел "Боже Царя храни"