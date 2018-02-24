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Московский листок

День РККА и краснофлотца Москва встречала почти как немецих оккупантов - льдом!

Опубликовано 24.02.2018 автором Д.Чёрный в разделе комментариев 0

москва собянин ликсутов снег
День РККА и краснофлотца Москва встречала почти как немецих оккупантов - льдом!

Вы таки будете смеяться, но мы опять про снег и про уборку снега в столице. В Москве, которая получает ежегодный федеральный транш "За исполнение функций столицы", по-прежнему отвратительно убран снег - то есть не убран вовсе. Я поражаюсь, почему ещё никто из видеоблогеров не вышел и не заснял всю эту кашицу и неразбериху, которая лежит повсюду - от ЦАО до Свиблово. Кое-кто пока фиксирует этот небывалый позор просто на мобильные, фотодокументирует, так сказать, кто-то пишет на сугробах "Навальный" и их убирают немедленно (какое внезапное созвучие сезонного объекта оппозиционной фамилии! - можно попробовать и со свалками незаконными так). Но вот я лично, например, проходя по Трубецкому переулку позавчера слышал переговоры по мобильному тех, кто за снег отвечает: "Да я позвоню, скажу им, что вы два раза прошли" - вот так эти дармоеды "работают"!.. Но не надо всю вину сваливать на крайнее звено, на гастарбайтеров, на которых экономит Мосгордума, муниципалитеты и прочие инстанции ещё больших дармоедов. Если заснять все сугробы и просто заснеженные пешеходные пути - во дворах, скверах, на улицах - это достаточное основание для отставки всего правительства Москвы и Собянина впридачу.

И в этой, явно уже неразрешимой для них ситуации эти негодяи задумываются - о чём? Нет, не о привлечении квалифицированной рабочей силы, а о том, как ещё бы загрязнить и без того ужасную "экологию" (некогда тут словесно адекватничать) столицы.

Если столица получает транш "за исполнение функции столицы" и не оправдывает этих функций - что полагается сделать? Надо отобрать транш, надо чтобы из своего личного кармана платили Собянин, Ликсутов - которые не обеспечили ни парковок (даже в платном режиме), ни пешеходам не обеспечили нормальных (не говоря уже об обещанных"комфортных") условий для пути с работы домой и обратно.

Но нет же! Эта шантрапа, миллиарды летом угрохавшая на плитку и фонарики "а ля рюс" чтобы подарить нам "Москву из раньших времёнъ", думает о реагентах! Не о дворниках, не о технике для уборки снега в труднодоступных участках ЦАО, - нет, а о борьбе со льдом лёжа на диване... И их реляции да прожекты - бесят уже всех москвичей.

Столичные власти обратились к специалистам с просьбой разработать новую формулу противогололедного реагента, которым посыпают улицы. При этом будет учитываться не только состав вещества, но и его количество, требуемое для эффективного действия. (Не озаботиться ли самим москвичам приобретением противособянинского реагента?)

"Мы привлекли для разработки новой формулы реагентов [для борьбы с наледью на дорогах] институт специальный, который создаст максимально, насколько это возможно, щадящий состав для обуви", - цитирует агентство Москва мэра столицы Сергея Собянина, 22 февраля выступившего с лекцией перед студентами Российского университета транспорта (МИИТ).

Градоначальник отметил, что необходимо не только разработать новый состав, но и следить за тем, в каком количестве используются противогололедные материалы на дорогах Москвы.

"Надо сделать специальный состав. Потому, что помимо экологии нам надо, чтобы транспорт Москвы не останавливался, так как даже если мы опаздываем на один час работы с реагентами, МКАД останавливается. Так что это не блажь какая-то", - подчеркнул мэр. А уж как останавливаются пешеходы в районе Зоологической улицы или Малой Дмитровки, когда под ногами ледяные колдобины! Но там не только реагента, там ни одного дворника в радиусе метров ста. Но это, видимо, "блажь какая-то"...

На тему обработки улиц Собянин высказался после жалоб студентов на то, что реагент портит одежду и обувь, уточняет "Комсомольская правда". Мэр пояснил, что в европейских городах дороги, как правило, посыпаю поваренной солью, но в Москве используются специальные реагенты, состав которых на данный момент наиболее оптимален.

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