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Московский листок

МИД РФ предрёк Украине гибель от интеграции ДНР и ЛНР

Опубликовано 24.02.2018 в разделе комментариев 10

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МИД РФ предрёк Украине гибель от интеграции ДНР и ЛНР

МИД России объявил, что вступивший в силу закон об интеграции Донбасса грозит Украине "гибельным сценарием", Европе - нестабильностью и в целом перечеркивает минские соглашения, ориентированные на мирное урегулирование конфликта. Комментарий опубликован на официальном сайте дипломатического ведомства. Ранее российские депутаты и сенаторы называли скандальный закон "подготовкой к новой войне". В документе, подписанном президентом Украины Петром Порошенко, Россия названа "агрессором", а не подконтрольные Киеву территории - "оккупированными".

"Практическое применение этого закона грозит рисками серьезной эскалации обстановки на юго-востоке Украины. Надеемся, что ее западные кураторы отдают себе отчет в этом и сумеют употребить имеющееся у них влияние на Киев, чтобы не допустить претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности", - указывает МИД России.

"Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет. Напротив, документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения", - считают российские дипломаты.

Порошенко, считает МИД, "по сути, подписал приговор минскому "Комплексу мер". В самопровозглашенных республиках - ДНР и ЛНР - тоже недовольны принятым в Киеве законом.

"Для нас - это очередное подтверждение нежелания Киева разрешить конфликт мирным путём, явная демонстрация намерения обострять конфликт. На это же указывает и сосредоточение живой силы и вооружений на линии разграничения, значительное увеличение обстрелов со стороны Украины с момента подписания закона", - заявил "Интерфаксу" фи.о.главы МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего.

В Донецке напомнили о безальтернативности минского процесса: "Будем требовать вернуть Украину в рамки международных обязательств. Все, без исключения, причастные к урегулированию конфликта на Донбассе признают, что нет альтернативы Минским переговорам", - сообщили в совете министров ДНР.

Закон об интеграции Донбасса определяет "временно оккупированными территориями" Донецкой и Луганской области такие, над которыми вооруженные формирования Российской Федерации и "оккупационная администрация РФ" установили контроль (суша, воды, недра и воздух). Отмечается, что временная оккупация РФ территорий Украины независимо от ее продолжительности является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав. Президент Украины Петр Порошенко, который внес законопроект в Раду в октябре 2017 года, охарактеризовал его как "сигнал и для Донбасса, и для Крыма" о том, что они "неотъемлемая часть Украины", которая делает все возможное, чтобы их вернуть.

Напомним, 22 февраля глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил о создании народного трибунала, который будет заниматься оценкой военных преступлений украинских силовиков. 

Как сообщает «РИА Новости», таким образом он отреагировал на подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса. 

«Мы сделаем народный трибунал, который будет осуждать действия... руководства страны», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, какие действия предпримет ДНР в ответ на подписание Порошенко закона о реинтеграции. 

Захарченко добавил, что подписанный президентом Украины документ «узаконивает военные преступления... дает полную свободу на нарушение конституции и законов Украины».

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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
Святой Пигидий написал 24.02.2018 19:41
"МИД РФ предрек..." - в конюшню Лавруши доставили из Аргентины новую партию кокса?
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Re:
( норд - ман ) написал 24.02.2018 19:23
России придется влить в ЛДНР не один десяток млрд доларов , чтобы удерживать этот регион под контролем. Но сколько веревочке не виться , Гааги не избежать. Бойню ,устроенную в 21 веке на территории страны, отказавшейся от ядерного оружия , России никто не простит.
==================
И чекисты это сами знают.
Потому и пытаются шатать мир, где в Гааге есть для них трибунал.
Угрожая вводом в Гаагу танков. После предварительного термоядерного удара. И они - пока что технически способны это сделать.
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(без названия)
стоик1123 написал 24.02.2018 18:52
Сионисты из Киева и Москвы ссорят славян , чтобы их не привлекли к отвествестности за 100 геноцида славян?
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(без названия)
RUOP написал 24.02.2018 17:35
ЗАО "Кремль" потный от страха. Закон об интеграции-это только первый шаг,на пути к войне.
Акцыонэрам кремля надо продержаться до выбОров.День простоять-и ночь продержаться.Самым тупым уже в ЗАО,понятно-придется уходить с Донбасса, а следующим шагом- Крым,либо война.Либо-ДО,либо После. Войны,естественно. А тут выбОры,на носу.
Сейчас будут выходить на переговоры,может даже- умолять Порошенко,не форсировать активные действия.Сулить-многое,взамен- дать кусок времени, на выбОры.
Короче- полная ж-о-па. Потому как Порошенко-никто,и звать никак.Разруливают события,и задают им окраску-совсем другие люди,на другом континенте.Надо бежать в Вашингтон. А страшно. Если- на х-уй пошлют.
Отмежуются- сами решайте,мы ни причем.Продолжая командовать парадом.
Войне-быть. Военным гастарбайтерам,коридор-закон об ЧВК.В Думе уже.
Но Порошенко- на коне! Типо он решала. Чмо,он. Вернее- оба чмо,и пута,и порось.
Ну вот ребята,избыратели.Газпром вплотную вас подвел к полномасштабной войне.Хохлы будут валить всю вину за развязанный конфликт на кремль.В чем их можно поздравить.Будут спасать своих олигархов.
Кремль-будет взваливать все на хохлов. Спасать понятное дело-свою ж-о-пу.
В результате- холопы дерутся,баре богатеют еще сильнее,больше,быстрее,и круче.
Все на выборы!
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(без названия)
очевишка написал 24.02.2018 17:19
россия показала всю свою гнилую гнусную сущность
напав на Украину
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Долой диктатора П
АнтиПут написал 24.02.2018 17:13
До здравствует крах путинизма шойгизма!
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Наши высокие руководители
+Что это? написал 24.02.2018 16:51
Путин ВладимВладимыч,Мендведев Дмитрий иваныч, Сечин Игорь Иваныч, Памфилова Элла алехандровна,Зюганов Владимвольфыч, Володин Вячеслав анатольевич, Геннадий андреич жириновскис, прочие, у руля,-лавируя, ведут корабль РФ сквозь бури и рифы.
Виртуозно и не очень обходя перепятствия.
Ибо! Обстановка!
Много эмпирически. Теории затрудняют применить к реальности. Ся.
Но! Это будет преодолено, мы поддавим.
В случае. Если...
Не по нас...Против шерсти.
Но, пока не хуже, чем могло бы быть.
А как было бы? А, например, укрия.
Это+да? Нет,! И еще раз-НЕТ!!!!
А казахский стан? Да боже упаси!!!
Укрия это то, где нет НИЧЕГО. Хорошего...
Ибо, беззаконны. И беззаконие!
Вообще, аминь. И аллилуйя!
Ответить
Света, хохлопортянка , выдает желаемое за действительное
+Что это? написал 24.02.2018 16:42
Какая хааха? Это хте?
А,вот, хохлонюрнберг это будущность свет и дим с запора.
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легализует использование украинской армии против мирного населения", - считают российские дипломаты
Ха ха хахаха хахахаха хаха! написал 24.02.2018 16:32
От этого "мирного населения" уже погибло 11 000 украинцев. И ежедневно гибнет не менее одного человека. Как военнослужащих ВСУ так и гражданских. И сколько бы агитпроп россии не вбивал в головы россиян фейки о карателях с украины , эти фокусы только для внутреннего пользования. Как и заявления мид россии, донецка и прочих не имеющих значения и веса.
России придется влить в ЛДНР не один десяток млрд доларов , чтобы удерживать этот регион под контролем. Но сколько веревочке не виться , Гааги не избежать. Бойню ,устроенную в 21 веке на территории страны, отказавшейся от ядерного оружия , России никто не простит.
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Мы одно стадо
Евро Говнюз написал 24.02.2018 14:25
Союз нерушимый республик свободных
Сплотил навеки великий шенген
Да здравствует созданый волей олигархов
Единый могучий Евро Союз
Слався,Отечество наше свободное
Дружбы мигрантов надежный оплот
Партия Меркель-сила народная
Нас к торжеству толерантности ведет
Сквозь дым марихуаны сияло нам солнце свободы
И Сорос великий нам путь озорил
На липовое дело поднял Сорос народы
На лень и безвиз нас вдохновил
В победе бессмертных идей толерантности
Мы видим грядущее нашей страны
И голубому знамени Славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!
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