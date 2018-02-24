МИД РФ предрёк Украине гибель от интеграции ДНР и ЛНР

МИД России объявил, что вступивший в силу закон об интеграции Донбасса грозит Украине "гибельным сценарием", Европе - нестабильностью и в целом перечеркивает минские соглашения, ориентированные на мирное урегулирование конфликта. Комментарий опубликован на официальном сайте дипломатического ведомства. Ранее российские депутаты и сенаторы называли скандальный закон "подготовкой к новой войне". В документе, подписанном президентом Украины Петром Порошенко, Россия названа "агрессором", а не подконтрольные Киеву территории - "оккупированными".

"Практическое применение этого закона грозит рисками серьезной эскалации обстановки на юго-востоке Украины. Надеемся, что ее западные кураторы отдают себе отчет в этом и сумеют употребить имеющееся у них влияние на Киев, чтобы не допустить претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности", - указывает МИД России.

"Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет. Напротив, документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения", - считают российские дипломаты.

Порошенко, считает МИД, "по сути, подписал приговор минскому "Комплексу мер". В самопровозглашенных республиках - ДНР и ЛНР - тоже недовольны принятым в Киеве законом.

"Для нас - это очередное подтверждение нежелания Киева разрешить конфликт мирным путём, явная демонстрация намерения обострять конфликт. На это же указывает и сосредоточение живой силы и вооружений на линии разграничения, значительное увеличение обстрелов со стороны Украины с момента подписания закона", - заявил "Интерфаксу" фи.о.главы МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего.

В Донецке напомнили о безальтернативности минского процесса: "Будем требовать вернуть Украину в рамки международных обязательств. Все, без исключения, причастные к урегулированию конфликта на Донбассе признают, что нет альтернативы Минским переговорам", - сообщили в совете министров ДНР.

Закон об интеграции Донбасса определяет "временно оккупированными территориями" Донецкой и Луганской области такие, над которыми вооруженные формирования Российской Федерации и "оккупационная администрация РФ" установили контроль (суша, воды, недра и воздух). Отмечается, что временная оккупация РФ территорий Украины независимо от ее продолжительности является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав. Президент Украины Петр Порошенко, который внес законопроект в Раду в октябре 2017 года, охарактеризовал его как "сигнал и для Донбасса, и для Крыма" о том, что они "неотъемлемая часть Украины", которая делает все возможное, чтобы их вернуть.

Напомним, 22 февраля глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил о создании народного трибунала, который будет заниматься оценкой военных преступлений украинских силовиков.

Как сообщает «РИА Новости», таким образом он отреагировал на подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса.

«Мы сделаем народный трибунал, который будет осуждать действия... руководства страны», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, какие действия предпримет ДНР в ответ на подписание Порошенко закона о реинтеграции.

Захарченко добавил, что подписанный президентом Украины документ «узаконивает военные преступления... дает полную свободу на нарушение конституции и законов Украины».

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