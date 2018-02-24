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Джессика Форд второй раз пыталась прорваться в Белый дом, вооружившись авто и пистолетом

Опубликовано 24.02.2018 в разделе комментариев 1

сша трамп
Джессика Форд второй раз пыталась прорваться в Белый дом, вооружившись авто и пистолетом

Американка на автомобиле умышленно врезалась в заграждение у Белого дома. Fox News со ссылкой на данные полиции сообщает, что у женщины "проблемы с психикой", и ранее ее неоднократно задерживали поблизости от резиденции президента США.

За рулем автомобиля была 35-летняя жительница штата Теннесси Джессика Форд. Нарушительница не пыталась причинить кому-либо вред, ее автомобиль двигался на низкой скорости. При этом в руке у женщины был замечен пистолет. Оружие не было направлено на представителей властей. Форд не выполнила требование положить пистолет на землю, блюстители закона забрали у нее оружие силой, передает ТАСС.

В связи с инцидентом входы в Белый дом были временно перекрыты. Форд не удалось проникнуть на территорию резиденции президента США. Секретная служба, отвечающая за охрану первых лиц государства, передала Форд полиции, женщине уже предъявлены обвинения.

По сведениям телеканала, в 2017 году Форд пыталась перелезть ограду Белого дома. После этого ей было предписано не приближаться к зданию. Она нарушила данный запрет, за это ее приговорили к заключению на 4 месяца. Позже наказание было заменено на пребывание под особым надзором властей в течение года.

Напомним, на неделе был подобный инцидент, но с летальным исходом в Черногории. Неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в здание посольства США в столице Черногории Подгорице, а затем подорвал себя. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters. По его данным, инцидент произошел незадолго до полуночи в среду, 21 февраля. Портал Analitika.me сообщает, что местные жители слышали два взрыва. 

Сотрудник полиции заявил, что "произошел инцидент". Других подробностей он не привел. 

Сайт Cafe del Montenegro сообщает, что в результате происшествия как минимум один человек - сам нападавший - погиб. По данным полиции, взрывное устройство, которое он кинул в здание дипмиссии, было ручной гранатой. Мотивы нападавшего пока не ясны. Ведется расследование.

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Наш дом Российская федерация написал 24.02.2018 23:00
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