Национальный Лидер придумал, как нам реорганизовать РАН - к ним (чертям собачьим)

Президент РФ Владимир Путин в субботу внес в Госдуму законопроект "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты", передает "Интерфакс". Особо выделены исследования РАН "в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства".

Как говорится в пояснительной записке, проект федерального закона разработан в целях совершенствования законодательства, регламентирующего деятельность РАН, с учетом проведенной реформы академического сектора науки.

РАН должна обеспечить "прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации" и обеспечить научно-методическое руководств в вузах. Академия также проводит за счет бюджета фундаментальные и поисковые научные исследования, в том числе "в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства".

Помимо прочего, законопроектом предусматривается участие РАН в организации и обеспечении научно-просветительской деятельности. Кроме того, предлагается установить, что решения о реорганизации, ликвидации, изменении типа организаций, переданных в ведение федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного правительством РФ, принимаются по согласованию с Российской академией наук, говорится в документе. Законопроектом предусматривается уточнение некоторых положений, касающихся назначения руководителей таких организаций.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- То, что РАН давно кастрирована - это уже вроде бы и не обсуждается, это за кадром. Создание ФАНО и было по сути такой операцией, последствия которой - вот как раз там, на местах, где Путин и пытается регламентировать реогранизацию (часто - уничтожение НИИ или всего того, что было в ведении РАН). Мало кто знает, но например по этой филькиной грамоте Дворковича о создании ФАНО при РАН (это как бы МТС при колхозах - но наоборот, капитализму служащая "новация") - от СО РАН (сибирской организации) одномоментно отпали все её детские сады. Которые, конечно, не были тотчас перепрофилированы - просто многие стали тихонечко частными детскими садами, вследствие чего быстро взлетела плата родительская за сад, а "образовательные услуги" (ещё одно мерзкое слово реформаторов) остались теми же самыми. Далее, а что от академической, большой науки ждёт этот обнаглевший олигархат - конкретно говоря, силовигархия? "Прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития РФ" - а что тут прогнозировать? Дальнейшее сырьево-придаточное бытие - и ничего нового. Ну, разве что ещё надо охранять границы доставшейся околопутинским миллиардерам нефтегазовой делянки - вот для этого и упоминание оборонно-промышленного комплекса. Те НИИ, что не вписались в эту ущербную модель - давно уже умерли или работают на грантодателей... Да, и там есть что "реорганизовать" - но только в сторону уничтожения, конечно же. Ведь и имущества там ещё полно - связанного с наукой, а это всегда большущие деньги... В общем, как начали с помощью ФАНО и ситемы госгрантов убивать советскую науку - так теперь и продолжают, но под "прямым руководством". Ибо у правящего-то класса нет никакого будущего - и у науки при нём быть не может.