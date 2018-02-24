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Московский листок

Национальный Лидер придумал, как нам реорганизовать РАН - к ним (чертям собачьим)

Опубликовано 24.02.2018 в разделе комментариев 18

кризис наука силовигархия сырьеваяимперия ран фано
Национальный Лидер придумал, как нам реорганизовать РАН - к ним (чертям собачьим)

Президент РФ Владимир Путин в субботу внес в Госдуму законопроект "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты", передает "Интерфакс". Особо выделены исследования РАН "в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства".

Как говорится в пояснительной записке, проект федерального закона разработан в целях совершенствования законодательства, регламентирующего деятельность РАН, с учетом проведенной реформы академического сектора науки.

РАН должна обеспечить "прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации" и обеспечить научно-методическое руководств в вузах. Академия также проводит за счет бюджета фундаментальные и поисковые научные исследования, в том числе "в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства".

Помимо прочего, законопроектом предусматривается участие РАН в организации и обеспечении научно-просветительской деятельности. Кроме того, предлагается установить, что решения о реорганизации, ликвидации, изменении типа организаций, переданных в ведение федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного правительством РФ, принимаются по согласованию с Российской академией наук, говорится в документе. Законопроектом предусматривается уточнение некоторых положений, касающихся назначения руководителей таких организаций.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- То, что РАН давно кастрирована - это уже вроде бы и не обсуждается, это за кадром. Создание ФАНО и было по сути такой операцией, последствия которой - вот как раз там, на местах, где Путин и пытается регламентировать реогранизацию (часто - уничтожение НИИ или всего того, что было в ведении РАН). Мало кто знает, но например по этой филькиной грамоте Дворковича о создании ФАНО при РАН (это как бы МТС при колхозах - но наоборот, капитализму служащая "новация") - от СО РАН (сибирской организации) одномоментно отпали все её детские сады. Которые, конечно, не были тотчас перепрофилированы - просто многие стали тихонечко частными детскими садами, вследствие чего быстро взлетела плата родительская за сад, а "образовательные услуги" (ещё одно мерзкое слово реформаторов) остались теми же самыми. Далее, а что от академической, большой науки ждёт этот обнаглевший олигархат - конкретно говоря, силовигархия? "Прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития РФ" - а что тут прогнозировать? Дальнейшее сырьево-придаточное бытие - и ничего нового. Ну, разве что ещё надо охранять границы доставшейся околопутинским миллиардерам нефтегазовой делянки - вот для этого и упоминание оборонно-промышленного комплекса. Те НИИ, что не вписались в эту ущербную модель - давно уже умерли или работают на грантодателей... Да, и там есть что "реорганизовать" - но только в сторону уничтожения, конечно же. Ведь и имущества там ещё полно - связанного с наукой, а это всегда большущие деньги... В общем, как начали с помощью ФАНО и ситемы госгрантов убивать советскую науку - так теперь и продолжают, но под "прямым руководством". Ибо у правящего-то класса нет никакого будущего - и у науки при нём быть не может.



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Всего комментариев к статье: 18
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Re: Re: ( морд - ман-да-во-шка)
столик 666 написал 25.02.2018 01:07
кошерное блеяние Ымбецила забавляет
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Вопрос пойду ли я за него голосовать
Проголосую за Грудинина написал 25.02.2018 01:03
Америкосы сняли флаг, Путин не ответил, МОК и ВАДА лишили гимна,флага и отстранили спортсменов, Путин не ответил, Турки сбили самолет Путин не ответил, "отделались помидорами".Хохлы который год над Русскими издеваются Путин не реагирует. Вопрос пойду ли я за него голосовать, ответ нет! Проголосую за Грудинина!&#65279;
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Re: (морд-*****)-это ДмЫтрЫй из ЗапорЫрожЫя?
:) написал 25.02.2018 01:00
такой же тупой гнусавый обрезанец с параноей 1й степени
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Re: ( норд - ман )
La Terrible написал 25.02.2018 00:43
"Совковая наука - не дала вообще НИЧЕГО своего.
А что было - тыренное-копированное.
В-основном, копированное криво."
_________________________________________________________________
Наглое брехло, а все космические и военные наработки - тоже потыренные, да?
Что-то твои хваленые, якобы,"первородители-первооснователи" ни в космосе, ни в военке "совок" не переплюнули, а после 1991 года только хапали и хапали, как ты сбрехнул, "свое же потыренное" - во идиоты, правда? Прямо одного с тобой уровня.
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(без названия)
не сцы! написал 25.02.2018 00:15
фашистское новообразовение - пидоРасию уничтожим!
фашистских прихвостней, которые мечтают ползать подо всеми столами на московии, подбирая объедки и плевки в свои рыла - вышвырнем в сибирскую глухомань!
Вы *****, еще за убийства своих граждан в Чечне не ответили, так, что гибель будет долгой, мучительной, но справедливой!
Все ***** болжны прочувствовать глубину ужаса того, что укроены сотворили с некогда богатейшей Республикой Советского Союза.
И за оккупацию Украины отвечать будете, еще и вашим детям достанется ваши долги оплачивать, мразота вы фашистская!
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Re: РЕ
Тов Тамсямский написал 24.02.2018 23:00
Не знаю как сталинизм, но кто-то тут явно из психушки вернулся раньше времени...
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Понравился коммент:
+Что это? написал 24.02.2018 21:40
Re: Кучма: Украинского государства не существует, и никогда не было.
25.06.17, 14:00
Ээээ, нет!
Фашистское, нацистское образование должно быть загнанно в каменный век!
Представители свино-рейха должны ползать подо всеми столами на Западе подбирая объедки и плевки в свои рыла.
Кучма, это пока не днище! Днище будет тогда, когда ты мразина, свалишь из бывшей Укроены раздираемой Гражданской войной!
Вы *****, еще за убийства своих граждан в Донецке и Лугансе не ответили, так, что гибель будет долгой, мучительной, но справедливой!
Все ***** болжны прочувствовать глубину ужаса того, что укроены сотворили с некогда богатейшей Республикой Советского Союза.
Ответить
Re: Кучма заявил, что Украина никогда не была полноценным государством
Не надежный?Слухай его на мове. написал 24.02.2018 21:30
https://yandex.ru/video/touch/search?text=%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC&path=wizard&noreask=1&filmId=6957148595121084002&reqid=1519496835113203-217098428350980667142290-sas1-5638-V-TCH
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(без названия)
вах вах вах написал 24.02.2018 21:21
mail.ru - такой надежный источник )))))
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Кучма заявил, что Украина никогда не была полноценным государством
+Что это? написал 24.02.2018 21:01
https://news.mail.ru/politics/32660557/?frommail=1
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Re: Re: копипасте свете
+Что это? написал 24.02.2018 19:52
Ты, г н и д а, о копипасте можешь вешать лапшу школярам, а не тем, кто работал в науке, промышленности или сельхозе до 1991.
Я ,может, и атеист...Но, в таких случаях молю бога, если он есть, чтоб он наказал тебя- подлую г н и д у и лжеца...Тебя твоих мерзких родителей и отвратное потомство...
Я молю Бога, чтоб он был для этого случая. Чтобы он воздал тебе , по донок. И не через годы...А как можно скорее.
За что? Ты сам знаешь-кто за что...
Чтоб ты сдох. Га дина. Как можно более медленно и мученически.
А меня ,Бог, прости, за эти пожелания....
Да будет так!
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(без названия)
стоик1123 написал 24.02.2018 19:20
Отдать сортиного Карлика в президенты США это погубить Великий Американский Народ?
Только русские способны пережить сионистов-преступников Троцкого, Кагановича, Андропова , Примакова...?
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Re:
( норд - ман ) написал 24.02.2018 19:16
В той же науке. Где лагеря для ученых?
Решил задачку- получил пайку. Не изобрел за сутки ничего - выбили зубы. Каждому решившему задачку - по потребностям. Не решившему - отбить по возможности все что можно.
Вот только кто и о чем будет ставить задачи? ФСБ?
=================
Все эти задачи чекистами уже давно поставлены и реализуются ими-же.
Это и есть анти-цивилизация - ГУЛАГ.
Быдлу - не дано рулить.
Ответить
Re:
( норд - ман ) написал 24.02.2018 19:13
Козлы хотят все хапнуть по дешевке и сказочно обогатиться за чужой счет.
Т.е. ученые годами и десятилетиями разрабатывали какие-то технологии, продукты, зачастую за свои средства и за счет запаса СССР,
=================
Это сказка.
Я в промышленности не видел никаких "советских технологий", кроме копи-паста немецкого-трофейного и немного американского-послевоенного.
Совковая наука - не дала вообще НИЧЕГО своего.
А что было - тыренное-копированное.
В-основном, копированное криво.
...
==================
а тут появляются всякие ФАНО и начинают требовать супер-пупер инноваций "вотпрямщас", торгуя при этом направо и налево имуществом, не ими созданным, сохраненным и преумноженным. А хе-хе не хо-хо будет? Нашли дураков, ага, за подачку с барского стола "пахать на галерах" - для этого высокопоставленные "рабы" имеются, их и пользуйте.
==================
Вы не понимаете разницы между фундаментальной и прикладной наукой.
Вы также не понимаете РЕАЛЬНОСТИ.
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(без названия)
La Terrible написал 24.02.2018 18:32
Козлы хотят все хапнуть по дешевке и сказочно обогатиться за чужой счет.
Т.е. ученые годами и десятилетиями разрабатывали какие-то технологии, продукты, зачастую за свои средства и за счет запаса СССР, а тут появляются всякие ФАНО и начинают требовать супер-пупер инноваций "вотпрямщас", торгуя при этом направо и налево имуществом, не ими созданным, сохраненным и преумноженным. А хе-хе не хо-хо будет? Нашли дураков, ага, за подачку с барского стола "пахать на галерах" - для этого высокопоставленные "рабы" имеются, их и пользуйте.
Ответить
Национальный лидэр рулит.
+Что это? написал 24.02.2018 18:15
Не просто. В шторм. Без лоции. С командой безнадежных пессимистов.
Поэтому, нужна оптимизация.
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(без названия)
Не.Сталинизм еще не вернулся. написал 24.02.2018 17:23
В той же науке. Где лагеря для ученых?
Решил задачку- получил пайку. Не изобрел за сутки ничего - выбили зубы. Каждому решившему задачку - по потребностям. Не решившему - отбить по возможности все что можно.
Вот только кто и о чем будет ставить задачи? ФСБ?
Ответить
РЕ
( норд - ман ) написал 24.02.2018 17:16
Давно пора осознать, что в РФ-ии де-факто возрожден нео-сталинизм.
У руля - чекист.
Возрождены ГУЛАГ-и, работающие на чекистов и их "кремлевских счетчиков".
Возрожден Голодомор.
И опять - война со всем нормальным миром.
Сталинизм вернулся.
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