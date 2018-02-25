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Московский листок

Роман с кокаином

Опубликовано 25.02.2018 автором в разделе комментариев 1

рф мид кокаин
Роман с кокаином

Очень меня беспокоит история с арестом сотен киллограм кокса в российском посольстве в Аргентине. Если кокаин вовремя в Москву не подвезут - вся путинская система рассыпется как карточный домик.

Машина ТВ-пропаганды без кокаина заглохнет, как автомобиль без горючего. Кто же на трезвую голову будет весь этот бред сочинять, нести, орать, собачиться и в драку лезть? Минобороны без кокса тоже нельзя, а то протрезвевшие вояки поймут куда вляпались и драпанут из Сирии и Донбасса. Да и МИДу допинг нужен, как без него так нагло врать и хамить.

Пока чиновники под кокаином, им санкции не страшны. Назло врагам помидоры и яблоки бульдозерами давят.

Ничего не напоминает? Из медицинского справочника: «Кокаин дает самоуверенность. Человек ощущает себя во всем правым, все, что он делает – это единственно верные действия. Хорошо, что в подобном состоянии кокаинисты не способны довести начатое до логического завершения, иначе неразумные идеи и поступки, подкрепленные бредом величия и миссии, могли бы привести к весьма плачевным последствиям».

Так это же психологический портрет российской верхушки во главе с Путиным! Есть такое ощущение, что все важнейшие решения последних лет она принимала под коксом.

Самые страшные для российской элиты санкции - перекрыть поставки ей кокаина.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!QQQJA-TOTBOG-JASNO!!!&& написал 25.02.2018 02:01
"Ничего не напоминает? Из медицинского справочника: &#171;Кокаин дает самоуверенность. Человек ощущает себя во всем правым, все, что он делает &#8211; это единственно верные действия. Хорошо, что в подобном состоянии кокаинисты не способны довести начатое до логического завершения, иначе неразумные идеи и поступки, подкрепленные бредом величия и миссии, могли бы привести к весьма плачевным последствиям&#187;.
Так это же психологический портрет российской верхушки во главе с Путиным!"
- Гы-гы! Что самое интересное, автор этой писанины, выставленной на "левом" сайте, слово в слово повторяет пропаганду ебаныхротлибералоиправозащитников из амеропитекии - то таки да... "Саддам - сумасшедший диктатор!" Каддафи - сумасшедший диктатор!&#8470;" "Ким Чен Ир сумасшедший диктатор!" Таки почему? Таки сатанизация руководсва неугодных стран применяется амеропитеками их таки холуями для подготовки уничтожения этих стран - то таки да! Не ловим ворон! Амеры уже на подходе - это опасно! То таки да!
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