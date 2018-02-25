Украинские пираты захватили африканское судно

Танзанийское судно Sky moon, которое в конце 2016 за визит в Крым без разрешения Киева, задержали сотрудники Госпогранслужбы, будет передано Военно-морским силам Украины. Об этом со ссылкой на заместителя военного прокурора Южного региона Романа Мрочко сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Судно было задержано в ноябре 2016 года в международных водах на Дунае. Экипаж судна оказывал сопротивление, поэтому досмотровой группе пришлось высаживаться на борт на ходу.

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Если кто не понял - это называется пиратством. Чего в Черном море не случалось века с 17-го, когда запорожские казаки промышляли на своих чайках на предмет поживиться чем у турок и прочих местных прибрежных народов.

Ну представим себе, какой-то негр из Танзании - обязан он разбираться в хитросплетениях украинской политики? Что там за законы они напринимали в своем диком холодном Киеве, до которого от приличной Африки и не доберешься никак...

Зашли мужики в Крым, заправились - какое им вообще за дело до того, чей Крым?

Потом заходят они в устье Дуная, причем не на Украину плывут, а в Молдавию - и они прекрасно помнят, что в международном праве порядок судоходства по Дунаю (так называемый «режим Дуная») впервые был установлен аж австро-турецким договором 1616 года. 18 августа 1948 года СССР, Болгария, Венгрия, Румыния, Чехословакия и Югославия на Белградской конференции подписали новую конвенцию о режиме Дуная. Согласно ей, навигация на Дунае должна быть открыта для гражданских и торговых судов всех государств.

И вот тут-то на них и нападают украинские пираты! Пользуясь тем, что один берег Дуная в нижнем течении - украинский. Вот с него они и десантируются на бедную танзанийскую баржу и берут ее на абордаж!

Ну а дальше, понятно, пиратский суд в пиратском городе Одессе приговаривает судно у африканцев конфисковать и передать его военно-морскому пиратскому флоту.

Что в таком случае должны делать военно-морские силы приличных государств? Правильно - отлавливать пиратов и вешать их на реях. Это закон такой, международный, даже европейский я бы сказал.

Вместо этого США усиливают свое присутствие в Черном море на два ракетных крейсера - под предлогом безопасности судоходства. Но вы думаете, они борются с украинскими пиратами, возвращают танзанийское судно законному владельцу? Ничуть не бывало! Они защищают пиратов!

Зачем ударные корабли США у границ РФ?

Может быть, что-то предпринимает российский флот? Ничего подобного! А российский верховный главнокомандующий даже предлагает передать пиратам ранее отобранные у них военные корабли!

Понятно, что теперь ни одно нормальное судно не станет без крайней нужды пользоваться пиратскими портами. Но как быть с Дунаем, в устье которого пираты под видом пограничной стражи захватывают суда?

Впрочем, это уже проблемы тех 10 европейских государств, которые расположены на берегах Дуная, в устье которого засели украинские пираты.

На российском побережье пиратов пока нет.

Анатолий Баранов