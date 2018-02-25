23 февраля. Бездомный полк без красного знамени

23 февраля 2018 года перед зданием Министерства обороны на Фрунзенской набережной 22 прошел сход инициативной группы военных «Бездомный полк».

Перед началом общего мероприятия один из участников пытался развернуть перед зданием красное знамя. Для того, чтобы избежать трений с законом, акцию запланировали в форме одиночного пикета. Однако подошедшие правоохранители твердо и настоятельно объяснили человеку, что день создания Красной Армии, это не тот день, в которой стоит разворачивать знамя Красной Армии, в особенности перед зданием штаба, когда-то бывшего штабом Красной Армии.

Причина, по которой протестующие собрались, достаточно проста. Все они должны были быть обеспечены квартирами по программе обеспечения жильем военнослужащих. Дома, предназначенные для их проживания, уже практически были построены. Многие из них уже въехали (если верить документам), но… Но на практике строительство домов на ул. Левобережной остановилось на последней стадии и так стояло несколько лет. После акций протеста часть домов (не все) были достроены и заселены, часть стоят. А чиновники из Министерства обороны предлагают людям, которые не могут ждать, жильё далеко за МКАДом.

По мнению многих бывших военных именно для этого строительство и было приостановлено жуликоватыми чиновниками практически перед завершением.

Чтобы отсеять побольше тех, кто получил это жильё по закону, а затем перераспределить «освободившуюся» жилплощадь наиболее выгодно для себя образом.