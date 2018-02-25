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Московский листок

23 февраля. Бездомный полк без красного знамени

Опубликовано 25.02.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 5

жилье военные
23 февраля. Бездомный полк без красного знамени

23 февраля 2018 года перед зданием Министерства обороны на Фрунзенской набережной 22 прошел сход инициативной группы военных «Бездомный полк».

Перед началом общего мероприятия один из участников пытался развернуть перед зданием красное знамя. Для того, чтобы избежать трений с законом, акцию запланировали в форме одиночного пикета. Однако подошедшие правоохранители твердо и настоятельно объяснили человеку, что день создания Красной Армии, это не тот день, в которой стоит разворачивать знамя Красной Армии, в особенности перед зданием штаба, когда-то бывшего штабом Красной Армии.

Причина, по которой протестующие собрались, достаточно проста. Все они должны были быть обеспечены квартирами по программе обеспечения жильем военнослужащих. Дома, предназначенные для их проживания, уже практически были построены. Многие из них уже въехали (если верить документам), но… Но на практике строительство домов на ул. Левобережной остановилось на последней стадии и так стояло несколько лет. После акций протеста часть домов (не все) были достроены и заселены, часть стоят. А чиновники из Министерства обороны предлагают людям, которые не могут ждать, жильё далеко за МКАДом.

По мнению многих бывших военных именно для этого строительство и было приостановлено жуликоватыми чиновниками практически перед завершением.

Чтобы отсеять побольше тех, кто получил это жильё по закону, а затем перераспределить «освободившуюся» жилплощадь наиболее выгодно для себя образом.



Рейтинг:   4.64,  Голосов: 11
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Всего комментариев к статье: 5
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Re: А где эти НАЕМНИКИ (профессиАнальные ''защитники'') пикетировали в августе и декабре 1991г. и
таки написал 25.02.2018 13:48
кто где, лично на Кутузовском и на Фрунзенской той тоже. В 1993 капитан-лейтенант Остапенко вооруженный только ПМ на грузовике с матросами пытался выехать из Ногинска на помощь ВС. Был предан своим командиром к1р Сидоренко и убит подло омоновцами при подъезде к Москве его подчиненные многие были ранены. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ. А вы где были?
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doreengy11
doreengy11 написал 25.02.2018 12:54
Chit my altered project
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(без названия)
Святой Пигидий написал 25.02.2018 11:03
Кстати... путлеровский подельник зверек Кадыркин в очередной раз разразился проклятиями в адрес Сталина. Никто не скажет, какова реакция на эти проклятия со стороны православненького папаши Зю, который называет себя коммунистом, со стороны некоего Грудинина, со стороны "товарища Максима" (забываю фамилию этого бобика по вызову)? Просто интересно...
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все зло в мордоре - из за погононосцев
каратели и рабы написал 25.02.2018 10:44
уголовники садисты в погонах - убивают по 5 млн в год - русских людей, за годы упырей (последние 30 лет) - В ПОГАНОЙ УБИТО - БОЛЕЕ 70 МЛН ЧЕЛОВЕК. 70 млн русских людей - уничтожили псы в гитлеровских погонах кремлевской крысы. после 18 будут убиты еще 30 млн, а потом неизбежная война, голод, мор, массовые людоедства. и распад мордора на сотни и тысячи маленьких концлагерей - где людей будут насиловать пытать и ЕСТЬ - в прямом смысле слова. есть пытать насиловать - будут уголовники в погонах - те кто сегодня служит крысокарлику. потом эту гитлеровскую армию садистов и убийц - будут убивать китайские войска. так же внесут свою лепту в уничтожение гитлеровской погононосной армии уголовников - турки, японцы, украинцы, и многие народы мира - ПОКА МОРДОР ЖИВ - ЗЛО БУДЕТ ПРАВИТЬ МИРОМ.
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А где эти НАЕМНИКИ (профессиАнальные ''защитники'') пикетировали в августе и декабре 1991г. и
сентябре-октябре написал 25.02.2018 10:33
1993 г.?
За ''серебренниками'' пришли?
Все - в сад! Гефсиманский...
Только пусть веревки новые захватят. Старая оборвалась...
_
13-й апостол
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