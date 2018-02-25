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Московский листок

В "замирённой" Путинской Россией Сирии Совбез ООН установил месячное перемирие

Опубликовано 25.02.2018 в разделе комментариев 6

оон сирия
В "замирённой" Путинской Россией Сирии Совбез ООН установил месячное перемирие

Совет безопасности ООН в субботу вечером единогласно принял резолюцию о 30-дневном прекращении огня на всей территории Сирии и последующем проведении гуманитарных операций. Как сообщает агентство Reuters, документ поддержали все 15 государств, входящие в Совбез. Между тем в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека утверждают, что сразу после голосования один из самых проблемных регионов страны - Восточная Гута - подвергся масштабным обстрелам.

Согласно обновленному варианту резолюции, с которым ознакомился "Интерфакс", "от всех сторон конфликта требуется безотлагательно прекратить боевые действия, срочно приступить к взаимодействию в целях полного и всеобъемлющего выполнения этого требования всеми сторонами для установления продолжительной гуманитарной паузы сроком минимум в 30 дней на территории Сирии и обеспечить безопасную, беспрепятственную и устойчивую доставку гумпомощи и услуг, а также медицинскую эвакуацию тяжелобольных и раненых".

В документе отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против запрещенных в России "Исламского государства", "Аль-Каиды", "Джебхат ан-Нусры" и связанных с ними группировок и лиц.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя после принятия документа Совбезом заявил, что Россия не допустит произвольной интерпретации резолюции. "Хотел бы выразить глубокую тревогу в связи с публичными заявлениями отдельных официальных лиц США, выступающих с угрозами агрессии против суверенной Сирии. Сразу предупреждаем, мы не допустим произвольной интерпретации только что принятой резолюции", - цитирует его РИА "Новости".

Постпред США Никки Хейли, в свою очередь, обвинила Россию в затягивании принятия документа. "Люди в Сирии не должны гибнуть в ожидании инструкций, которые российская делегация получит из Москвы или обсудит результаты с сирийской стороной. Почему Совет это допускает?", - возмутилась Хейли.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека спустя несколько минут после голосования Совбеза объявил, что Восточную Гуту обстреляли самолеты правительственных сил и союзников режима президента Башара Асада. Правозащитники подчеркнули, что ожесточенная военная операция в этом регионе проводится уже неделю.

Соединенные Штаты обвинили Россию и режим президента Сирии Башара Асада в гибели мирных жителей в Восточной Гуте. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, особую обеспокоенность в Вашингтоне вызывают целенаправленное уничтожение медицинских учреждений в регионе и постоянное использование тактики осады, которая приводит к голоду населения и препятствует доступу к гуманитарной помощи.

"Мы выражаем соболезнования семьям погибших и раненых и призываем международное сообщество осудить эти ужасные нападения. Мы в полной мере поддерживаем призыв ООН прекратить насилие с тем, чтобы обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарных грузов и крайне необходимые медицинские эвакуации гражданских лиц", - говорится в письменном обращении Сандерс (цитата по ТАСС). 

Представитель американской администрации также призвала Россию и ее партнеров "выполнять свои обязательства в отношении зон деэскалации, особенно в Восточной Гуте, и прекратить нападения на гражданских лиц в Сирии". "Асад и его достойный решительного осуждения режим должны прекратить совершать злодеяния", - подчеркнула Сандерс.

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Всего комментариев к статье: 6
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Харю в кровищу- и сразу понятливые становятся
Samostroi написал 25.02.2018 12:23
Ну еще раз подтверждение аксиомы- сша понимают только удар по яйцам. И еще до них быстрей доходит,когда вместе с ударом по яйцам им еще в харю скажут "МОЖЕ ГОВНО ЖРАТЬ ПО ПОВОДЦУ "ААХ УБИЛИ АХ БОЛЬНИЧКА АХ ШКОЛЫ" То есть когда понимают ,что жидовские сопли давят их самих.
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говорить с залупутинской зомбо быдлотой - опускаться до уровня клопов
ИГИЛ создали ФСЖБшники написал 25.02.2018 11:46
как и хезболу и многие другие террор организации. в сирии асады захватили власть как и в мордоре крысокарлики. на украину уголовников в погонах и без - тоже пригласил законннно избранный резидент? в корею, в анголу, в испанию, в югославию, в алжир, во вьетнам - тоже пригласили поганых уголовников в погонах гитлеровского кремля. ты зомбычок - малолеткам в детсаду рассказывай про великих быдловоинов мордор-кущевки, приглашенных СПАСАТЬ (бомбить) города СИРИИИ, от упыря асада. а самолетики ваши дегенерат - все равно что танки Т-34 - дерьмо и фуфло надувное. скоро вам твари - будет кукан. ГОЛОД И МАССОВЫЕ ЛЮДОЕДСТВА В ПОГАНОЙ НЕИЗБЕЖНЫ.
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Re: Ликбез для скакуаса
Пофигист 180 написал 25.02.2018 10:55
После ликбеза, я думаю что скакуас понял, что хоть иногда и думать надо, а не только всю жизнь по Украине скакать.
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Ликбез для скакуаса
Пофигист 180 написал 25.02.2018 10:52
Есть такая страна Сирия и есть там законно избранный президент Башар Асад. Так вот Россию на помощь для борьбы с террористами и позвал законный президент Сирии.
США в Сирию никто не звал, они там незаконно, вот потому им следует уйти из Сирии, иначе их там будут уничтожать как незваных гостей.
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империя уголовников - спрашивает - ЧТО ДЕЛАЮТ СОЛДАТЫ США - в сирии?
а что там делают рашкознские зомбобыдлорабы написал 25.02.2018 09:45
мордор-кущевка - самое поганое место на планете - где быдлозверьем командуют людоеды в погонах.
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По теме
Пофигист 180 написал 25.02.2018 08:41
"Су-57 сравняли с землей Восточную Гуту вместе с американскими оккупантами, которых там нет - около 2000 джи-ай из ЧВК США останутся в земле Сирии навсегда...
По данным сирийских СМИ, в Сирии сейчас находиться уже четыре Су-57, которые дружно сравняли с землей восточную Гуту вместе с американскими солдатами, отмечает портал wh24. Также сирийские СМИ пишут, что в Восточной Гуте находилось до 2000 американских солдат в составе так называемых ЧВК, к этой цифре нужно прибавить еще и натовских солдат, которые непонятно что там делают. Американских боевиков и террористов нужно считать отдельно, их погибло намного больше.
Теперь уже никто не сомневается, что это месть за русских ребят, которые погибли в результате американского обстрела несколько дней назад.
Госдеп пытался дозвониться до Москвы, но там никто не отвечает. Как сказал Лавров в Мюнхене: время переговоров прошло, пришло время возмездия. И это действительно так, терпеть выходки США ни в Сирии, ни другом месте Россия больше не собирается. И поверьте мне, сейчас в Гуте покруче, чем в Сталинграде. Оттуда не выйдет ни один живой американский солдат.
Госдеп уже заявил, что ему абсолютно нечего противопоставить СУ-57 в воздушном пространстве в Сирии, этот истребитель наиболее совершенный среди других истребителей мира, и это становиться очень большой головной болью американских генералов. Больше им уже сказать нечего, им остается только молча наблюдать.
Су-57 может в двух своих отсеках нести две бомбы по 1500 кг каждая. Пара соответственно - четыре 4Х1500=6 тонн бомб. Причем доставить эту мощь пара истребителей сможет на скорости 2 Маха - более 2000 км/ч...
Четыре бомбы по 1,5 тонны - это половина квадратного километра в хлам. Один удар и нет одной незаконной базы в Сирии."
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