В "замирённой" Путинской Россией Сирии Совбез ООН установил месячное перемирие

Совет безопасности ООН в субботу вечером единогласно принял резолюцию о 30-дневном прекращении огня на всей территории Сирии и последующем проведении гуманитарных операций. Как сообщает агентство Reuters, документ поддержали все 15 государств, входящие в Совбез. Между тем в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека утверждают, что сразу после голосования один из самых проблемных регионов страны - Восточная Гута - подвергся масштабным обстрелам.

Согласно обновленному варианту резолюции, с которым ознакомился "Интерфакс", "от всех сторон конфликта требуется безотлагательно прекратить боевые действия, срочно приступить к взаимодействию в целях полного и всеобъемлющего выполнения этого требования всеми сторонами для установления продолжительной гуманитарной паузы сроком минимум в 30 дней на территории Сирии и обеспечить безопасную, беспрепятственную и устойчивую доставку гумпомощи и услуг, а также медицинскую эвакуацию тяжелобольных и раненых".

В документе отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против запрещенных в России "Исламского государства", "Аль-Каиды", "Джебхат ан-Нусры" и связанных с ними группировок и лиц.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя после принятия документа Совбезом заявил, что Россия не допустит произвольной интерпретации резолюции. "Хотел бы выразить глубокую тревогу в связи с публичными заявлениями отдельных официальных лиц США, выступающих с угрозами агрессии против суверенной Сирии. Сразу предупреждаем, мы не допустим произвольной интерпретации только что принятой резолюции", - цитирует его РИА "Новости".

Постпред США Никки Хейли, в свою очередь, обвинила Россию в затягивании принятия документа. "Люди в Сирии не должны гибнуть в ожидании инструкций, которые российская делегация получит из Москвы или обсудит результаты с сирийской стороной. Почему Совет это допускает?", - возмутилась Хейли.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека спустя несколько минут после голосования Совбеза объявил, что Восточную Гуту обстреляли самолеты правительственных сил и союзников режима президента Башара Асада. Правозащитники подчеркнули, что ожесточенная военная операция в этом регионе проводится уже неделю.

Соединенные Штаты обвинили Россию и режим президента Сирии Башара Асада в гибели мирных жителей в Восточной Гуте. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, особую обеспокоенность в Вашингтоне вызывают целенаправленное уничтожение медицинских учреждений в регионе и постоянное использование тактики осады, которая приводит к голоду населения и препятствует доступу к гуманитарной помощи.

"Мы выражаем соболезнования семьям погибших и раненых и призываем международное сообщество осудить эти ужасные нападения. Мы в полной мере поддерживаем призыв ООН прекратить насилие с тем, чтобы обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарных грузов и крайне необходимые медицинские эвакуации гражданских лиц", - говорится в письменном обращении Сандерс (цитата по ТАСС).

Представитель американской администрации также призвала Россию и ее партнеров "выполнять свои обязательства в отношении зон деэскалации, особенно в Восточной Гуте, и прекратить нападения на гражданских лиц в Сирии". "Асад и его достойный решительного осуждения режим должны прекратить совершать злодеяния", - подчеркнула Сандерс.

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