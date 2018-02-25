Новый фигурант дела "прачечной" Керимова - "нотариус звезд" с дворянской фамилией

Нотариусу из Ниццы Александру Гречишкину-Курганскому предъявили обвинения в рамках дела российского сенатора Сулеймана Керимова, подозреваемого французскими правоохранителями в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Как отмечает РБК, о задержании нотариуса в субботу сообщило местное издание Le Figaro со ссылкой на его адвоката Жерара Боду.

По словам юриста, Гречишкин-Курганский был отпущен под подписку о невыезде с суммой залога в 100 тысяч евро. Адвокат подчеркнул, что считает необоснованными обвинения, предъявленные его подзащитному. Это решение будет обжаловано на следующей неделе.

"Мой клиент обвиняется в том, что был консультантом покупателя и, возможно, знал о сокрытии реальной цены недвижимости, не сказав об этом властям, хотя и не оформлял саму сделку", - рассказал Боду.

Отметим, что местные СМИ называют Гречишкина-Курганского "нотариусом звезд" в связи с его специализацией в сфере элитной недвижимости. За последние годы на его счету было оформление нескольких крупных сделок.

Керимов был задержан в Ницце 20 ноября 2017 года. Французские власти подозревают сенатора в создании системы посредников и компаний, чтобы приобрести виллы Hier, MedyRoc, Lexa и Florella на Лазурном Берегу. При этом цены, по которым была приобретена недвижимость, оказались слишком низкими и не отражали реальную стоимость, чтобы избежать уплаты налогов.

Керимову было предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Французские власти оценивают сумму ущерба от его действий в 400 миллионов евро. Местный суд согласился оставить сенатора на свободе в обмен на залог в 40 миллионов евро, обязав несколько раз в неделю отмечаться в полиции.

В январе бизнесмен получил разрешение на короткий визит в Россию, чтобы навестить родственника. Разрешение на выезд было выдано на срок с пятницы, 19 января, по воскресенье, 21 января, включительно, но Керимов вернулся на день позже предписанного срока.

В начале февраля он получил второе разрешение посетить Россию "по личным причинам". Как сообщали СМИ, целью поездки на родину могли быть переговоры с владельцами банка "Возрождение" братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми о получении контроля над учреждением. По другой информации, он посещал Россию из-за обострения ситуации в Дагестане.

Между тем, по данным источников Reuters, причины вовсе не личные. Сенатор в ближайшее время собирался встретиться с представителями Центробанка, чтобы получить одобрение сделки.

НПФ "Благосостояние", принадлежащий РЖД, также рассматривает безденежную сделку с банком "Возрождение". Представители фонда предлагают Ананьевым объединение "Возрождения" с подконтрольным НПФ "Абсолют-банком", однако то же самое они готовы предложить новому инвестору, утверждает Reuters.

В 2015 году после смерти основателя "Возрождения" Дмитрия Орлова его наследники обсуждали объединение банка с "Абсолют-банком". Контролирующие "Возрождение" братья Ананьевы по предписанию ЦБ должны за 90 дней снизить долю в банке до 10%. Предписание было выдано из-за санации другого банка Ананьевых - "Промсвязьбанка" - в середине декабря 2017 года.

Более 38% акций "Возрождения" арестовано судом по иску "Промсвязьбанка" на 60 миллиардов рублей к ряду офшоров, подконтрольных структурам Ананьевых.

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