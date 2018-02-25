МОК признал: мельдоний половым путем не передается

Ожидаемая сенсация дня. В ночь перед финишем зимней Олимпиады в отрогах южнокорейского уезда Пхёнчхан МОК не восстановил Олимпийский комитет знатного «единоросса» Жукова в правах.

А это значит, что наши уважаемым отщепенцам и отреченцам не дозволено на церемонии закрытия пройти под флагами России, на что в Кремле очень надеялись. Но чуда не случилось.

Как пояснил большой друг Владимира Владимировича босс МОКа Томас Бах, на отрицательное решение комитета повлияли два допинговых скандала с участием российских атлетов.

Первый связан с обнаружением знаменитого мельдония у керлингиста А.Крушельницкого, который на пару с супругой А.Брызгаловой завоевал бронзу в «дабл-миксте». Знать бы еще широким народным массам, что это такое. В общем, в упражнении со шваброй.

Пришлось бронзу вернуть. Кроме того, допинг обнаружили у бобслеистки (или бабслеистки?) Надежды Сергеевой. Та вообще не стала дожидаться вскрытия второй пробы, сдала аккредитацию и отбыла из Олимпийской деревни.

Таким образом, МОК дал понять, что мельдоний половым путем не передается. Так что российские власти сами должны заняться расследованием, как коварный стимулятор оказался в организмах их спортсменов.

И разве не удивительно, кстати, почему наше вездесущее телевидение до сих пор не соизволило получить комментарий у супруги Крушельницого? Как сама-то Анастасия это объясняет?

По моему разумению, если они все время вместе, вместе обедали-ужинали, то кому, как не ей знать, кто, где и когда мог подмешать запрещенный стимулятор ее супругу?

А то выдают по ТВ самые нелепые догадки самозваных «экспертов», а супруге пострадавшего почему-то не дали сказать ни слова. Приказано молчать?

Как известно, в конце января в Вашингтон на беспрецедентную встречу с директором ЦРУ Майком Помпео летали находящиеся под санкциями начальники трех наших главных спецслужб. Директор ФСБ А.Бортников, глава СВР С.Нарышкин и начальник ГРУ Минобороны И.Коробов.

Со стороны это походило на «явку с отчетом». Все трое от комментариев целей поездки уклонились. Нам лишь уклончиво дали через Госдеп понять, то речь на встрече шла о координации усилий по борьбе с международным терроризмом.

А он, как известно, всегда стремится протянуть свои грязные лапы к массовым мероприятиям мирового масштаба, как чемпионаты мира и Олимпиады.

В крайнем случае - к московскому и питерскому метро, что ему периодически удается. Несмотря на все бомбардировки его в Сирии новыми дальнобойными ракетами конструкции товарища Шойги.

Ясно, что речь в ЦРУ шла и об охране спортсменов всего мира в Пхёнчхане. Накануне бразильской Олимпиады нам рассказывали, что оперативники ФСБ будут охранять наших ребят.

Понятно, что все две с лишним недели южнокорейских ристалищ атлеты из России находились под неусыпным надзором наших спецслужб.

Отсюда вопрос: если недруги смогли как-то подсыпать мельдоний Крушельницкому и Сергеевой, то куда смотрели чекисты?

Хотелось, чтобы кто-то компетентный из этих трех спецслужб высказал на этот счет свое мнение. Только мало ли что нам хочется…

Правда, проскочила информация, что в связи с допинговыми скандалами Следственный комитет РФ начал проверку. Вот и хорошо. Пусть допросит всех.

И пусть держит общественность в курсе. Это нам интересно хотя бы до тех пор, пока Россию не лишили футбольного мундиаля-2018. Попытки, разумеется, будут, но пока интересно.

Ну, а дома отщепенцев-отреченцев ждут немыслимые ни в одной стране почести. И, разумеется, ордена.

Уже объявлено, что для них закуплено 140 изделий германского Автопрома под названием «БМВ» разных модификаций по цене ок. 5 млн. руб. за штуку.

Мы обязательно постараемся выяснить, за чей счет этот очередной банкет. Как известно, после летней Олимпиады в Рио такие же «БМВ» и сумасшедшие денежные премии организаторы попросту вытащили из нашего кармана.

Никаких решений о закупке иномарок и выделении по 12 млн. руб. на «золотого» брата не было (серебро и бронза стоили меньше).

О чем в августе 2016 г. было соответствующее представление директору ФСБ А.Бортникову и генпрокурору Ю.Чайке. Но, как известно, они люди подневольные и служат не закону, не делу, а лицам. (https://forum-msk.org/material/news/12182540.html).

Во всяком случае, не было расследований многомиллионных хищений и мошенничества с участием премьера Д.Медведева.

При раздаче ключей от иномарок на Васильевском спуске он похвалился, что возглавляет попечительский совет некоего «Фонда поддержки олимпийцев». И от него, мол, вся эта манна небесная.

Первый же заход на сайт этой конторы позволяет убедиться, что перед тобой банальные «Рога и копыта».

Я уже сейчас вижу прием отщепенцев-отреченцев в Кремле и слышу набившие оскомину сентенции вроде: «Несмотря ни на что, вы сумели.., вы проявили характер… Вы доказали, что даже в самых тяжелых условиях Россия умеет побеждать».

Хотя причем тут Россия - непонятно. Каждый летел за наш счет в Пхёнчхан в личном качестве удовлетворять свои личные амбиции и все возрастающие потребности.

А Россия им нужна лишь как мамка с хорошей титькой…