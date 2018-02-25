Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

МОК признал: мельдоний половым путем не передается

Опубликовано 25.02.2018 в разделе комментариев 19

олимпиада рф мок
МОК признал: мельдоний половым путем не передается

Ожидаемая сенсация дня. В ночь перед финишем зимней Олимпиады в отрогах южнокорейского уезда Пхёнчхан МОК не восстановил Олимпийский комитет знатного «единоросса» Жукова в правах.

А это значит, что наши уважаемым отщепенцам и отреченцам не дозволено на церемонии закрытия пройти под флагами России, на что в Кремле очень надеялись. Но чуда не случилось.

Как пояснил большой друг Владимира Владимировича босс МОКа Томас Бах, на отрицательное решение комитета повлияли два допинговых скандала с участием российских атлетов.

Первый связан с обнаружением знаменитого мельдония у керлингиста А.Крушельницкого, который на пару с супругой А.Брызгаловой завоевал бронзу в «дабл-миксте». Знать бы еще широким народным массам, что это такое. В общем, в упражнении со шваброй.

Пришлось бронзу вернуть. Кроме того, допинг обнаружили у бобслеистки (или бабслеистки?) Надежды Сергеевой. Та вообще не стала дожидаться вскрытия второй пробы, сдала аккредитацию и отбыла из Олимпийской деревни.

Таким образом, МОК дал понять, что мельдоний половым путем не передается. Так что российские власти сами должны заняться расследованием, как коварный стимулятор оказался в организмах их спортсменов.

И разве не удивительно, кстати, почему наше вездесущее телевидение до сих пор не соизволило получить комментарий у супруги Крушельницого? Как сама-то Анастасия это объясняет?

По моему разумению, если они все время вместе, вместе обедали-ужинали, то кому, как не ей знать, кто, где и когда мог подмешать запрещенный стимулятор ее супругу?

А то выдают по ТВ самые нелепые догадки самозваных «экспертов», а супруге пострадавшего почему-то не дали сказать ни слова. Приказано молчать?

Как известно, в конце января в Вашингтон на беспрецедентную встречу с директором ЦРУ Майком Помпео летали находящиеся под санкциями начальники трех наших главных спецслужб. Директор ФСБ А.Бортников, глава СВР С.Нарышкин и начальник ГРУ Минобороны И.Коробов.

Со стороны это походило на «явку с отчетом». Все трое от комментариев целей поездки уклонились. Нам лишь уклончиво дали через Госдеп понять, то речь на встрече шла о координации усилий по борьбе с международным терроризмом.

А он, как известно, всегда стремится протянуть свои грязные лапы к массовым мероприятиям мирового масштаба, как чемпионаты мира и Олимпиады.

В крайнем случае - к московскому и питерскому метро, что ему периодически удается. Несмотря на все бомбардировки его в Сирии новыми дальнобойными ракетами конструкции товарища Шойги.

Ясно, что речь в ЦРУ шла и об охране спортсменов всего мира в Пхёнчхане. Накануне бразильской Олимпиады нам рассказывали, что оперативники ФСБ будут охранять наших ребят.

Понятно, что все две с лишним недели южнокорейских ристалищ атлеты из России находились под неусыпным надзором наших спецслужб.

Отсюда вопрос: если недруги смогли как-то подсыпать мельдоний Крушельницкому и Сергеевой, то куда смотрели чекисты?

Хотелось, чтобы кто-то компетентный из этих трех спецслужб высказал на этот счет свое мнение. Только мало ли что нам хочется…

Правда, проскочила информация, что в связи с допинговыми скандалами Следственный комитет РФ начал проверку. Вот и хорошо. Пусть допросит всех.

И пусть держит общественность в курсе. Это нам интересно хотя бы до тех пор, пока Россию не лишили футбольного мундиаля-2018. Попытки, разумеется, будут, но пока интересно.

Ну, а дома отщепенцев-отреченцев ждут немыслимые ни в одной стране почести. И, разумеется, ордена.

Уже объявлено, что для них закуплено 140 изделий германского Автопрома под названием «БМВ» разных модификаций по цене ок. 5 млн. руб. за штуку.

Мы обязательно постараемся выяснить, за чей счет этот очередной банкет. Как известно, после летней Олимпиады в Рио такие же «БМВ» и сумасшедшие денежные премии организаторы попросту вытащили из нашего кармана.

Никаких решений о закупке иномарок и выделении по 12 млн. руб. на «золотого» брата не было (серебро и бронза стоили меньше).

О чем в августе 2016 г. было соответствующее представление директору ФСБ А.Бортникову и генпрокурору Ю.Чайке. Но, как известно, они люди подневольные и служат не закону, не делу, а лицам. (https://forum-msk.org/material/news/12182540.html).

Во всяком случае, не было расследований многомиллионных хищений и мошенничества с участием премьера Д.Медведева.

При раздаче ключей от иномарок на Васильевском спуске он похвалился, что возглавляет попечительский совет некоего «Фонда поддержки олимпийцев». И от него, мол, вся эта манна небесная.

Первый же заход на сайт этой конторы позволяет убедиться, что перед тобой банальные «Рога и копыта».

Я уже сейчас вижу прием отщепенцев-отреченцев в Кремле и слышу набившие оскомину сентенции вроде: «Несмотря ни на что, вы сумели.., вы проявили характер… Вы доказали, что даже в самых тяжелых условиях Россия умеет побеждать».

Хотя причем тут Россия - непонятно. Каждый летел за наш счет в Пхёнчхан в личном качестве удовлетворять свои личные амбиции и все возрастающие потребности.

А Россия им нужна лишь как мамка с хорошей титькой…



Рейтинг:   2.57,  Голосов: 49
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 19
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
имя есть, в принципе написал 25.02.2018 14:26
Молодцы они . ( Алина Загитова и Женя Медведева ( Круче них - нет НИКОГО .( Никаких канадок , южных кореянок , германок и пр. ( Они только , друг с другом могут - соревноваться . ( Как Кабаева с Чащиной . ( Кстати . Параллель .( Татарочка с русской. И там , и здесь.
Ответить
Скучно, девочки
Радар написал 25.02.2018 13:55
Ешьте, мельдоний, товарищи, пачками,
Только дома, а не на Олимпиаде.
Справимся точно тогда мы с болячками,
И в спорте будет все в шоколаде!
Ответить
Скучно, девочки
Радар написал 25.02.2018 13:50
Как англосаксы не бились,
Как рыба об лед,
А золото наше!
Россия - вперед!
...
Хенде хох!
Ответить
Триумфальное тринадцатое место в медальном зачете
С.П.Вдиван написал 25.02.2018 13:45
Удалось застолбить нашей хоккейной дружине,
если не окажется, что запасной вратарь объелся мельдонием от переживаний.
Ответить
Re: Позор и слава
Секретарев, к.и.н. написал 25.02.2018 13:29
Когда канадцев или шведом драла сборная СССР, все знали,что это именно сборная СССР
А сейчас? А сейчас за хоккейную сборную России играет 75% волонтеров из НХЛ. Которые сбежали туда за баблом и которых отпустили на ЧМ выступить за Россию
Но их дом, контракты, недвижимость, дети, жены - там.
Так будет до тех пор, когда спортом у нас будут заведовать мудки, да третьяки с фетисовыми, которые сбежали в начале 90-х время в НХЛ
Ответить
Позор и слава
Секретарев, к.и.н. написал 25.02.2018 13:24
Перевешивает ли золото хоккеистов из России все то дерьмо, в которое Трамп и МОК опустили нашу страну? Нет конечно.
Главное, что все враги России на Западе поняли - "путинскую Рашку" можно нагибать сколько угодно. Сопротивления не будет
Что кстати показало и хладнокровно истребление пендосами бойцов "Вагнера", вечная им память
Ответить
(без названия)
Лодочник написал 25.02.2018 13:17
Олимпиаду без флага и гимна принципиально не смотрел, но за хоккейную команду болел! Ребята молодцы! Устроили немчикам свой Сталинград!
Ответить
Re: Горькая правда
БоцМан написал 25.02.2018 13:09
"А как красиво начиналась украино-грузинская любоф!" Эта типа грузино-укропская мужская дружба?
Ответить
(без названия)
А вот че у хохлов написал 25.02.2018 13:02
Нищая украина в награду за победу своему фристайлеру выплатила 125 000 $. На Донбассе всушники гибнут за 1000 $, а тут попрыгунчику такая маза выпала.
Ответить
Заплатили сучке
Sarkofag написал 25.02.2018 12:51
Самая невероятная версия и бывает самая правдивая
Этому о долговязому Крушу через бабу и втюрили мельдоний
А бабслеистке просто заплатили
Ответить
(без названия)
Ченко написал 25.02.2018 12:30
Первое: если РФ лишат мундиаля-2018, то -"мало в жизни счастья,- но есть оно!!, есть в жизни счастье!,.но мало его!.."(вспоминается история с "Мистралями")...
Второе: удивляют восторги ТВ-РФ, если спортсмены "РФовские" получают бронзу или-максимум- серебро, пляшут трепака - будто"РаФики" абсолютными чемпионами стали...
Ответить
Профессиональные спортсмены - те же шоумены.
Владимир П. написал 25.02.2018 12:26
Никакого отношения к улучшению здоровья и физических кондиций населения их рекорды не имеют. Спорт для них - просто бизнес. Как и другие шоумены в России и мире, они очень высоко оплачиваются. Только в России не зрителями почему-то, а государством. Между тем изобретаются все новые и новые "виды спорта", в частности, тот самый "дабл-микст" (что это - не знаю и знать не хочу). Соответственно, содержание спортшоуменов обходится стране все дороже. Предсказываю, что обязательно появится новый зимний вид - кто дольше сможет держать высунутый язык, касаясь им железяки на морозе. Интересно, как назовут вид спорта и спортивный снаряд? В этом виде нашим не будет равных, благодаря стойкому русскому характеру и патриотизму. Медали и БМВ им обеспечены.
Ответить
Путину снова утерли нос
А. Головенко, автор заметки написал 25.02.2018 10:43
Примерную схему отмывания украденных миллионов я здесь уже приводил. Допустим, сделают концерну "БМВ" или "Мерседесу" заказ на 1000 машин, получат хорошие комиссионные и откаты.
Потом 100 дадут спортсменам, а 900 продадут по коммерческим ценам, получив солидный навар.
Оттого за 10 лет "дарения" иномарок призерам летних и зимних олимпиад нигде ни одного решения об их закупках, количестве,потраченных суммах и награжденных медалистах. Чтобы никто не докопался
Собчаковщина рулит
Ответить
Как сама объясняет?
Лис написал 25.02.2018 10:40
Да в жопу его трахнул любовник мельдониевыйю а прямая кишка сука сразу все всасывает!
Ответить
Ура!!! 4-3
Россия чемпион написал 25.02.2018 10:31
В хоккей играют настоящие мужчины! Хохол не играет в хоккей! Хохол играет в майдан!
Ответить
(без названия)
ватник из ада написал 25.02.2018 10:18
самое смешное - поломоям то этот мильдоний сто лет в обед . даром не надо .
а нашли же ! и кто его подбросил ? да скорее никто . его не было .
но признали . вот и весь секрет . а почему именно поломою ?для наглядности .
проверка терпил тс . есть тут и бизнес момент . брызгалова была очень эффектна , красива и не сходила с фоток про олимпиаду . пиар - бешеный ,
а турниры поломоев - спорт элитарный и в рф - имеет нулевое значение .
он популярен в европах . а чужаки там не приветствуются . спорт , реклама -
идут вместе . и брызгалова могла хорошо поиметь на этом , но ее тактично
отшили , нагадив только мужу . убили двух зайцев тс .
Ответить
Хоккей - золото наше !
от Кукса написал 25.02.2018 10:16
И очень радует, что на награждении не было этого ублюдка Баха. И это еще одна из капель, почему фрицы продули - чуда не будет, пока такие немцы в стране у немцев есть !!!
Ответить
...
, ' написал 25.02.2018 09:57
рашеговнии приходит ж. а
Ответить
Горькая правда
Блогеръ написал 25.02.2018 09:53
Весь мир говорит о грузинских снайперах нанятых Саакашвили,а либеральные сми молчат! А как красиво начиналась украино-грузинская любовь!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваш выбор 18 марта:
Результаты
Интернет-ТВ
"Праздничный погром" в Новокузнецке
"Праздничный погром" в Новокузнецке
24.02.2018
Андрей Колганов: Экономическая программа Грудинина - не программа коммунистов
Андрей Колганов: Экономическая программа Грудинина...
24.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Не царь и не герой (5)
23 февраля. Бездомный полк без красного знамени (5)
МОК признал: мельдоний половым путем не передается (19)
Новый фигурант дела "прачечной" Керимова - "нотариус звезд" с дворянской фамилией (1)
В "замирённой" Путинской Россией Сирии Совбез ООН установил месячное перемирие (6)
Украинские пираты захватили африканское судно (13)
Роман с кокаином (20)
Над конспирологами смеются, а авиакатастрофы продолжаются (34)
Национальный Лидер придумал, как нам реорганизовать РАН - к ним (чертям собачьим) (23)
Джессика Форд второй раз пыталась прорваться в Белый дом, вооружившись авто и пистолетом (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: И дочери Путина, и сыновья Грудинина будут защищать нас со стороны НАТО
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Чудо случилось!
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Реакция должна быть мгновенной!
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Даешь новую политическую систему!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss