МОК признал: мельдоний половым путем не передается

Ожидаемая сенсация дня. В ночь перед финишем зимней Олимпиады в отрогах южнокорейского уезда Пхёнчхан МОК не восстановил Олимпийский комитет знатного «единоросса» Жукова в правах.
А это значит, что наши уважаемым отщепенцам и отреченцам не дозволено на церемонии закрытия пройти под флагами России, на что в Кремле очень надеялись. Но чуда не случилось.
Как пояснил большой друг Владимира Владимировича босс МОКа Томас Бах, на отрицательное решение комитета повлияли два допинговых скандала с участием российских атлетов.
Первый связан с обнаружением знаменитого мельдония у керлингиста А.Крушельницкого, который на пару с супругой А.Брызгаловой завоевал бронзу в «дабл-миксте». Знать бы еще широким народным массам, что это такое. В общем, в упражнении со шваброй.
Пришлось бронзу вернуть. Кроме того, допинг обнаружили у бобслеистки (или бабслеистки?) Надежды Сергеевой. Та вообще не стала дожидаться вскрытия второй пробы, сдала аккредитацию и отбыла из Олимпийской деревни.
Таким образом, МОК дал понять, что мельдоний половым путем не передается. Так что российские власти сами должны заняться расследованием, как коварный стимулятор оказался в организмах их спортсменов.
И разве не удивительно, кстати, почему наше вездесущее телевидение до сих пор не соизволило получить комментарий у супруги Крушельницого? Как сама-то Анастасия это объясняет?
По моему разумению, если они все время вместе, вместе обедали-ужинали, то кому, как не ей знать, кто, где и когда мог подмешать запрещенный стимулятор ее супругу?
А то выдают по ТВ самые нелепые догадки самозваных «экспертов», а супруге пострадавшего почему-то не дали сказать ни слова. Приказано молчать?
Как известно, в конце января в Вашингтон на беспрецедентную встречу с директором ЦРУ Майком Помпео летали находящиеся под санкциями начальники трех наших главных спецслужб. Директор ФСБ А.Бортников, глава СВР С.Нарышкин и начальник ГРУ Минобороны И.Коробов.
Со стороны это походило на «явку с отчетом». Все трое от комментариев целей поездки уклонились. Нам лишь уклончиво дали через Госдеп понять, то речь на встрече шла о координации усилий по борьбе с международным терроризмом.
А он, как известно, всегда стремится протянуть свои грязные лапы к массовым мероприятиям мирового масштаба, как чемпионаты мира и Олимпиады.
В крайнем случае - к московскому и питерскому метро, что ему периодически удается. Несмотря на все бомбардировки его в Сирии новыми дальнобойными ракетами конструкции товарища Шойги.
Ясно, что речь в ЦРУ шла и об охране спортсменов всего мира в Пхёнчхане. Накануне бразильской Олимпиады нам рассказывали, что оперативники ФСБ будут охранять наших ребят.
Понятно, что все две с лишним недели южнокорейских ристалищ атлеты из России находились под неусыпным надзором наших спецслужб.
Отсюда вопрос: если недруги смогли как-то подсыпать мельдоний Крушельницкому и Сергеевой, то куда смотрели чекисты?
Хотелось, чтобы кто-то компетентный из этих трех спецслужб высказал на этот счет свое мнение. Только мало ли что нам хочется…
Правда, проскочила информация, что в связи с допинговыми скандалами Следственный комитет РФ начал проверку. Вот и хорошо. Пусть допросит всех.
И пусть держит общественность в курсе. Это нам интересно хотя бы до тех пор, пока Россию не лишили футбольного мундиаля-2018. Попытки, разумеется, будут, но пока интересно.
Ну, а дома отщепенцев-отреченцев ждут немыслимые ни в одной стране почести. И, разумеется, ордена.
Уже объявлено, что для них закуплено 140 изделий германского Автопрома под названием «БМВ» разных модификаций по цене ок. 5 млн. руб. за штуку.
Мы обязательно постараемся выяснить, за чей счет этот очередной банкет. Как известно, после летней Олимпиады в Рио такие же «БМВ» и сумасшедшие денежные премии организаторы попросту вытащили из нашего кармана.
Никаких решений о закупке иномарок и выделении по 12 млн. руб. на «золотого» брата не было (серебро и бронза стоили меньше).
О чем в августе 2016 г. было соответствующее представление директору ФСБ А.Бортникову и генпрокурору Ю.Чайке. Но, как известно, они люди подневольные и служат не закону, не делу, а лицам. (https://forum-msk.org/material/news/12182540.html).
Во всяком случае, не было расследований многомиллионных хищений и мошенничества с участием премьера Д.Медведева.
При раздаче ключей от иномарок на Васильевском спуске он похвалился, что возглавляет попечительский совет некоего «Фонда поддержки олимпийцев». И от него, мол, вся эта манна небесная.
Первый же заход на сайт этой конторы позволяет убедиться, что перед тобой банальные «Рога и копыта».
Я уже сейчас вижу прием отщепенцев-отреченцев в Кремле и слышу набившие оскомину сентенции вроде: «Несмотря ни на что, вы сумели.., вы проявили характер… Вы доказали, что даже в самых тяжелых условиях Россия умеет побеждать».
Хотя причем тут Россия - непонятно. Каждый летел за наш счет в Пхёнчхан в личном качестве удовлетворять свои личные амбиции и все возрастающие потребности.
А Россия им нужна лишь как мамка с хорошей титькой…
имя есть, в принципе написал 25.02.2018 14:26
Радар написал 25.02.2018 13:55
Только дома, а не на Олимпиаде.
Справимся точно тогда мы с болячками,
И в спорте будет все в шоколаде!
Радар написал 25.02.2018 13:50
Как рыба об лед,
А золото наше!
Россия - вперед!
...
Хенде хох!
С.П.Вдиван написал 25.02.2018 13:45
если не окажется, что запасной вратарь объелся мельдонием от переживаний.
Секретарев, к.и.н. написал 25.02.2018 13:29
А сейчас? А сейчас за хоккейную сборную России играет 75% волонтеров из НХЛ. Которые сбежали туда за баблом и которых отпустили на ЧМ выступить за Россию
Но их дом, контракты, недвижимость, дети, жены - там.
Так будет до тех пор, когда спортом у нас будут заведовать мудки, да третьяки с фетисовыми, которые сбежали в начале 90-х время в НХЛ
Секретарев, к.и.н. написал 25.02.2018 13:24
Главное, что все враги России на Западе поняли - "путинскую Рашку" можно нагибать сколько угодно. Сопротивления не будет
Что кстати показало и хладнокровно истребление пендосами бойцов "Вагнера", вечная им память
Лодочник написал 25.02.2018 13:17
БоцМан написал 25.02.2018 13:09
А вот че у хохлов написал 25.02.2018 13:02
Sarkofag написал 25.02.2018 12:51
Этому о долговязому Крушу через бабу и втюрили мельдоний
А бабслеистке просто заплатили
Ченко написал 25.02.2018 12:30
Второе: удивляют восторги ТВ-РФ, если спортсмены "РФовские" получают бронзу или-максимум- серебро, пляшут трепака - будто"РаФики" абсолютными чемпионами стали...
Владимир П. написал 25.02.2018 12:26
А. Головенко, автор заметки написал 25.02.2018 10:43
Потом 100 дадут спортсменам, а 900 продадут по коммерческим ценам, получив солидный навар.
Оттого за 10 лет "дарения" иномарок призерам летних и зимних олимпиад нигде ни одного решения об их закупках, количестве,потраченных суммах и награжденных медалистах. Чтобы никто не докопался
Собчаковщина рулит
Лис написал 25.02.2018 10:40
Россия чемпион написал 25.02.2018 10:31
ватник из ада написал 25.02.2018 10:18
а нашли же ! и кто его подбросил ? да скорее никто . его не было .
но признали . вот и весь секрет . а почему именно поломою ?для наглядности .
проверка терпил тс . есть тут и бизнес момент . брызгалова была очень эффектна , красива и не сходила с фоток про олимпиаду . пиар - бешеный ,
а турниры поломоев - спорт элитарный и в рф - имеет нулевое значение .
он популярен в европах . а чужаки там не приветствуются . спорт , реклама -
идут вместе . и брызгалова могла хорошо поиметь на этом , но ее тактично
отшили , нагадив только мужу . убили двух зайцев тс .
от Кукса написал 25.02.2018 10:16
, ' написал 25.02.2018 09:57
Блогеръ написал 25.02.2018 09:53