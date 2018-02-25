Не царь и не герой

Немного "зацепила" меня заметка Александра Степанова про детей наших бывших вождей, воевавших и с фронта не вернувшихся. И сами вожди, может, грехов имели порядочно, но вот отпрысков своих от службы родине не "отмазывали".

Чем отличался день создания Рабоче-Крестьянской Красной армии от нынешнего официального "Дня защитника Отечества"?

Причем речь не о формальной стороне дела - у нас ведь как, если год-два зубной щеткой толчки не драил, то и не служил. А тут речь о другом - о реальной войне, на которой убивают чаще, чем остаются в живых. А оставшиеся в живых потом в фонтанах не купаются, скромней как-то отмечают...

Это, кстати, не с СССР повелось, а куда раньше. Русское дворянство тоже грехов не себе имело немало, но вот по части защиты отечества - считало это своим главным делом. И отпрыски лучших фамилий, включая сюда и императорскую, весьма щедро поливали родную землю собственной кровью. А войны того времени были весьма зверскими - "пуля дура, штык молодец" значило, что лично своей рукой надо намотать кишки врага на трехгранный отечественый штык, раны от которого не заживают. Или - твои кишки на плоский австрийский или прусский...

Элита СССР здесь лишь продолжила традицию. И продолжила добросовестно. У Сталина было два сына, один погиб. Оба воевали, ни за чьи спины не прятались. Сын Хрущева погиб. Брежнев сам с самого начала войны в окопах - сомнений нет, храбрый был дядька.

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И вот на 23-е февраля читаю заметку на Рамблере про детей российской "элиты", связавших жизнь с армией. Ну, думаю, сейчас прочту про подвиги молодых Шуваловых и Нарышкиных...

Хрена там! Это, оказывается, у разных артистов родственники иногда служат. Допустим, у Максима Галкина племянник в военном училище - так это он не как "звездный племянник", а как внук генерал-полковника Галкина. У военных, в том числе и высокопоставленных, дети часто тоже становятся военными. Как у врачей - врачами, а у учителей учителями.

Но вот предъявить детей, внуков или хотя бы племянников политической и экономической элиты общества, решивших защищать нажитое их старшими родственниками с оружием в руках - ну ни одного! Ладно, у Путина дочери, хотя дочь Сергея Мироновича Кирова, воевала на фронте... Ну а с сыновьями как? Да и сам Путин до подполковника дослужился. а на войне как-то ни дня не провел, хоть страна в период его службы воевала непрерывно.

Никак у нас с сыновьями у элиты. И это очень плохой прогноз для той системы, которую они выстроили. Мы не любим Британию ("англичанка гадит"), но принц Гарри сколько там лет провел в Афгане на офицерской должности? Посмотрим на биографии Виндзоров - все ихние принцы вояки хоть куда!

А наши "принцы" чуть что - сразу в Лондон, под крыло к британцам. Защитят.

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Я думаю, это серьезный повод для нашей контр-элиты, для оппозиции противопоставить нечто очень серьезное властной вертикали.

Зюганов очень любит рассказывать как "три раза служил в армии", "командовал танковым полком" и "служил в разведке". Еще "мирил тейпы" в Чечне и вообще... На самом деле добросовестно отслужил во взводе химразведки на сержантской должности в ГСВГ. Но вот сыновья Геннадия Андреевича больше по части бизнеса... И внук Лёня, еще 30 лет нет, а уже депутат со стажем, но тоже как-то обошелся без службы отечеству.

Как-то не замечены в воинских подвигах и дети руководителей КПРФ.

Может, у "народного кандидата" Грудинина иначе? Так нет, двое сыновей, но те больше по части недвижимости, у одного в Испании, у другого в Латвии. Надо понимать, если запахнет жареным, окажутся скорей на территории стран НАТО, чем в рядах защитников отечества. Ну дурные что ли?..

Если пошерстить других кандидатов в президенты, то тоже особо воинственных нет - Жириновский говорит много, любит надевать мундир офицера запаса, но сын его, как известно, в Думе, а не в действующей армии.

Пожалуй, исключение только Сергей Бабурин, добросовестно отвоевавший в Афганистане. Но когда он служил, "элитой" он не был. Да и навряд ли он и его партия составят когда-нибудь альтернативу нынешней власти - что жаль.

Потому что прогноз на выживание общества, вся элита которого стремится не защищать свое место под солнцем, а как-нибудь влиться в элиту совершенно другого общества - скверный, неблагоприятный. Армия рабов всегда будет уступать армии свободных людей, во главе которой стоят избранные вожди.