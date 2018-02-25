Не царь и не герой

Немного "зацепила" меня заметка Александра Степанова про детей наших бывших вождей, воевавших и с фронта не вернувшихся. И сами вожди, может, грехов имели порядочно, но вот отпрысков своих от службы родине не "отмазывали".
Чем отличался день создания Рабоче-Крестьянской Красной армии от нынешнего официального "Дня защитника Отечества"?
Причем речь не о формальной стороне дела - у нас ведь как, если год-два зубной щеткой толчки не драил, то и не служил. А тут речь о другом - о реальной войне, на которой убивают чаще, чем остаются в живых. А оставшиеся в живых потом в фонтанах не купаются, скромней как-то отмечают...
Это, кстати, не с СССР повелось, а куда раньше. Русское дворянство тоже грехов не себе имело немало, но вот по части защиты отечества - считало это своим главным делом. И отпрыски лучших фамилий, включая сюда и императорскую, весьма щедро поливали родную землю собственной кровью. А войны того времени были весьма зверскими - "пуля дура, штык молодец" значило, что лично своей рукой надо намотать кишки врага на трехгранный отечественый штык, раны от которого не заживают. Или - твои кишки на плоский австрийский или прусский...
Элита СССР здесь лишь продолжила традицию. И продолжила добросовестно. У Сталина было два сына, один погиб. Оба воевали, ни за чьи спины не прятались. Сын Хрущева погиб. Брежнев сам с самого начала войны в окопах - сомнений нет, храбрый был дядька.
***
И вот на 23-е февраля читаю заметку на Рамблере про детей российской "элиты", связавших жизнь с армией. Ну, думаю, сейчас прочту про подвиги молодых Шуваловых и Нарышкиных...
Хрена там! Это, оказывается, у разных артистов родственники иногда служат. Допустим, у Максима Галкина племянник в военном училище - так это он не как "звездный племянник", а как внук генерал-полковника Галкина. У военных, в том числе и высокопоставленных, дети часто тоже становятся военными. Как у врачей - врачами, а у учителей учителями.
Но вот предъявить детей, внуков или хотя бы племянников политической и экономической элиты общества, решивших защищать нажитое их старшими родственниками с оружием в руках - ну ни одного! Ладно, у Путина дочери, хотя дочь Сергея Мироновича Кирова, воевала на фронте... Ну а с сыновьями как? Да и сам Путин до подполковника дослужился. а на войне как-то ни дня не провел, хоть страна в период его службы воевала непрерывно.
Никак у нас с сыновьями у элиты. И это очень плохой прогноз для той системы, которую они выстроили. Мы не любим Британию ("англичанка гадит"), но принц Гарри сколько там лет провел в Афгане на офицерской должности? Посмотрим на биографии Виндзоров - все ихние принцы вояки хоть куда!
А наши "принцы" чуть что - сразу в Лондон, под крыло к британцам. Защитят.
***
Я думаю, это серьезный повод для нашей контр-элиты, для оппозиции противопоставить нечто очень серьезное властной вертикали.
Зюганов очень любит рассказывать как "три раза служил в армии", "командовал танковым полком" и "служил в разведке". Еще "мирил тейпы" в Чечне и вообще... На самом деле добросовестно отслужил во взводе химразведки на сержантской должности в ГСВГ. Но вот сыновья Геннадия Андреевича больше по части бизнеса... И внук Лёня, еще 30 лет нет, а уже депутат со стажем, но тоже как-то обошелся без службы отечеству.
Как-то не замечены в воинских подвигах и дети руководителей КПРФ.
Может, у "народного кандидата" Грудинина иначе? Так нет, двое сыновей, но те больше по части недвижимости, у одного в Испании, у другого в Латвии. Надо понимать, если запахнет жареным, окажутся скорей на территории стран НАТО, чем в рядах защитников отечества. Ну дурные что ли?..
Если пошерстить других кандидатов в президенты, то тоже особо воинственных нет - Жириновский говорит много, любит надевать мундир офицера запаса, но сын его, как известно, в Думе, а не в действующей армии.
Пожалуй, исключение только Сергей Бабурин, добросовестно отвоевавший в Афганистане. Но когда он служил, "элитой" он не был. Да и навряд ли он и его партия составят когда-нибудь альтернативу нынешней власти - что жаль.
Потому что прогноз на выживание общества, вся элита которого стремится не защищать свое место под солнцем, а как-нибудь влиться в элиту совершенно другого общества - скверный, неблагоприятный. Армия рабов всегда будет уступать армии свободных людей, во главе которой стоят избранные вожди.
( норд - ман ) написал 25.02.2018 14:23
=============
Бабурин - плоть от плоти чекистской хунты, и ее МОРОКА.
( норд - ман ) написал 25.02.2018 14:22
==============
Укажите в Конституции СССР статус (и вообще - понятие) - "вождь".
Буквально.
Коли Вы, конечно, не зомбак - на своем языке категориями "бу-бу-бу" мыслящий и изъясняющийся.
...
==============
Никак у нас с сыновьями у элиты. И это очень плохой прогноз для той системы, которую они выстроили. Мы не любим Британию ("англичанка гадит"), но принц Гарри сколько там лет провел в Афгане на офицерской должности? Посмотрим на биографии Виндзоров - все ихние принцы вояки хоть куда!
==============
МалыШ - этим и отличается государственная служба в нормальной Цивилизации (от слова - СЛУЖИТЬ) - от чекистской хунты, осуществляющей ОККУПАЦИЮ всей доступной им территории.
Я правильно понял? написал 25.02.2018 13:39
--------
Лучшие среди равных руководят равными.
ссылка сдачи госдепу фраером кррф грудининым написал 25.02.2018 13:04
фото шпионов госдепа подонка зюганова и грудинина написал 25.02.2018 12:55
Не хочешь бойкота уничтожь врага рабский раб.
Пока подонков России зюгановых и жидовье грудинина и их вороаских ввыебков не уничтожат.
Пока для прочего грудининского жидовья не проведут широкую чистку и не организуют посадки врагов России до выборов..
.
Ни каких выборов - бойкот!