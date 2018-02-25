Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Не царь и не герой

Опубликовано 25.02.2018 автором в разделе комментариев 5

армия война рф элита
Не царь и не герой

Немного "зацепила" меня заметка Александра Степанова про детей наших бывших вождей, воевавших и с фронта не вернувшихся. И сами вожди, может, грехов имели порядочно, но вот отпрысков своих от службы родине не "отмазывали".

Чем отличался день создания Рабоче-Крестьянской Красной армии от нынешнего официального "Дня защитника Отечества"?

Причем речь не о формальной стороне дела - у нас ведь как, если год-два зубной щеткой толчки не драил, то и не служил. А тут речь о другом - о реальной войне, на которой убивают чаще, чем остаются в живых. А оставшиеся в живых потом в фонтанах не купаются, скромней как-то отмечают...

Это, кстати, не с СССР повелось, а куда раньше. Русское дворянство тоже грехов не себе имело немало, но вот по части защиты отечества - считало это своим главным делом. И отпрыски лучших фамилий, включая сюда и императорскую, весьма щедро поливали родную землю собственной кровью. А войны того времени были весьма зверскими - "пуля дура, штык молодец" значило, что лично своей рукой надо намотать кишки врага на трехгранный отечественый штык, раны от которого не заживают. Или - твои кишки на плоский австрийский или прусский...

Элита СССР здесь лишь продолжила традицию. И продолжила добросовестно. У Сталина было два сына, один погиб. Оба воевали, ни за чьи спины не прятались. Сын Хрущева погиб. Брежнев сам с самого начала войны в окопах - сомнений нет, храбрый был дядька.

***

И вот на 23-е февраля читаю заметку на Рамблере про детей российской "элиты", связавших жизнь с армией. Ну, думаю, сейчас прочту про подвиги молодых Шуваловых и Нарышкиных...

Хрена там! Это, оказывается, у разных артистов родственники иногда служат. Допустим, у Максима Галкина племянник в военном училище - так это он не как "звездный племянник", а как внук генерал-полковника Галкина. У военных, в том числе и высокопоставленных, дети часто тоже становятся военными. Как у врачей - врачами, а у учителей учителями.

Но вот предъявить детей, внуков или хотя бы племянников политической и экономической элиты общества, решивших защищать нажитое их старшими родственниками с оружием в руках - ну ни одного! Ладно, у Путина дочери, хотя дочь Сергея Мироновича Кирова, воевала на фронте... Ну а с сыновьями как? Да и сам Путин до подполковника дослужился. а на войне как-то ни дня не провел, хоть страна в период его службы воевала непрерывно.

Никак у нас с сыновьями у элиты. И это очень плохой прогноз для той системы, которую они выстроили.  Мы не любим Британию ("англичанка гадит"), но принц Гарри сколько там лет провел в Афгане на офицерской должности? Посмотрим на биографии Виндзоров - все ихние принцы вояки хоть куда!

А наши "принцы" чуть что - сразу в Лондон, под крыло к британцам. Защитят.

***

Я думаю, это серьезный повод для нашей контр-элиты, для оппозиции противопоставить нечто очень серьезное властной вертикали.

Зюганов очень любит рассказывать как "три раза служил в армии", "командовал танковым полком" и "служил в разведке". Еще "мирил тейпы" в Чечне и вообще... На самом деле добросовестно отслужил во взводе химразведки на сержантской должности в ГСВГ. Но вот сыновья Геннадия Андреевича больше по части бизнеса... И внук Лёня, еще 30 лет нет, а уже депутат со стажем, но тоже как-то обошелся без службы отечеству.

Как-то не замечены в воинских подвигах и дети руководителей КПРФ.

Может, у "народного кандидата" Грудинина иначе? Так нет, двое сыновей, но те больше по части недвижимости, у одного в Испании, у другого в Латвии. Надо понимать, если запахнет жареным, окажутся скорей на территории стран НАТО, чем в рядах защитников отечества. Ну дурные что ли?..

Если пошерстить других кандидатов в президенты, то тоже особо воинственных нет - Жириновский говорит много, любит надевать мундир офицера запаса, но сын его, как известно, в Думе, а не в действующей армии.

Пожалуй, исключение только Сергей Бабурин, добросовестно отвоевавший в Афганистане. Но когда он служил, "элитой" он не был. Да и навряд ли он и его партия составят когда-нибудь альтернативу нынешней власти - что жаль.

Потому что прогноз на выживание общества, вся элита которого стремится не защищать свое место под солнцем, а как-нибудь влиться в элиту совершенно другого общества - скверный, неблагоприятный. Армия рабов всегда будет уступать армии свободных людей, во главе которой стоят избранные вожди.



Рейтинг:   4.71,  Голосов: 17
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
РЕ
( норд - ман ) написал 25.02.2018 14:23
Пожалуй, исключение только Сергей Бабурин, добросовестно отвоевавший в Афганистане. Но когда он служил, "элитой" он не был. Да и навряд ли он и его партия составят когда-нибудь альтернативу нынешней власти - что жаль.
=============
Бабурин - плоть от плоти чекистской хунты, и ее МОРОКА.
Ответить
РЕ
( норд - ман ) написал 25.02.2018 14:22
Немного "зацепила" меня заметка Александра Степанова про детей наших бывших вождей, воевавших и с фронта не вернувшихся. И сами вожди, может, грехов имели порядочно...
==============
Укажите в Конституции СССР статус (и вообще - понятие) - "вождь".
Буквально.
Коли Вы, конечно, не зомбак - на своем языке категориями "бу-бу-бу" мыслящий и изъясняющийся.
...
==============
Никак у нас с сыновьями у элиты. И это очень плохой прогноз для той системы, которую они выстроили. Мы не любим Британию ("англичанка гадит"), но принц Гарри сколько там лет провел в Афгане на офицерской должности? Посмотрим на биографии Виндзоров - все ихние принцы вояки хоть куда!
==============
МалыШ - этим и отличается государственная служба в нормальной Цивилизации (от слова - СЛУЖИТЬ) - от чекистской хунты, осуществляющей ОККУПАЦИЮ всей доступной им территории.
Ответить
(без названия)
Я правильно понял? написал 25.02.2018 13:39
Армия рабов всегда будет уступать армии свободных людей, во главе которой стоят избранные вожди.
--------
Лучшие среди равных руководят равными.
Ответить
докажи раб галер- уничтож врагов России , а потом и зови на свои выборы.
ссылка сдачи госдепу фраером кррф грудининым написал 25.02.2018 13:04
http://xn----ctbsbazhbctieai.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BF%D1%80%D1%84-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D1%88%D0%B0/
Ответить
мутабор 56
фото шпионов госдепа подонка зюганова и грудинина написал 25.02.2018 12:55
смотрите на "народных 'кандидатов шпионов подонка зюганова и вора грудинина и их натовских антирссийских выыебков воров ресурсов России.
Не хочешь бойкота уничтожь врага рабский раб.
Пока подонков России зюгановых и жидовье грудинина и их вороаских ввыебков не уничтожат.
Пока для прочего грудининского жидовья не проведут широкую чистку и не организуют посадки врагов России до выборов..
.
Ни каких выборов - бойкот!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваш выбор 18 марта:
Результаты
Интернет-ТВ
"Праздничный погром" в Новокузнецке
"Праздничный погром" в Новокузнецке
24.02.2018
Андрей Колганов: Экономическая программа Грудинина - не программа коммунистов
Андрей Колганов: Экономическая программа Грудинина...
24.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Не царь и не герой (5)
23 февраля. Бездомный полк без красного знамени (5)
МОК признал: мельдоний половым путем не передается (19)
Новый фигурант дела "прачечной" Керимова - "нотариус звезд" с дворянской фамилией (1)
В "замирённой" Путинской Россией Сирии Совбез ООН установил месячное перемирие (6)
Украинские пираты захватили африканское судно (13)
Роман с кокаином (20)
Над конспирологами смеются, а авиакатастрофы продолжаются (34)
Национальный Лидер придумал, как нам реорганизовать РАН - к ним (чертям собачьим) (23)
Джессика Форд второй раз пыталась прорваться в Белый дом, вооружившись авто и пистолетом (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: И дочери Путина, и сыновья Грудинина будут защищать нас со стороны НАТО
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Чудо случилось!
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Реакция должна быть мгновенной!
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Даешь новую политическую систему!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss