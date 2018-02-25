Кокаиновый скандал сотрясает уже стены Совбеза РФ

В аппарате Совета безопасности России опровергли сообщения о том, что самолет секретаря СБ РФ Николая Патрушева был задействован в операции по пресечению поставки кокаина из Аргентины в Европу. "Фейком" назвал эти данные анонимный собеседник "Интерфакса". "Данный самолет не используется для перевозки дипломатической почты и дипломатических грузов… Это чьи-то фантазии и фейк", - цитирует агентство анонимного собеседника. Источник также добавил, что в публикациях западных СМИ указаны некорректные сроки визита Патрушева в Аргентину.
Накануне британская газета The Telegraph утверждала, что именно на самолете Патрушева в декабре 2017 года в Москву из Буэнос-Айреса доставили дипломатическим грузом вещи бывшего сотрудника посольства Али Абьянова - чемоданы, 389 кг кокаина в которых заменили мукой. По данным следствия, 12 чемоданов принадлежали бывшему сотруднику посольства по фамилии Абьянов. После обнаружения в чемоданах наркотика силовики заменили его на муку, снабдив багаж датчиками GPS.
После этого чемоданы лежали в том же месте, где и были обнаружены, около года. Издание утверждает, что, когда в декабре 2017 года Патрушев прилетел в Аргентину для встречи с президентом страны Маурисио Макри, у него была вторая «миссия» в рамках операции спецслужб. Уволенный сотрудник посольства Абьянов, кому и принадлежали 12 чемоданов, запросил их доставку дипломатическим багажом. 9 декабря чемоданы с мукой отправили на самолете секретаря Совбеза Николая Патрушева.
В МИДе также отрицали использование для транспортировки наркотиков дипломатических грузов. Там сообщали, что наркотик обнаружили готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Кокаин принадлежал закончившему к тому времени командировку сотруднику технического состава учреждения, и он не имел доступа к формированию диппочты, настаивала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Святой Пигидий написал 25.02.2018 23:10
СтарпЁр написал 25.02.2018 21:04
в советское время расстреляли бы всех ... и правильно сделали бы ...
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Тагир написал 25.02.2018 19:48
Абиссинец Васька написал 25.02.2018 18:52
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Интересно, в МИДе, как и в Генпрокуратуре, сплошные азера и таджыкоузбеки, или хотя бы евреи изредка попадаются?
Вообще, в России кроме чурбанья кто-нибудь живет?
У России прекрасное будущее написал 25.02.2018 16:05
Ну и, "их там нет", как обычно
Власти Туниса задержали судно с военной техникой, вышедшее из порта Новороссийска. Судно Ural, принадлежащее турецкой компании, направлялось в Камерун и шло под флагом Панамы. В тунисский порт Сфакс оно зашло для ремонтных работ. Об этом, ссылаясь на интернет-издание "Морской бюллетень" и агентство Agenzia Nova, пишет Радио Свобода.
Местная таможня обнаружила на судне 24 незарегистрированных контейнера с бронемашинами, бульдозерами, военной униформой, рациями, оборудованием спутниковой связи и электрогенераторами, пишет Радио Свобода.
В посольстве России в Тунисе агентству ТАСС уточнили, что Ural принадлежит турецкой компании Akdeniz Roro и вез груз, "предназначенный для властей" Камеруна в порт Дуала. Среди членов экипажа нет российских граждан, подчеркнули в российском дипломатическом представительстве.)))
3авидонов Нигодин написал 25.02.2018 15:42
Не хило ГолуБизна раскидывается продуктами.
г жопинск написал 25.02.2018 15:27