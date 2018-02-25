Кокаиновый скандал сотрясает уже стены Совбеза РФ

В аппарате Совета безопасности России опровергли сообщения о том, что самолет секретаря СБ РФ Николая Патрушева был задействован в операции по пресечению поставки кокаина из Аргентины в Европу. "Фейком" назвал эти данные анонимный собеседник "Интерфакса". "Данный самолет не используется для перевозки дипломатической почты и дипломатических грузов… Это чьи-то фантазии и фейк", - цитирует агентство анонимного собеседника. Источник также добавил, что в публикациях западных СМИ указаны некорректные сроки визита Патрушева в Аргентину.

Накануне британская газета The Telegraph утверждала, что именно на самолете Патрушева в декабре 2017 года в Москву из Буэнос-Айреса доставили дипломатическим грузом вещи бывшего сотрудника посольства Али Абьянова - чемоданы, 389 кг кокаина в которых заменили мукой. По данным следствия, 12 чемоданов принадлежали бывшему сотруднику посольства по фамилии Абьянов. После обнаружения в чемоданах наркотика силовики заменили его на муку, снабдив багаж датчиками GPS.

После этого чемоданы лежали в том же месте, где и были обнаружены, около года. Издание утверждает, что, когда в декабре 2017 года Патрушев прилетел в Аргентину для встречи с президентом страны Маурисио Макри, у него была вторая «миссия» в рамках операции спецслужб. Уволенный сотрудник посольства Абьянов, кому и принадлежали 12 чемоданов, запросил их доставку дипломатическим багажом. 9 декабря чемоданы с мукой отправили на самолете секретаря Совбеза Николая Патрушева.

В МИДе также отрицали использование для транспортировки наркотиков дипломатических грузов. Там сообщали, что наркотик обнаружили готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Кокаин принадлежал закончившему к тому времени командировку сотруднику технического состава учреждения, и он не имел доступа к формированию диппочты, настаивала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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