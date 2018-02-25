Украинские патриоты "поздравили" Лесю Украинку осквернением её могилы в Киеве

В Киеве вандалы осквернили могилу украинской поэтессы Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве. Об этом сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский. 25 февраля отмечается день рождения поэтессы. "Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники таланта Леси. И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе - от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри", - сообщил Сидоржевский.
По словам главы союза писателей, организация обратится в полицию с требованием провести расследование этого преступления. Кроме того, по его словам, в настоящий момент готовится обращение в Министерство культуры с ходатайством о восстановлении памятника.
Леся Украинка - украинская поэтесса конца XIX - начала XX века, автор сборников стихов "На крыльях песен", "Думы и мечты", "Отзывы". Как напоминает ТАСС, ее имя носят Национальный академический театр русской драмы, бульвар и площадь в Киеве, улицы в Москве, Севастополе, Сочи, Минске, Тбилиси и многих других городах бывшего СССР.
Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный хмурится:
- Ну вот, с очередной декоммунизацией вас, братья... И Лесе Украинке досталось, видимо, за "коммунизьму", "тоталитаризьму" и прочие грехи СССР и прегрешения большевиков перед УССР (украинизация - лишь один из них)... Напомню, что этот поэт (она звала себя именно поэтом, презирая гендерные акценты) - не просто не чужд Украине "самостийной", но даже изображён на её денежных купюрах. Что, по идее, должно бы для относительно образованных украинцев быть определённым сигналом - национальная валюта, как-никак. Кстати, и вандализм этот выглядит, скорее, как воровство цветных металлов - но и как воровство символических элементов почёта, славы. Но, видимо, волна "проевропейского" национального безумия и вандализма должна смыть всех деятелей науки и культуры ХХ века, которые были "замечены" прежней властью, и которые ранее, до Великого Октября имели симпатии социал-демократические хотя бы, как Леся Украинка. Ведь, как учил доктор Геббельс, бывшие "комми" становятся хорошими наци, а социал-демократы - никогда... Впрочем, в концлагерях меж ними уже не проводили особой-то разницы - как говорится, для бухенвальдских печей все были хорошим топливом. Увы, там где по отстроенному после Великой Отечественной именно коммунистами (ударниками, на общественных началах, на энтузиазме именно большевистского уровня) Крещатику шагают отрядики неофашистов - видимо, музам уже нет места. Ни музам, ни культуре - впрочем, пусть старый мой знакомый Сергей Жадан, которому так близок был Евромайдан и "ленинопад", меня опровергнет, если есть чем...
алексс настоящий написал 25.02.2018 23:34
.."граница скифских, скифоидных культур, черняховской, бондарихинской культур и северных ямной и срубной культур.."-имеет такое же отношение к этнониму "Украина" как и к "Элладе".Если бы имели-их бы так и называли,украинскими,чи протоукраинскими.Но они черняховкие,скифские и прочие.Бо неведомо кто именно их создал,куда потом делся и на каком языке размовлял.Одни предположения.
Святой Пигидий написал 25.02.2018 23:30
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Кстати... "Могилу неизвестного солдата сровняли с землей / В Севастополе на месте захоронения защитника города построили частный дом" (https://www.kommersant.ru/doc/3553792?tw).
алексу написал 25.02.2018 23:29
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"Только не те случаи когда с маленькой буквы" - лапоть безграмотный! Тогда не было больших и маленьких букф. И пробелов не было. Украина, Вкраина - с 12 века в Летописи Руськой. Киевская летопись "нем же Оукраина много постона..." И т.д.
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"так подчинила,или была их улусом?"
А головкой подумать слабо? ))) Во времена Дмитрия Донского была улусом, а при Иване Грозном - подчинила татар. Татары стали русскими )))) Вассал стал хозяином.Примеров такого в истории - масса.
алексу написал 25.02.2018 23:19
Разделение украинцев и россиян-московитов можно отследить в 15 веке. Впрочем, и за тысячи лет до нас граница скифских, скифоидных культур, черняховской, бондарихинской культур и северных ямной и срубной культур проходит как раз по границе Украина-РФ. Взять дом черняховской культуры - деревянный каркас, забитый глиной и камышом, камышовая крыша, колодец во дворе, погреб в доме. Дом белен известью. Совсем не россия. Российский дом - сруб.
алексс настоящий написал 25.02.2018 23:15
Украина была окраиной Речи Посполитой.
-колонией.Уж если честно.А ее жители неграми.
Украина упоминается с 15-16 века наряду с Московией.
-где?Сцылку на реальные исторические документы.Только не те случаи когда с маленькой буквы и в качестве окраины,так да-упоминается.
Московия была диким царством где-то в лесах и болотах. Улусом Татарии...- татарские ханства, которые Московия подчинила
-так подчинила,или была их улусом?И что это за государство-Татария?Не припоминаю такого.
-И кто из нас "дичайшую ерунду несет"?
алексу написал 25.02.2018 22:59
С тем же успехом Путин может ссылать в Анталию, в Турцию. Из лесных диких дебрей - в райские места другого государства. Не пишите такой дичайшей ерунды больше!
алексс настоящий написал 25.02.2018 22:43
-В Украину Иван Грозный сслыть не мог, так как южная граница Московии проходила по реке Угре. в 100 южнее Москвы.
-Да-да,Астрахань как раз на Угре стоит.И я тебе тоже самое говорю-в Украину ссылать Грозный не мог,не было тогда Украины.Были украины(окраины),и было их много.
Это то!!! написал 25.02.2018 22:34
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Правильно! Как и в Украине нынче! Киев - мать городов Русских!
Московия - улус Золотой Орды. Ярлыки на княжение получали там
А Украина, Литва, Белорусия - части Речи Посполитой. Другое государство, другая культура
Взять Магдебургское право - в Белоруссии, Литве, Украине в городах оно было.А на России - ни одного такого города. Свободные русские города Новгород и Псков московиты вырезали.
алексу написал 25.02.2018 22:30
В Украину Иван Грозный сслыть не мог, так как южная граница Московии проходила по реке Угре. в 100 южнее Москвы.
+Что это? написал 25.02.2018 22:19
Единственное твое доказательство?
А еще?-слабО?
Света, не было никакой киевской Руси. Была просто Русь.
Невообразимо огромная по размерам...
Где твои доказательства о киевскости Руси?:))))
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B
алексс настоящий написал 25.02.2018 22:15
алексу написал 25.02.2018 21:56
Это то!!! написал 25.02.2018 21:54
Понятие "Киевская Русь" впервые введено в печатную и разговорную практику Погодиным в 1825 году, в Петербурге, если память не изменяет- не в Москве!:))))
До него не было такого "термина". Как и не было никакой "Российской Пидерации" ))))
Да, питербужцы захотели примазаться к Украине!Еще при Петре 1 все церковники на Московии в Киеве учились!
Это то!!! написал 25.02.2018 21:49
Где ж ближе к российскому? Судило!:)))
Там "российсккое" только произношение Мыкыфор,все остальное больше соответствует современному украинскому.
Любой текст открой древнерусский. Будет то же самое- бОльшее соответствие современному украинскому языку, чем российскому-"русскому".
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"любо сестриноу сынови; аще не боудеть кто мьстя, то 40 гривенъ "
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Гривен, лапоть, гривен!! Вшивая крепостная ослоЁбина, не рублей, а гривен! )))))
+Что это? написал 25.02.2018 21:49
Понятие "Киевская Русь" впервые введено в печатную и разговорную практику Погодиным в 1825 году, в Петербурге, если память не изменяет- не в Киеве!:))))
До него не было такого "термина".
Если я лгу-плиз опровергающие ссылки в студию!
алексс настоящий написал 25.02.2018 21:45
+Что это? написал 25.02.2018 21:42
Где ж ближе к украинскому? Судило!:)))
Там "украинское" только произношение Мыкыфор,все остальное больше соответствует современному русскому.
Любой текст открой древнерусский. Будет то же самое- бОльшее соответствие современному русскому языку, чем украинскому.
вотер написал 25.02.2018 21:39
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Конечно русский. Русь то была киевская, а московия - это улус Золотой Орды, нихрена не славянское государство. Это куда позже Петр 1 переименовал Московию (Тартарию) в "Россию". Новодел однако. Типа как Румыния называется в честь Рима, не имея к нему отношения. Или ты считаешь румын римлянами? Бу-га-га, да. Так и "русские" к руси отношения не имеют. Русские это татары, буряты, мордовцы, осетины, мещера, меря, чудь, весь, пермь, ижора, мари, и т.п. Нихрена не славяне.
брэд написал 25.02.2018 21:16
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Это уже не твого ума дело.
алексс настоящий написал 25.02.2018 21:15