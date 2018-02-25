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Московский листок

Украинские патриоты "поздравили" Лесю Украинку осквернением её могилы в Киеве

Опубликовано 25.02.2018 в разделе комментариев 33

украина антикоммунизм вандализм декоммунизация
Украинские патриоты "поздравили" Лесю Украинку осквернением её могилы в Киеве

В Киеве вандалы осквернили могилу украинской поэтессы Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве. Об этом сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский. 25 февраля отмечается день рождения поэтессы. "Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники таланта Леси. И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе - от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри", - сообщил Сидоржевский.

По словам главы союза писателей, организация обратится в полицию с требованием провести расследование этого преступления. Кроме того, по его словам, в настоящий момент готовится обращение в Министерство культуры с ходатайством о восстановлении памятника.

Леся Украинка - украинская поэтесса конца XIX - начала XX века, автор сборников стихов "На крыльях песен", "Думы и мечты", "Отзывы". Как напоминает ТАСС, ее имя носят Национальный академический театр русской драмы, бульвар и площадь в Киеве, улицы в Москве, Севастополе, Сочи, Минске, Тбилиси и многих других городах бывшего СССР.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный хмурится:

- Ну вот, с очередной декоммунизацией вас, братья... И Лесе Украинке досталось, видимо, за "коммунизьму", "тоталитаризьму" и прочие грехи СССР и прегрешения большевиков перед УССР (украинизация - лишь один из них)... Напомню, что этот поэт (она звала себя именно поэтом, презирая гендерные акценты) - не просто не чужд Украине "самостийной", но даже изображён на её денежных купюрах. Что, по идее, должно бы для относительно образованных украинцев быть определённым сигналом - национальная валюта, как-никак. Кстати, и вандализм этот выглядит, скорее, как воровство цветных металлов - но и как воровство символических элементов почёта, славы. Но, видимо, волна "проевропейского" национального безумия и вандализма должна смыть всех деятелей науки и культуры ХХ века, которые были "замечены" прежней властью, и которые ранее, до Великого Октября имели симпатии социал-демократические хотя бы, как Леся Украинка. Ведь, как учил доктор Геббельс, бывшие "комми" становятся хорошими наци, а социал-демократы - никогда... Впрочем, в концлагерях меж ними уже не проводили особой-то разницы - как говорится, для бухенвальдских печей все были хорошим топливом. Увы, там где по отстроенному после Великой Отечественной именно коммунистами (ударниками, на общественных началах, на энтузиазме именно большевистского уровня) Крещатику шагают отрядики неофашистов - видимо, музам уже нет места. Ни музам, ни культуре - впрочем, пусть старый мой знакомый Сергей Жадан, которому так близок был Евромайдан и "ленинопад", меня опровергнет, если есть чем...  



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Всего комментариев к статье: 33
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"в основном казаки..."
алексс настоящий написал 25.02.2018 23:34
страшно удивились бы если б их назвали украинцами.Пожалуй,даже побили бы говорившего,так на всякий случай.Ни в одном историческом документе воны сами себя украинцами не называют.Как только не называют:и лыцарями и запорожцами и казаками и черкасами и шлятичами и православными шляхтичами и даже русскими шляхтичами(Б.Хмельницкий)-и ни разу украинцами!Ни разу!Ни в одном документе!
.."граница скифских, скифоидных культур, черняховской, бондарихинской культур и северных ямной и срубной культур.."-имеет такое же отношение к этнониму "Украина" как и к "Элладе".Если бы имели-их бы так и называли,украинскими,чи протоукраинскими.Но они черняховкие,скифские и прочие.Бо неведомо кто именно их создал,куда потом делся и на каком языке размовлял.Одни предположения.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 25.02.2018 23:30
Не понял... вандалы = украинские патриоты. Ок! А "писатели, работники публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники таланта Леси" - это, видимо, марсиане, к Украине не имеющие никакого отношения... или все-таки вандалы - это вандалы? Тогда зачем в данном конкретном случае вандализма за уши притягивать украинских патриотов? Сильно хочется поставить знак равенства?
.
Кстати... "Могилу неизвестного солдата сровняли с землей / В Севастополе на месте захоронения защитника города построили частный дом" (https://www.kommersant.ru/doc/3553792?tw).
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(без названия)
алексу написал 25.02.2018 23:29
"-колонией." - можно вывести девушку из деревни, но деревню из девушки - нельзя. Так и у вас - гоповские понятия остаются. Какая колония?))) Часть и не более. Это московия порабощала народы Сибири. В речи посполитой была относительная свобода, было Войско Запорожское - совсем свободные земли.
--
"Только не те случаи когда с маленькой буквы" - лапоть безграмотный! Тогда не было больших и маленьких букф. И пробелов не было. Украина, Вкраина - с 12 века в Летописи Руськой. Киевская летопись "нем же Оукраина много постона..." И т.д.
..
"так подчинила,или была их улусом?"
А головкой подумать слабо? ))) Во времена Дмитрия Донского была улусом, а при Иване Грозном - подчинила татар. Татары стали русскими )))) Вассал стал хозяином.Примеров такого в истории - масса.
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(без названия)
алексу написал 25.02.2018 23:19
Города Украины основывали украинцы - в основном казаки. Харьков, Волчанск, Сумы, Тор(Славянск), Мариуполь и т.п. - основаны запорожскими казаками. Какие к черту московиты?? Московиты пришли позже, в качестве оккупантов и военной администрации. Именно украинцы пахали степь, торговали, строили. Московиты стояли войсками и собирали налоги.
Разделение украинцев и россиян-московитов можно отследить в 15 веке. Впрочем, и за тысячи лет до нас граница скифских, скифоидных культур, черняховской, бондарихинской культур и северных ямной и срубной культур проходит как раз по границе Украина-РФ. Взять дом черняховской культуры - деревянный каркас, забитый глиной и камышом, камышовая крыша, колодец во дворе, погреб в доме. Дом белен известью. Совсем не россия. Российский дом - сруб.
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Нет таких грамот
алексс настоящий написал 25.02.2018 23:15
-Таки есть.Как не печально вас огорчить.
Украина была окраиной Речи Посполитой.
-колонией.Уж если честно.А ее жители неграми.
Украина упоминается с 15-16 века наряду с Московией.
-где?Сцылку на реальные исторические документы.Только не те случаи когда с маленькой буквы и в качестве окраины,так да-упоминается.
Московия была диким царством где-то в лесах и болотах. Улусом Татарии...- татарские ханства, которые Московия подчинила
-так подчинила,или была их улусом?И что это за государство-Татария?Не припоминаю такого.
-И кто из нас "дичайшую ерунду несет"?
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(без названия)
алексу написал 25.02.2018 22:59
Нет таких грамот!Вранье рашапропаганды и не более, даже не интересно спорить с этим бредом. Украина была окраиной Речи Посполитой. Окраиной цивилизации. Московия была диким царством где-то в лесах и болотах. Улусом Татарии. Украина упоминается с 15-16 века наряду с Московией. Астрахань и Казань - татарские ханства, которые Московия подчинила. Но причем тут они?! Киев, Львов, Чигирин и другие города Украины не подчинялись Московии.
С тем же успехом Путин может ссылать в Анталию, в Турцию. Из лесных диких дебрей - в райские места другого государства. Не пишите такой дичайшей ерунды больше!
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Re: ты болен, дядя
алексс настоящий написал 25.02.2018 22:43
Украинами тогда называли любые окраины государства,в реальных грамотах того времени присутствуют сибирская украина,донская украина и другие тоже.Именно в смысле-окраина!И не в каком ином.Уж точно не как часть Руси,Литва таковой признавалась,а вот украины в смысле региона с таким названием не было.
-В Украину Иван Грозный сслыть не мог, так как южная граница Московии проходила по реке Угре. в 100 южнее Москвы.
-Да-да,Астрахань как раз на Угре стоит.И я тебе тоже самое говорю-в Украину ссылать Грозный не мог,не было тогда Украины.Были украины(окраины),и было их много.
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(без названия)
Это то!!! написал 25.02.2018 22:34
"Гривна она по всей Руси была гривной"
---
Правильно! Как и в Украине нынче! Киев - мать городов Русских!
Московия - улус Золотой Орды. Ярлыки на княжение получали там
А Украина, Литва, Белорусия - части Речи Посполитой. Другое государство, другая культура
Взять Магдебургское право - в Белоруссии, Литве, Украине в городах оно было.А на России - ни одного такого города. Свободные русские города Новгород и Псков московиты вырезали.
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ты болен, дядя
алексу написал 25.02.2018 22:30
Разумеется не было Украины.Как и российской федерации.Как то больше монархии были в моде(пусть и в виде княжеств,герцогств,графств).Термины Россия и Украины появились 15-м по моему веке.Что ж тут такого?Русь, Украина и Россия-исторически сложившиеся соседних регионов. Московию и Украина - две части Руси. Московия попала под Орду, Украина - под Речь Посполиту. Окраина - это Австрия. Южная Окраина.Из указа Ивана Грозного:"..а всех дураков ссылать в к е.м.,там им дуракам место".Так и пошло Кемь.
В Украину Иван Грозный сслыть не мог, так как южная граница Московии проходила по реке Угре. в 100 южнее Москвы.
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Re: Re: Re: Re: Re: Re: Манкуртизация это быстрейший способ стать современным украинцем.
+Что это? написал 25.02.2018 22:19
Дурилка, Света! Гривна она по всей Руси была гривной. Ну, и что ?
Единственное твое доказательство?
А еще?-слабО?
Света, не было никакой киевской Руси. Была просто Русь.
Невообразимо огромная по размерам...
Где твои доказательства о киевскости Руси?:))))
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/
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Ты упорот парень!
алексс настоящий написал 25.02.2018 22:15
Разумеется не было Российской Федерации.Как и любой другой федерации.Как то больше монархии были в моде(пусть и в виде княжеств,герцогств,графств).Термин Россия появился 15-м по моему веке, и ввели его греки(византийцы) как полный синоним названию "Русь".Так и прижился.Что ж тут такого?Ну на их языке так проще произносить было,мы же не говорим "Франсе",мы говорим "Франция" или "Китай", а не "Чина".Русь и Россия-исторически сложившиеся названия одного и того же,не более того,в старых текстах именно так онни и употреблялись.А синоним "Украина" только один-Окраина.Из указа Ивана Грозного:"..а всех дураков ссылать в украины,там им дуракам место".Так и пошло.
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(без названия)
алексу написал 25.02.2018 21:56
С превеликим интересом ознакомлюсь с любым оригинальным историческим документом или артефактом где фигурирует название "Российская Федерация".Я про такие не знаю.Княжества были различные.И Киев и Владимир и Новгород и Рязань-одним словом-Русь.Не было "России".Никогда!Как и Российской Федерации.
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(без названия)
Это то!!! написал 25.02.2018 21:54
И еще тебе, м удянка.
Понятие "Киевская Русь" впервые введено в печатную и разговорную практику Погодиным в 1825 году, в Петербурге, если память не изменяет- не в Москве!:))))
До него не было такого "термина". Как и не было никакой "Российской Пидерации" ))))
Да, питербужцы захотели примазаться к Украине!Еще при Петре 1 все церковники на Московии в Киеве учились!
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(без названия)
Это то!!! написал 25.02.2018 21:49
люська, м удянка, почитай ссылку с древнерусским текстом "Правды" Ярослава.
Где ж ближе к российскому? Судило!:)))
Там "российсккое" только произношение Мыкыфор,все остальное больше соответствует современному украинскому.
Любой текст открой древнерусский. Будет то же самое- бОльшее соответствие современному украинскому языку, чем российскому-"русскому".
--
"любо сестриноу сынови; аще не боудеть кто мьстя, то 40 гривенъ "
--
Гривен, лапоть, гривен!! Вшивая крепостная ослоЁбина, не рублей, а гривен! )))))
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Re: Re: Re: Re: Re: Манкуртизация это быстрейший способ стать современным украинцем.
+Что это? написал 25.02.2018 21:49
И еще тебе, м удянка.
Понятие "Киевская Русь" впервые введено в печатную и разговорную практику Погодиным в 1825 году, в Петербурге, если память не изменяет- не в Киеве!:))))
До него не было такого "термина".
Если я лгу-плиз опровергающие ссылки в студию!
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Русь то была киевская
алексс настоящий написал 25.02.2018 21:45
С превеликим интересом ознакомлюсь с любым оригинальным историческим документом или артефактом где фигурирует название "Киевская Русь".Я про такие не знаю.Русь,именно так,одним словом называлось то государство.И Киев и Владимир и Новгород и Рязань-одним словом-Русь.Не было "Киевской Руси".Никогда!Как и Украины.
Ответить
Re: Re: Re: Re: Манкуртизация это быстрейший способ стать современным украинцем.
+Что это? написал 25.02.2018 21:42
Света, м удянка, ч тебе ссылку специально привел с древнерусским текстом "Правды" Ярослава.
Где ж ближе к украинскому? Судило!:)))
Там "украинское" только произношение Мыкыфор,все остальное больше соответствует современному русскому.
Любой текст открой древнерусский. Будет то же самое- бОльшее соответствие современному русскому языку, чем украинскому.
Ответить
(без названия)
вотер написал 25.02.2018 21:39
" то что сей язык именно древнерусский"
--
Конечно русский. Русь то была киевская, а московия - это улус Золотой Орды, нихрена не славянское государство. Это куда позже Петр 1 переименовал Московию (Тартарию) в "Россию". Новодел однако. Типа как Румыния называется в честь Рима, не имея к нему отношения. Или ты считаешь румын римлянами? Бу-га-га, да. Так и "русские" к руси отношения не имеют. Русские это татары, буряты, мордовцы, осетины, мещера, меря, чудь, весь, пермь, ижора, мари, и т.п. Нихрена не славяне.
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(без названия)
брэд написал 25.02.2018 21:16
"По украински читаешь, значит ))) со всякими буквачками I, I с двумя точками, да?"
--
Это уже не твого ума дело.
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Каждый может прочесть древнерусский текст и убедится что он ближе к украинскому!!!
алексс настоящий написал 25.02.2018 21:15
Древнерусский текст написан на древнерусском языке.И он ближе к любому современному ему славянскому языку.Я уж не развиваю тему про то что сей язык именно древнерусский(нихрена не древнеукраинский отчего то).
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