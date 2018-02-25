Украинские патриоты "поздравили" Лесю Украинку осквернением её могилы в Киеве

В Киеве вандалы осквернили могилу украинской поэтессы Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве. Об этом сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский. 25 февраля отмечается день рождения поэтессы. "Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники таланта Леси. И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе - от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри", - сообщил Сидоржевский.

По словам главы союза писателей, организация обратится в полицию с требованием провести расследование этого преступления. Кроме того, по его словам, в настоящий момент готовится обращение в Министерство культуры с ходатайством о восстановлении памятника.

Леся Украинка - украинская поэтесса конца XIX - начала XX века, автор сборников стихов "На крыльях песен", "Думы и мечты", "Отзывы". Как напоминает ТАСС, ее имя носят Национальный академический театр русской драмы, бульвар и площадь в Киеве, улицы в Москве, Севастополе, Сочи, Минске, Тбилиси и многих других городах бывшего СССР.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный хмурится:

- Ну вот, с очередной декоммунизацией вас, братья... И Лесе Украинке досталось, видимо, за "коммунизьму", "тоталитаризьму" и прочие грехи СССР и прегрешения большевиков перед УССР (украинизация - лишь один из них)... Напомню, что этот поэт (она звала себя именно поэтом, презирая гендерные акценты) - не просто не чужд Украине "самостийной", но даже изображён на её денежных купюрах. Что, по идее, должно бы для относительно образованных украинцев быть определённым сигналом - национальная валюта, как-никак. Кстати, и вандализм этот выглядит, скорее, как воровство цветных металлов - но и как воровство символических элементов почёта, славы. Но, видимо, волна "проевропейского" национального безумия и вандализма должна смыть всех деятелей науки и культуры ХХ века, которые были "замечены" прежней властью, и которые ранее, до Великого Октября имели симпатии социал-демократические хотя бы, как Леся Украинка. Ведь, как учил доктор Геббельс, бывшие "комми" становятся хорошими наци, а социал-демократы - никогда... Впрочем, в концлагерях меж ними уже не проводили особой-то разницы - как говорится, для бухенвальдских печей все были хорошим топливом. Увы, там где по отстроенному после Великой Отечественной именно коммунистами (ударниками, на общественных началах, на энтузиазме именно большевистского уровня) Крещатику шагают отрядики неофашистов - видимо, музам уже нет места. Ни музам, ни культуре - впрочем, пусть старый мой знакомый Сергей Жадан, которому так близок был Евромайдан и "ленинопад", меня опровергнет, если есть чем...