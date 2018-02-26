3 года после убийства в австрийской тюрьме Рахата Алиева

Три года прошло с момента убийства в австрийской тюрьме Рахата Алиева, наемными убийцами из числа тюремного персонала. Уже после повторных экспертиз было выяснено, что у Рахата Алиева перед смертью были сломаны ребра, так как он явно сопротивлялся и доказано английскими экспертами, что его задушили. Тюремный врач дал показания против работников тюрьмы, обвинив их в сокрытии улик и в заговоре с целью убийства. В Европе уже нет никакого сомнения, что это было заказное убийство по приказу диктатора Назарбаева. Правда и австрийские власти сделали все, чтобы скрыть факт преступления, а прокуратура Вены делала все, чтобы поддержать официальную версию, спущенную из акорды о «самоубийстве». К этой дате я публикую свою статью об оправдательном приговоре австрийского суда, который отверг все предъявленные обвинения в отношении Рахата Алиева и его соратников со стороны следователей КНБ.



Оправдание Алиева приведет к серьезным политическим последствиям

Практически все ведущие европейские издания сообщили об оправдательном приговоре, вынесенном судом присяжных в Вене в отношении Рахата Алиева, Альнура Мусаева и Вадима Кошляка. Последний получил два года, и оставшийся срок будет отбывать условно. Это сокрушительное поражение, как лично самого Назарбаева, так и всей казахстанской политической системы, которая многие годы использовала все возможные ресурсы для преследования Рахата Алиева.

Единственное, что они смогли сделать, так только убить его в камере венской тюрьмы на глазах всей «цивилизованной» Европы. Сейчас же мы наблюдаем и полный провал всей схемы обвинений, ковавшейся следователями КНБ и практически всей провластной прессой. Именно этот судебный процесс и превратился в настоящую трибуну в центре ЕС по разоблачению режима.

Власти Казахстана сейчас находятся в настоящим ступоре, показателем чего является заявление Генеральной прокуратуры РК, которая выразила свое несогласие по поводу оправдательного вердикта. Габриэль Лански, адвокат, которого пресса называет активным лоббистом Назарбаева в Австрии и ЕС, вообще дает маловразумительные комментарии и интервью, пытаясь сделать хорошую мину при плохой игре.

Внутри Казахстана

Судебный процесс показал также всем, что почти вся бывшая «кажегельдинская оппозиция» работает на власть. И это, к сожалению, так! Как бы они не относились к личности Рахата Алиева, они не должны были, следуя политической принципиальности, поддерживать официальное обвинение и результаты следствия, которое проводило КНБ. Фактически этим они поддержали Назарбаева в этом процессе и существующий режим в стране.

Оставшиеся десятки активистов закрытых партий или отдельные блоггеры в вопросе Рахата Алиева и судебного процесса в Вене разделились на тех, кто решительно выступает против елбасы, и естественно отвергает все измышления пропаганды, и тех кто, по сути, защищает существующий строй, нынешний курс и вечного президента. Это размежевание произошло очень четко и все точки над iбыли расставлены.

Более того, это еще раз доказало, что на сегодняшний день не существует какой-либо реальной оппозиции в стране, ни либеральной, ни левой, ни правой, никакой. В наличие только некоторые немногочисленные протестные группы, отдельные активисты и деятели рабочего движения и небольшое число критиков власти, сидящих в социальных сетях. Зачистка политического поля произошла окончательно.

Это вовсе не говорит о том, что нет базы для развертывания радикального движения, так как недовольных режимом существует масса и с каждым разом их становится больше по мере проведения драконовских реформ, направленных против трудящихся и большинства граждан. Поэтому появление новых организаций и партий, в том числе выступающих за коренной демонтаж социально-экономической и политической модели, дело будущего, ближайших двух, трех, четырех лет.

Кто заполнит политический вакуум своей идеологией — коммунисты, либералы, исламисты или правые националисты покажет время и конкретная борьба. Во всяком случае ситуация не будет долгое время законсервированной и вся диктатура может рухнуть вместе со смертью своего создателя. Мы со своей стороны тоже должны приложить все усилия, чтобы заложить идейные, политические и кадровые основы новых объединений.

За рубежом

Судебный процесс в Вене и противостояние с адвокатской конторой Габриэля Лански привели к грандиозному скандалу в странах ЕС, связанному с тем, что большое количество отставных и действующих политиков оказались платными лоббистами Назарбаева. То, что и так было понятно большинству наблюдателей, стало уже очевидным для всех, когда в прессу попали некоторые письма из почти миллиона сообщений, покинувших стены офиса Лански в Вене.

Начала немецкая пресса во главе с журналом «Шпигель», который показал роль Шредера и бывших министров, а также депутатов и чиновников Европейского Парламента и Европейской комиссии, получавшие постоянные гонорары через контору Лански за осуществление действий по заказу акорды. Этот скандал подхватила и австрийская пресса, показавшая платежки в 400.000 евро, которые перечислялись бывшему премьеру этой страны Гузенбауэру за работу по аресту и преследованию Алиева.

Список коррумпированных политиков расширяется на глазах, показывая европейцам степень разложения деятелей их традиционных партий, президентов и депутатов. Французская пресса заговорила о коррупционных сделках Саркози с Назарбаевым в деле продажи вертолетов и в улаживании вопроса с уголовным преследованием проназарбаевских олигархов Шодиева и Ибрагимова в Бельгии. Об этом стали даже писать в российской прессе.

И в США разгорелся скандал с коррупционными схемами приватизации урановых шахт в Казахстане в 2005 году, где ключевую роль сыграли бывший президент Клинтон и Назарбаев. Всплывают все новые факты, которые затем обрастают подробностями и включают политиков и чиновников Польши, Италии, Мальты, Германии, Австрии, Великобритании, Испании, Бельгии, всех тех, кто был подкуплен и получал постоянные многомиллионные перечисления из бюджета Казахстана и с секретных счетов Назарбаева.

Самое важное для нас то, что среди этих политиков, состоящих на службе елбасы, были ведущие деятели европейских социал-демократических партий, составляющих костяк Социалистического Интернационала. Такие продажные политические проститутки как Шредер, Гузенбауэр, Квасьневский, Проди, Блэр являлись важными лоббистами интересов диктатора в Европе и способствовали заключению контрактов на миллиарды долларов с европейским биг бизнесом по добыче и продаже казахстанского сырья.

Лоббировали они и подписание между Казахстаном и ЕС экономического соглашения о сотрудничестве, и вступление страны в ВТО, и в деле преследования Рахата Алиева и Мухтара Аблязова.

Становится понятным почему так бесхребетно и даже враждебно повели себя представители нефтехимического профсоюза Европейской Конфедерации Профсоюзов и Международной Конфедерации Профсоюзов, находящиеся под влиянием этих социал-демократических партий в отношении участников забастовки нефтяников в Жанаозене в 2011 году, назвав их «маоистами и экстремистами». Социал-демократы Европы сделали всё, чтобы обелить Назарбаева после памятного расстрела рабочих 16 декабря 2011 года.

Социал-предатели и тут проявили свою сущность, поддерживая кровавую диктатуру и репрессии против рабочих, как в Казахстане, так и в ЮАР. Границ для предательства в угоду капитала и добывающих корпораций просто не существует. Позиции этих партий в результате данных скандалов также были подорваны, что не может нас не радовать.

Сейчас всё всплывает наружу и в результате данного судебного процесса и скандалов влияние лоббистов Назарбаева в Европе уже несколько поколеблено. Принцип «нефть в обмен на демократию» начинает плохо пахнуть уже в самой Европе, дискредитируя системные политические партии и их лидеров, уличенных в получении взяток и гонораров от акорды.

Что дальше?

Не вызывает сомнений то, что данный вердикт будет иметь серьезные политические последствия. Наряду с похищением казахстанскими спецслужбами в Италии жены и детей Аблязова, активного использования в интересах Астаны Интерпола в ЕС, это решение безусловно несколько изменит отношение европейских правоохранительных органов к материалам Комитета Национальной Безопасности и Генеральной прокуратуры РК в отношении преследуемых политиков.

Имидж самого Назарбаева и его спецслужб также подорван, они показаны в той же прессе в самом не приглядном виде палачей и изуверов. Огромные ресурсы, бросаемые на подкуп чиновников и нефтегазовое лобби европейских добывающих компаний могут уже не сработать, так как слишком велик резонанс, вызванный процессом и оправдательным приговором.

Правда тот же Лански и Генеральная прокуратура РК лелеют надежду на реванш. Так в своем заявлении Генпрокуратура пишет: «Кроме того, сообщаем, что упомянутое выше решение Земельного суда по уголовным делам Вены было сразу же после оглашения обжаловано прокуратурой города Вены и адвокатами потерпевших. Принимая во внимание то, что этот судебный акт не вступил в законную силу, а также беспрецедентную предвзятость, проявленную при рассмотрении дела председательствовавшим судьей А. Бемом, и допущенные им грубые процессуальные нарушения, Генеральная прокуратура Республики Казахстан выражает надежду на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора вышестоящими судебными инстанциями Австрийской Республики».

Но даже если за счет новых многомиллионных взяток и давления на австрийское правительство, этот вердикт и будет отменен, эффект от суда первой инстанции, где решение выносили присяжные заседатели после открытого и состязательного процесса, все равно не будет дезавуирован или уменьшен. Джин уже выпущен из бутылки и невозможно его затолкать обратно. А если решение и будет обжаловано, это обязательно вызовет новый скандал, чреватый для австрийских властей.

Так или иначе, но параллельно продолжается следствие и в отношении самого Лански и его конторы по подозрению в проведении разведывательной деятельности в пользу казахстанских спецслужб. Целый ряд чиновников и прокурорских сотрудников уже уличены в связях с высокопоставленными офицерами КНБ на территории Австрии и мы можем стать свидетелями новых шпионских историй, которые попадут на страницы вездесущей прессы.

Важно также, что уже никто не рассматривает вечного президента Казахстана с 98% голосов на псевдовыборах в качестве либерала, похождения его родственников, нефтяных принцев и их любовниц на виллах в Швейцарии, Англии и Италии становятся достоянием гласности. Назарбаева, несмотря на его миллиарды, пущенные на пропаганду и лоббистов, теперь везде кроме Казахстана и России называют скромно — диктатор. Фенита ля комедия…