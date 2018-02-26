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Московский листок

Господа, Немцова убили взаправду, а не к вашим выборам

Опубликовано 26.02.2018 в разделе комментариев 3

путин немцов явлинский
Господа, Немцова убили взаправду, а не к вашим выборам

Партия «Яблоко» приняла участие в Марше Немцова, который прошел сегодня в Москве. Активисты партии сформировали колонну, впереди которой несли растяжку «Нет политическому террору!». Колонну возглавил кандидат в президенты России Григорий Явлинский, председатель партии Эмилия Слабунова, сопредседатель Общественного штаба поддержки Григория Явлинского Владимир Рыжков и лидер Московского «Яблока» Сергей Митрохин.

«Убийство Немцова – это политическое убийство, поскольку он, во-первых, был государственным деятелем, а во-вторых - оппонентом Владимира Путина», - сказал Григорий Явлинский. По его словам, убийство политического оппонента – это всегда ответственность действующего президента. «Поэтому политическую ответственность за убийство Немцова несет Владимир Путин», - подчеркнул кандидат в президенты.

Председатель «Яблока» Эмилия Слабунова отметила, что с момента убийства Немцова прошло уже три года, но заказчики убийства не найдены. «Это говорит о том, что власть была заинтересована в устранении своего оппонента (это самый главный признак ее слабости – здоровая власть заинтересована в сильной оппозиции), и сегодня все тысячи участников этого марша говорят: «Не забудем, не простим», - говорит политик.

Все участники марша сегодня своей решительностью и неготовностью мириться с политическим террором, который мы наблюдаем в стране, хотят показать, что необратимы все те процессы, которое несет гражданское общество. Мы не позволим политическому произволу и террору определять все, что происходит, говорит Эмилия Слабунова. «Власть надо менять, и 18 марта у нас есть такая возможность – избрать президента, который принесет своей стране свободу, развитие, уважение в мире», - добавила председатель «Яблока».

Политик Владимир Рыжков считает очень важным участие «Яблока» и других демократических сил в марше. «Мы вышли потребовать, чтобы расследование было доведено до конца и продемонстрировать солидарность с демократической оппозицией России», - отметил он.

Лидер Московского отделения партии Сергей Митрохин считает, что ситуация в стране ухудшается даже по сравнению с тем годом, когда был убит Борис Немцов. «Мы против этого, мы выражаем поддержку активным гражданам нашей страны и выдвигаем в президенты Григория Явлинского – единственного из всех кандидатов, который может изменить ситуацию в стране», - отметил политик. Сегодня мы открыто говорим о том, что Явлинский должен стать президентом, думаю, что Борис Немцов поддержал бы его, считает Митрохин.

Пресс-служба партии Яблоко

 

От редакции: Я думаю, Борис Немцов никого не поддержал бы, а сам выдвинулся кандидатом в президенты. И он мог выиграть или хотя бы не проиграть позорно - поэтому его и убили. А Явлинский выиграть ничего не может, поэтому жив-здоров и даже допущен создавать массовку самовыдвиженцу.

У нас вообще довольно часто убивают, много чаще, чем в других местах, с которыми мы меряемся известно чем. Но по части душегубства превзошли, можно испытывать гордость.

О политической ответственности Путина писали и говорили и три года назад - ну еще бы, застрелили человека едва не под его окнами, возле кремля. И растворились в пространстве, как не было. ФСО, МВД, ГИБДД - обделались по нижнюю губу, и молчат. Ничего не знают. Не видали, не слыхали...

А Путин вот выдвигается, и с хорошей перспективой. 70Х70. Пацан сказал - пацан сделал!

Интересно, где расследования Немцова? Кто-нибудь про них еще помнит? "Путин. Итоги". Ну вот Путин итоги и подводит. Ничего так, складно выходит.

Немцов, помнится, призывал к бойкоту "выборов без выбора". "Нах-нах", помните?

Может что изменилось с тех пор? Появились какие-то новые перспективы?

Нет, все игроки старые, некоторые - совсем старые. Разве что от КПРФ вместо Зюганова идет некто Грудинин, но с программой Зюганова. "20 шагов ...". Имя вставить по усмотрению.

А Явлинский с чем? С программой "500 дней"?

Предлагаю еще неохваченным кандидатам программу "Две шаги налево, две шаги направо". Гарантирует почетное место не ниже восьмого.

И только один вопрос - куда вы все лезете? Ну снимитесь все, и хоть обосрите малину, раз больше ничего все равно не можете! Но ведь нет, будут суетиться, припрыгивать - мы тоже, мы тоже... Противные, склизкие какие-то.

Немцова, между прочим, взаправду убили, а не к выборам...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 3
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он мог и по лестнице спустьться и поехать спокойно на машине
а не в уборщике написал 26.02.2018 01:10
тело лежало рядом со спуском к реке, кровь отмывали - показывали по ящику, прямо ночью смывали, я подумал зачем это? или не кровь или не его. ясно одно - или убили не там. или убили не его. слишком много странных совпадений. я все же думаю что убит двойник вытащенный из уборщика.
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Немцова ли
взаправду-то? написал 26.02.2018 00:20
во всяком случае на месте преступления был обнаружен двойник в сохранной чистой одежде и с ранами от пуль, из которых кровотечение прекратилось, в позе с неестественно выгнутой пояснице, в которой его застало трупное окоченение. Двойник существенно более грузный, чем немцов, лишь отдаленно напоминавший его ростом и чертами лица. Поищите фотки-то!
По всей вероятности труп двойника был выкинут из снегоуборочной машины, а Немцов в нее заскочил, когда она проезжала мимо камеры наблюдения.
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империя уголовников скоро будет открыто пытать убивать насиловать грабить
жителей без погон написал 26.02.2018 00:11
если вы в мордоре - вам скорее всего могила - 9 из 10 будут убиты. голод и величайший садизм - ждет каждую семью. псарня в гитлеровских погонах - уничтожит русский народ - получше армии самого гитлера и заград отрядов сралина вместе взятых.
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