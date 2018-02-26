Господа, Немцова убили взаправду, а не к вашим выборам

Партия «Яблоко» приняла участие в Марше Немцова, который прошел сегодня в Москве. Активисты партии сформировали колонну, впереди которой несли растяжку «Нет политическому террору!». Колонну возглавил кандидат в президенты России Григорий Явлинский, председатель партии Эмилия Слабунова, сопредседатель Общественного штаба поддержки Григория Явлинского Владимир Рыжков и лидер Московского «Яблока» Сергей Митрохин.

«Убийство Немцова – это политическое убийство, поскольку он, во-первых, был государственным деятелем, а во-вторых - оппонентом Владимира Путина», - сказал Григорий Явлинский. По его словам, убийство политического оппонента – это всегда ответственность действующего президента. «Поэтому политическую ответственность за убийство Немцова несет Владимир Путин», - подчеркнул кандидат в президенты.

Председатель «Яблока» Эмилия Слабунова отметила, что с момента убийства Немцова прошло уже три года, но заказчики убийства не найдены. «Это говорит о том, что власть была заинтересована в устранении своего оппонента (это самый главный признак ее слабости – здоровая власть заинтересована в сильной оппозиции), и сегодня все тысячи участников этого марша говорят: «Не забудем, не простим», - говорит политик.

Все участники марша сегодня своей решительностью и неготовностью мириться с политическим террором, который мы наблюдаем в стране, хотят показать, что необратимы все те процессы, которое несет гражданское общество. Мы не позволим политическому произволу и террору определять все, что происходит, говорит Эмилия Слабунова. «Власть надо менять, и 18 марта у нас есть такая возможность – избрать президента, который принесет своей стране свободу, развитие, уважение в мире», - добавила председатель «Яблока».

Политик Владимир Рыжков считает очень важным участие «Яблока» и других демократических сил в марше. «Мы вышли потребовать, чтобы расследование было доведено до конца и продемонстрировать солидарность с демократической оппозицией России», - отметил он.

Лидер Московского отделения партии Сергей Митрохин считает, что ситуация в стране ухудшается даже по сравнению с тем годом, когда был убит Борис Немцов. «Мы против этого, мы выражаем поддержку активным гражданам нашей страны и выдвигаем в президенты Григория Явлинского – единственного из всех кандидатов, который может изменить ситуацию в стране», - отметил политик. Сегодня мы открыто говорим о том, что Явлинский должен стать президентом, думаю, что Борис Немцов поддержал бы его, считает Митрохин.

Пресс-служба партии Яблоко

От редакции: Я думаю, Борис Немцов никого не поддержал бы, а сам выдвинулся кандидатом в президенты. И он мог выиграть или хотя бы не проиграть позорно - поэтому его и убили. А Явлинский выиграть ничего не может, поэтому жив-здоров и даже допущен создавать массовку самовыдвиженцу.

У нас вообще довольно часто убивают, много чаще, чем в других местах, с которыми мы меряемся известно чем. Но по части душегубства превзошли, можно испытывать гордость.

О политической ответственности Путина писали и говорили и три года назад - ну еще бы, застрелили человека едва не под его окнами, возле кремля. И растворились в пространстве, как не было. ФСО, МВД, ГИБДД - обделались по нижнюю губу, и молчат. Ничего не знают. Не видали, не слыхали...

А Путин вот выдвигается, и с хорошей перспективой. 70Х70. Пацан сказал - пацан сделал!

Интересно, где расследования Немцова? Кто-нибудь про них еще помнит? "Путин. Итоги". Ну вот Путин итоги и подводит. Ничего так, складно выходит.

Немцов, помнится, призывал к бойкоту "выборов без выбора". "Нах-нах", помните?

Может что изменилось с тех пор? Появились какие-то новые перспективы?

Нет, все игроки старые, некоторые - совсем старые. Разве что от КПРФ вместо Зюганова идет некто Грудинин, но с программой Зюганова. "20 шагов ...". Имя вставить по усмотрению.

А Явлинский с чем? С программой "500 дней"?

Предлагаю еще неохваченным кандидатам программу "Две шаги налево, две шаги направо". Гарантирует почетное место не ниже восьмого.

И только один вопрос - куда вы все лезете? Ну снимитесь все, и хоть обосрите малину, раз больше ничего все равно не можете! Но ведь нет, будут суетиться, припрыгивать - мы тоже, мы тоже... Противные, склизкие какие-то.

Немцова, между прочим, взаправду убили, а не к выборам...

Анатолий Баранов