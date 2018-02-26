Российские стратеги, кажется, решили строить авианосец. Когда-нибудь

В России разработали проект нового авианосца для военно-морского флота. По предварительным расчетам, длина нового корабля составит 330 метров, ширина — 40. Он сможет нести до 90 самолетов и вертолетов, а также принимать воздушные суда дальнего радиолокационного дозора.

Стартовая система нового корабля будет состоять из трамплина и разгонного устройства, а полетная палуба будет в два раза больше, чем у "Адмирала Кузнецова", который пока остается единственным авианосцем в российском флоте.

Отмечается, что разработкой судна занимается Крыловский государственный научный центр. Работы проведут в рамках новой госпрограммы вооружений, которая рассчитана на 2018-2025 годы.

- Ну вот тут-то и собака зарыта, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Проекта еще нет, он не утвержден. Значит, и осмечивать нечего. Из чего можно сделать вывод - до 2025 года будут идти только подготовительные работы. А когда ВМФ получит новый корабль - бог весть. А нужда в нем стала ясна даже нашим стратегам после сирийской кампании. Какие войны на дальних берегах, если нет авианосца? А нету...