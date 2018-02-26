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Московский листок

Экс-руководитель "Дальспецстроя" получил 12 лет колонии за миллиардные хищения на космодроме "Восточный"

Опубликовано 26.02.2018 в разделе комментариев 3

Экс-руководитель "Дальспецстроя" получил 12 лет колонии за миллиардные хищения на космодроме "Восточный"

Дальневосточный окружной военный суд в Хабаровске приговорил бывшего главу "Дальспецстроя" Юрия Хризмана к 12 годам колонии признав его виновным в злоупотреблениях при строительстве объектов космодрома Восточный и причинении ущерба более чем в 5 млрд рублей сообщает пресс-служба суда.

Согласно приговору, на реальные сроки от 5,5 до 7 лет также были осуждены экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов, главный бухгалтер "Дальспецстроя" Владимир Ашихмин, а также сын экс-руководителя "Дальспецстроя" Михаил Хризман. Все они также признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 3. ст. 285 УК.

Кроме того, суд постановил взыскать 5,16 миллиарда рублей с Юрия Хризмана и Владимира Ашихмина по иску "Роскосмоса".

Адвокаты фигурантов сочли приговор необоснованным. Адвокат Ашихмина Алексей Слепцов сообщил, что у осуждённых нет таких денег, чтобы выплатить все, что назначил суд. Он отметил, что даже если продать все их имущество, такая сумма не наберётся.

По данным следствия, в 2006–2009 годах обвиняемые, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших "Дальспецстрою". Как утверждает СК, Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин злоупотребляли должностными полномочиями при использовании авансов по 11 госконтрактам ради целей, не связанных со строительством объектов космодрома Восточный. Ущерб достиг 5,2 миллиарда рублей.

Рассмотрение дела в суде началось в мае 2016 года. Заседания проходили в закрытом режиме.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
мимо проходил написал 26.02.2018 14:12
Вот режим- то надо бы открытый, да с трансляцией.
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(без названия)
г жопинск написал 26.02.2018 13:11
как нет денег?пусть кредит берут на всю семейку вороватую,лет триста пущай выплачивают.
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Денежные консервы закатаны, прийдт время - вскроют...
Ченко написал 26.02.2018 11:02
"Рассмотрение дела в суде началось в мае 2016 года. Заседания проходили в закрытом режиме." - н-да, за это время дело могли "икс-игрек-Й" раз на тормозах спустить, но...- что-то не срослось,.. на срослось;.. вообще-то таких "героев" за их "подвиги" следует к расстреливать -не из-за угла, а про приговору суда!, но... - "...сам такой"...
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