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Московский листок

Алекс Лесли и Настя Рыбка задержаны в Таиланде за незаконное проведение секс-тренинга

Опубликовано 26.02.2018 в разделе комментариев 1

Алекс Лесли и Настя Рыбка задержаны в Таиланде за незаконное проведение секс-тренинга

Полиция тайского курорта Паттайя задержала десять россиян за организацию незаконных секс-тренингов, сообщает ТАСС. Среди задержанных оказались скандальные видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка.

Отмечается, что полицейский рейд был проведен в одном из отелей Паттайи в минувшее воскресенье. Полицейские обнаружили более 43 туристов из России, ставших участниками секс-тренинга стоимостью примерно в 20 тыс. батов (около $625). Большинство задержанных были опрошены полицией и отпущены. Под стражей остались лишь организаторы.

Отмечается, что одному из задержанных предъявлено обвинение в нарушении миграционного законодательства, еще трое обвиняются в незаконном проникновении на территорию королевства, остальные - в нелегальной трудовой деятельности. За такие нарушения грозят штрафы и депортация.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Дэшева рыбка -так и юшка...
Ченко написал 26.02.2018 10:47
Первое: эту Рыбку-Вашукевич раскручивают (самое интересное - в рус. яз. "Вашукевич" должна быть с мягким знаком -"Вашукевичь" ибо в данном случае "Вашукевич" -женский род, но если в "дочь" на "ночь" "запирают на замок" мягкого знака фанатично - хоть там он буква-паразит; то там,где он нужен,.. впрочем, у ГРАММАТИКИ ПРАВИЛО одно- коверкай слово безжалостно и бессмысленно - ради любви к уродству!, прочие правила -вторичны от ПРАВИЛА).
Второе: "Полесю" предупреждают -осторожней с поддувалом.
Третье: всю "желтую прессу" на макулатуру!, - труа ту катру!..
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