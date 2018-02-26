Алекс Лесли и Настя Рыбка задержаны в Таиланде за незаконное проведение секс-тренинга

Полиция тайского курорта Паттайя задержала десять россиян за организацию незаконных секс-тренингов, сообщает ТАСС. Среди задержанных оказались скандальные видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка.

Отмечается, что полицейский рейд был проведен в одном из отелей Паттайи в минувшее воскресенье. Полицейские обнаружили более 43 туристов из России, ставших участниками секс-тренинга стоимостью примерно в 20 тыс. батов (около $625). Большинство задержанных были опрошены полицией и отпущены. Под стражей остались лишь организаторы.

Отмечается, что одному из задержанных предъявлено обвинение в нарушении миграционного законодательства, еще трое обвиняются в незаконном проникновении на территорию королевства, остальные - в нелегальной трудовой деятельности. За такие нарушения грозят штрафы и депортация.